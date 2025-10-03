A Fővárosi Nagycirkusz artistái nyitották meg a Semiotica Agriensis konferenciát az egri egyetemen + fotók, videó

A 24. Semiotica Agriensis konferencia (amely a 23., hiszen a 13. szándékosan kimaradt) kezdődött meg pénteken az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen, amely ezúttal a cirkusz jelvilágával foglalkozik. Dr. Hulyák-Tomesz Tímea szerint a laikusoktól a szakemberekig mindenkinek kínálnak témát az előadások és a fiatalabb korosztályt is megcélozzák, de egyetemi hallgatók, doktoranduszok is előadnak. Foglalkoznak a cirkusz és az animáció világával, a többi művészettel (képzőművészet, zene, film, tánc) való kapcsolatával, a bohócokkal sokféle aspektusból, a cirkuszi előadásokkal, a Richter-család hagyományaival, nevekkel, címerekkel, divattal, a konferansziéval és a narrációval, és még nagyon sok dologgal. Felhangzanak időről-időre a cirkuszi fanfárok, felléptek a Fővárosi Nagycirkusz artistái és lesz (szombaton, és vasárnap délben) hinta bemutató is.

A Fővárosi Nagycirkusz artistái is felléptek a szemiotikai konferencia megnyitóján

Forrás: Tóth Balázs / Heol.hu

A konferencia megnyitóján dr. Pajtókné dr. Tari Ilona, az EKKE rektora kiemelte a cirkuszművészet interdiszciplinaritását. Mint mondta, a sokféleség adja meg a teljességet. A cirkuszban és a konferenciában a film, design, animáció, irodalom, szemiotika és még a pedagógia is helyet kap, éppen ezért nagyon izgalmas.

A cirkusz a tökéletes színház

Dr. Sepsi Enikő, a Színház és Filmművészeti Egyetem rektora levélben köszöntötte a résztvevőket, hangsúlyozva a tudományköziséget, a két egyetem kapcsolatát és örömét fejezte ki, hogy doktoranduszaik is előadnak, bemutatják kutatásaikat. Megemlítette, vannak olyan színházi rendezők, akik a cirkuszt tartják a tökéletes színháznak, ahol a fent és a lent, a vertikális és a horizontális egyszerre gyermeki és mégis nagy tétet hordozó találkozása zajlik. Ma már éppúgy beszélhetünk cirkuszi dramaturgiáról, mint színházi dramaturgiáról.

Reidl Kamilla, a Budapesti Cirkuszművészeti és Kortárstánc Főiskola rektora szerint a cirkuszi szakok elindításával új világ nyílt meg előttük, nagyon sok párhuzamot fedeztek fel a kortárstánc és a cirkusz világa között. Neki a cirkusz egyszerre a hagyomány és a kísérletezés lehetősége, ahol bárki bármit tehet, amit csak szeretne, az álmait valóra válthatja. És ha már szimbolika, a porondon látott produkció a jéghegy csúcsa, a befektetett munka alatta a jéghegy.