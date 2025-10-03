48 perce
A Fővárosi Nagycirkusz artistái nyitották meg a Semiotica Agriensis konferenciát az egri egyetemen + fotók, videó
A cirkusz jelrendszerét tárgyalják ki Egerben a szemiotikai konferencián. A Fővárosi Nagycirkusz mellett a magyar cirkuszművészet egész intézményrendszere ritkaságszámba megy a térségben.
A 24. Semiotica Agriensis konferencia (amely a 23., hiszen a 13. szándékosan kimaradt) kezdődött meg pénteken az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen, amely ezúttal a cirkusz jelvilágával foglalkozik. Dr. Hulyák-Tomesz Tímea szerint a laikusoktól a szakemberekig mindenkinek kínálnak témát az előadások és a fiatalabb korosztályt is megcélozzák, de egyetemi hallgatók, doktoranduszok is előadnak. Foglalkoznak a cirkusz és az animáció világával, a többi művészettel (képzőművészet, zene, film, tánc) való kapcsolatával, a bohócokkal sokféle aspektusból, a cirkuszi előadásokkal, a Richter-család hagyományaival, nevekkel, címerekkel, divattal, a konferansziéval és a narrációval, és még nagyon sok dologgal. Felhangzanak időről-időre a cirkuszi fanfárok, felléptek a Fővárosi Nagycirkusz artistái és lesz (szombaton, és vasárnap délben) hinta bemutató is.
A konferencia megnyitóján dr. Pajtókné dr. Tari Ilona, az EKKE rektora kiemelte a cirkuszművészet interdiszciplinaritását. Mint mondta, a sokféleség adja meg a teljességet. A cirkuszban és a konferenciában a film, design, animáció, irodalom, szemiotika és még a pedagógia is helyet kap, éppen ezért nagyon izgalmas.
A cirkusz a tökéletes színház
Dr. Sepsi Enikő, a Színház és Filmművészeti Egyetem rektora levélben köszöntötte a résztvevőket, hangsúlyozva a tudományköziséget, a két egyetem kapcsolatát és örömét fejezte ki, hogy doktoranduszaik is előadnak, bemutatják kutatásaikat. Megemlítette, vannak olyan színházi rendezők, akik a cirkuszt tartják a tökéletes színháznak, ahol a fent és a lent, a vertikális és a horizontális egyszerre gyermeki és mégis nagy tétet hordozó találkozása zajlik. Ma már éppúgy beszélhetünk cirkuszi dramaturgiáról, mint színházi dramaturgiáról.
Reidl Kamilla, a Budapesti Cirkuszművészeti és Kortárstánc Főiskola rektora szerint a cirkuszi szakok elindításával új világ nyílt meg előttük, nagyon sok párhuzamot fedeztek fel a kortárstánc és a cirkusz világa között. Neki a cirkusz egyszerre a hagyomány és a kísérletezés lehetősége, ahol bárki bármit tehet, amit csak szeretne, az álmait valóra válthatja. És ha már szimbolika, a porondon látott produkció a jéghegy csúcsa, a befektetett munka alatta a jéghegy.
A Fővárosi Nagycirkuszhoz hasonló kőcirkuszok ritkaságok a térségben
Borbás László mestertanár üdvözlő szavai után Fekete Péter, a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ igazgatója fejtette ki, hogy szerinte a cirkuszművészet az emberi erővel, a kitartással, az egymásra figyeléssel megvalósítható csoda művészete. A mesterséges intelligencia és az elektronika világában felértékelődik minden, amit az emberi kéz és az emberi szív hoz létre. Egyének, csoportok egymásra figyelve, egymást segítve hoznak létre produkciókat, nem számít, ki milyen színű, nemzetiségű, egymásra bízzák életüket.
Fekete Péter köszöntő utáni előadásában kiemelte, a nonverbális művészeti ág az egyik legősibb a világon és mindegyikkel rokonságot mutat, elemeit felhasználja. Kérdés, tud-e az öncélú műsorszámok után társadalmi üzeneteket hordozó művészeti ággá válni. A magyar cirkuszművészet szerinte a világ élvonalában van, van heti tízezer nézője, múzeuma, könyvtára, tudományos tára, artistaképzése, középiskolai és felsőoktatási képzése. Kiemelte, a Fővárosi Nagycirkusz a térségben az egyedüli kőcirkusz (Romániában van még a környező országok közül, illetve Ukrajnában, ott több is), tőlünk északra és nyugatra ritka a kőcirkusz, pláne amelyik egész évben nyitva tart. Budapesten a hét öt napján napi két előadást tartanak telt ház előtt. A cirkusz a televízióval, a mozival, az internettel veszített varázsából, az 1960-as, 70-es évek válsága szüntetett meg több kőcirkuszt is. Azt kérte a résztvevőktől, ha már szemiotika, akkor segítsenek abban, hogy visszaszoruljon a cirkusz szó csak Magyarországra jellemző, pejoratív jelentése, hiszen a benne dolgozó, naponta életüket kockáztató művészek, artisták nem azt érdemlik, hogy a balhé szinonimája legyen a munkahelyük neve.
Artisták nyitották meg a cirkuszról szóló konferenciát az egri egyetemenFotók: Tóth Balázs/Heol.hu
