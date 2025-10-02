október 2., csütörtök

Az idősek életútja, tapasztalata és bölcsessége pótolhatatlan értéket képvisel a családokban és a közösségben.

Füzesabonyban is köszöntötték az időseket

Forrás: Huszár Márk / Heol.hu

Füzesabonyban is megünnepelték az időseket világnapjukon október 1-jén.

A művelődési házban tartott eseményen Molnár Richárd alpolgármester beszédében hangsúlyozta, az idősek életútja, tapasztalata és bölcsessége pótolhatatlan értéket képvisel a családokban és a közösségben.

A rendezvény kulturális programmal folytatódott, a közönség Leblanc Győző operett-nosztalgia műsorát élvezhette.

Idősek napi ünnepség Füzesabonyban

Fotók: Huszár Márk/Heol.hu

 

 

