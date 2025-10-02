Ünnep
2 órája
Füzesabonyban is köszöntötték az időseket
Az idősek életútja, tapasztalata és bölcsessége pótolhatatlan értéket képvisel a családokban és a közösségben.
Füzesabonyban is köszöntötték az időseket
Forrás: Huszár Márk / Heol.hu
Füzesabonyban is megünnepelték az időseket világnapjukon október 1-jén.
A művelődési házban tartott eseményen Molnár Richárd alpolgármester beszédében hangsúlyozta, az idősek életútja, tapasztalata és bölcsessége pótolhatatlan értéket képvisel a családokban és a közösségben.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
A rendezvény kulturális programmal folytatódott, a közönség Leblanc Győző operett-nosztalgia műsorát élvezhette.
Idősek napi ünnepség FüzesabonybanFotók: Huszár Márk/Heol.hu
Ezt ne hagyja ki!Kevesebb lesz nélküle a város
17 órája
Bezárt Eger ikonikus étterme - 44 év után mondták, hogy elég
Ezt ne hagyja ki!Akció
2025.09.30. 21:56
Hamarosan két szupergyümölcs is fillérekért vihető a Lidl-ből
Ezt ne hagyja ki!Bejutnak
Tegnap, 11:30
Tedd el a zsepit, dobd ki a légycsapót, egyszerű és hatékony megoldás terjed a poloskák ellen!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre