Gárdonyi a történelmet és az emberi értékeket is fontosnak tartotta – halála évfordulóján emlékeztek meg róla Egerben – fotókkal

Gárdonyi Géza halálának 103. évfordulóján az egykori házában, az egri várban és a Bródy Sándor Könyvtárban is megemlékeztek az íróról. A Gárdonyi Emlékházban csütörtökön délelőtt Szalainé Király Júlia főmuzeológus tartott rendhagyó tárlatvezetést. Az író sírját délután koszorúzták meg a város és a kulturális, valamint az oktatási intézmények vezetői. Itt előbb az Egri Népújság cikkéből idézték föl Gárdonyi Géza búcsúztatását, majd Tóth Levente színművész olvasta föl Gárdonyi sorait, miképpen született meg az Egri csillagok című regény és hogyan lett annak főhőse Gergely deák.

Novákné Mlakár Zsófia, a Dobó István Vármúzeum igazgatója is megkoszorúzta Gárdonyi Géza sírját

Forrás: Huszár Márk/Heol.hu

Novákné Mlakár Zsófia, a Dobó István Vármúzeum igazgatója szót ejtett arról, hogy a vár régészeti feltárásai száz éve kezdődtek, s ez köszönhető Gárdonyi sikeres regényének. Felidézte azt is, hogy az 1897-ben Egerben letelepedő - és békét, nyugalmat lelő – író akkor még nem ismerhette azokat a tényeket, amelyeket ma már tudunk, hanem a saját korában rendelkezésére álló forrásokat kutatta, ellátogatott regényének helyszíneire.