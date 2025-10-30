október 30., csütörtök

2 órája

Gárdonyi a történelmet és az emberi értékeket is fontosnak tartotta – halála évfordulóján emlékeztek meg róla Egerben – fotókkal

Címkék#egri vár#Gárdonyi Géza#egri csillagok#Bródy Sándor#Bródy Sándor Könyvtár

Gárdonyi Géza halálának évfordulóján megemlékeztek az íróról, akinek sokat köszönhet Eger és az egri vár. Bródy Sándorral együtt pedig a könyvtárban beszélgettek arról, Gárdonyi Géza hogyan vet részt az irodalmi szalonokban.

Tóth Balázs

Gárdonyi Géza halálának 103. évfordulóján az egykori házában, az egri várban és a Bródy Sándor Könyvtárban is megemlékeztek az íróról. A Gárdonyi Emlékházban csütörtökön délelőtt Szalainé Király Júlia főmuzeológus tartott rendhagyó tárlatvezetést. Az író sírját délután koszorúzták meg a város és a kulturális, valamint az oktatási intézmények vezetői. Itt előbb az Egri Népújság cikkéből idézték föl Gárdonyi Géza búcsúztatását, majd Tóth Levente színművész olvasta föl Gárdonyi sorait, miképpen született meg az Egri csillagok című regény és hogyan lett annak főhőse Gergely deák.

Novákné Mlakár Zsófia, a Dobó István Vármúzeum igazgatója is megkoszorúzta Gárdonyi Géza sírját
Novákné Mlakár Zsófia, a Dobó István Vármúzeum igazgatója is megkoszorúzta Gárdonyi Géza sírját
Forrás:   Huszár Márk/Heol.hu

Novákné Mlakár Zsófia, a Dobó István Vármúzeum igazgatója szót ejtett arról, hogy a vár régészeti feltárásai száz éve kezdődtek, s ez köszönhető Gárdonyi sikeres regényének. Felidézte azt is, hogy az 1897-ben Egerben letelepedő - és békét, nyugalmat lelő – író akkor még nem ismerhette azokat a tényeket, amelyeket ma már tudunk, hanem a saját korában rendelkezésére álló forrásokat kutatta, ellátogatott regényének helyszíneire.

Gárdonyi sírjának koszorúzása az egri várban

Fotók: Huszár Márk/Heol.hu

Gárdonyi Géza történelmi regényei és az emberi értékek

Szalainé Király Júlia főmuzeológus a megemlékezésen kitért a történelmi regényekhez szükséges kutatói munkára, a tudóssá válásra és írói fantáziára. Gárdonyi egyéni történeteket állított történelmi regényei középpontjába, az ő rendelkezésére álló információk alapján mutatja be a korszakot. Az Egri csillagok szereplőit pedig élő emberekről, családtagjairól, barátairól, ismerőseiről mintázta. Bár az Egri csillagok után úgy gondolta, a történelmi regény írása csak gazdagoknak való, végül meggondolta magát. Nem a teljes valót írta meg regényeiben, attól általában tudatosan eltért, emberi értékeket is megjelenített bennük. Szalainé Király Júlia kiemelte, hasonlóan született meg végül A láthatatlan ember regényének főhőse, Zéta és tanulsága, miszerint az embernek csak az arca ismerhető, de az arca nem ő. Ő az arca mögött van. Láthatatlan. De hasonló a helyzet a Margit-legenda kapcsán született Isten rabjaival is.

Novákné Mlakár Zsófia, a Dobó István Vármúzeum igazgatója is megkoszorúzta Gárdonyi Géza sírját
Kállai Margó Bródy Sándort ábrázoló szobra immár a könyvtárat ékesíti
Forrás:   Huszár Márk/Heol.hu

Szobrot kapott a Bródy Sándor Könyvtár

A megemlékezés után a Bródy Sándor Könyvtárban folytatódott a Gárdonyi-nap. Előbb leleplezték Bródy Sándor szobrát, amelyet Kállai Margó adományozott az intézménynek. A fotós és szobrász a történelem és művészet nagyjairól készült alkotásainak sorát 2000-ben kezdte Szent Istvánnal. Bródy Sándor vonásait 2018-ban mintázta meg. Bár több fotót is tanulmányozott, leginkább a Bródy 150 kiállításra készült molinón látott kép alapján dolgozott. A Bródy-szobor már látható volt egy kiállításon, amelynek a könyvtár adott otthont, most véglegesen visszatért oda. Tőzsér Istvánné, a Bródy Sándor Könyvtár igazgatója örömét fejezte ki, hogy sokan gondolkodnak úgy, mit adhatnak a könyvtáruknak, ami nekik is adott az elmúlt évtizedekben. A szobor visszakívánkozott ide és azért került a könyvtárba, mert szeretik az intézményt.

Szoboravató a Bródy Sándor könyvtárban

Fotók: Huszár Márk/Heol.hu

A folytatásban irodalmi szalont tartottak a Feszty-Jókai szalon egri vendégei című kamarakiállítás kapcsán. Szó volt a vármúzeumnál lévő Feszty-levelekről, de arról is, hogyan került Bródy Sándor a rangos szalonba és hogyan hívta meg Gárdonyit. Turay Zoltán például elmesélte, Bródy egy pofonnak köszönhetően került be, hiszen császári és királyi, 60. gyalogezredi katonaként megütötte feljebbvalóját, és kiadója minden követ megmozgatott – Heves vármegyei potentátokat is - hogy ne kerüljön a hírhedt josephstadti börtönbe.

Korábban megírtuk, hogy 1922. október 30-án hunyt el Gárdonyi Géza, akit sok ezer ember kísért el utolsó útjára. Így teltek a nagy író utolsó hónapjai és napjai.

 

