október 19., vasárnap

Nándor névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Képek a 90-es évekből

4 órája

A gyöngyöspatai festőművész 30 évvel ezelőtti alkotásait láthatjuk a Mátraalján

Címkék#Molnár László#gyöngyöspatai molnár#festmény#festőművész

A gyöngyösi galériában országosan ismert művész tárlata nyílt meg. A gyöngyöspatai Molnár László portálunknak elmondta: sosem akart híres ember lenni, neki elég, ha dolgozhat.

Szabó István

Szombaton este nyílt meg Gyöngyösön a Fő téri galériában a gyöngyöspatai Molnár László festőművész kiállítása. A tárlaton a művész 1990-es években készült alkotásait tekintheti meg a közönség. Molnár László munkásságát a köszöntőjében Fajgerné Dudás Andrea méltatta. 

A gyöngyöspatai Molnár László festőművész gyöngyösi tárlatának megnyitója
A gyöngyöspatai Molnár László festőművész gyöngyösi tárlatának megnyitója Forrás: Czímer Tamás

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Molnár László egy idén nyáron adott interjúban arról beszélt portálunknak, hogy minden festőnek vannak rossz képei, neki is van sok. 

– Egy időben elpusztítottam őket. Lefestettem, vagy kidobtam. De aztán rábeszéltek, hogy ne tegyem. A legnagyobbak életművében is 10-15 kép az, ami a csúcs, a többi jó, vagy középszerű. Ha előveszek egy évtizedekkel ezelőtt készült képet, van úgy, hogy meglepődök, tulajdonképpen egész jó – mondta a festőművész.

A gyöngyöspatai Molnár László szerint a Teremtő előtt dől el, mit érnek a művei

– Hiszem azt, hogy a Teremtő Jézus Krisztuson keresztül minden embernek lehetőséget adott arra, hogy a becsületes és jó úton járjon. Ez minden korban nagyon nehéz volt, ma is. Az embernek vannak vágyai, sóvárságai, de ez mind semmi, mert a Jóisten nem ezzel az mértékkel mér. Sosem tudhatod, mikor kapod a kegyelmet és miért. Egyáltalán kapsz-e? Az alaptermészetemet az Istennek köszönhetem, nincs bennem irigység, kapzsiság, sőt, talán kicsit naiv is vagyok. De, melyik művész nem naiv? Nem akarok sikeres, híres ember lenni. Nekem elég az, ha tudok dolgozni. És majd odafönn eldől, mit érnek a munkáim – fogalmazott ez év nyarán  Molnár László.

Hazánkban és Európában is számos helyen láthatók a festményei

A festőművész alkotásai megtekinthetők a gyöngyöspatai galériájában a művész személyes kalauzolásával, előzetes egyeztetés alapján. Festményei láthatók többek között a budapesti Magyar Nemzeti Galériában, a fővárosi KOGART Kortárs Művészeti Gyűjteményben, az egri Dobó István Vármúzeumban, a salgótarjáni Dornyay Béla Múzeumban, a dunaszerdahelyi Kortárs Magyar Galériában, továbbá magyar, illetve német, angol és belga magángyűjteményekben.

Molnár László gyöngyöspatai festőművész kiállításának megnyitója

Fotók: Czímer Tamás/heol.hu

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu