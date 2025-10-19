A gyöngyöspatai festőművész 30 évvel ezelőtti alkotásait láthatjuk a Mátraalján

Szombaton este nyílt meg Gyöngyösön a Fő téri galériában a gyöngyöspatai Molnár László festőművész kiállítása. A tárlaton a művész 1990-es években készült alkotásait tekintheti meg a közönség. Molnár László munkásságát a köszöntőjében Fajgerné Dudás Andrea méltatta.

A gyöngyöspatai Molnár László festőművész gyöngyösi tárlatának megnyitója Forrás: Czímer Tamás

Molnár László egy idén nyáron adott interjúban arról beszélt portálunknak, hogy minden festőnek vannak rossz képei, neki is van sok.

– Egy időben elpusztítottam őket. Lefestettem, vagy kidobtam. De aztán rábeszéltek, hogy ne tegyem. A legnagyobbak életművében is 10-15 kép az, ami a csúcs, a többi jó, vagy középszerű. Ha előveszek egy évtizedekkel ezelőtt készült képet, van úgy, hogy meglepődök, tulajdonképpen egész jó – mondta a festőművész.

A gyöngyöspatai Molnár László szerint a Teremtő előtt dől el, mit érnek a művei

– Hiszem azt, hogy a Teremtő Jézus Krisztuson keresztül minden embernek lehetőséget adott arra, hogy a becsületes és jó úton járjon. Ez minden korban nagyon nehéz volt, ma is. Az embernek vannak vágyai, sóvárságai, de ez mind semmi, mert a Jóisten nem ezzel az mértékkel mér. Sosem tudhatod, mikor kapod a kegyelmet és miért. Egyáltalán kapsz-e? Az alaptermészetemet az Istennek köszönhetem, nincs bennem irigység, kapzsiság, sőt, talán kicsit naiv is vagyok. De, melyik művész nem naiv? Nem akarok sikeres, híres ember lenni. Nekem elég az, ha tudok dolgozni. És majd odafönn eldől, mit érnek a munkáim – fogalmazott ez év nyarán Molnár László.

Hazánkban és Európában is számos helyen láthatók a festményei

A festőművész alkotásai megtekinthetők a gyöngyöspatai galériájában a művész személyes kalauzolásával, előzetes egyeztetés alapján. Festményei láthatók többek között a budapesti Magyar Nemzeti Galériában, a fővárosi KOGART Kortárs Művészeti Gyűjteményben, az egri Dobó István Vármúzeumban, a salgótarjáni Dornyay Béla Múzeumban, a dunaszerdahelyi Kortárs Magyar Galériában, továbbá magyar, illetve német, angol és belga magángyűjteményekben.