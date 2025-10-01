Hála és zene az időseknek: így ünnepeltek Gyöngyösön

Október 1-je az idősek világnapja. A gyöngyösi Idősek Bentlakásos Otthonában is megünnepelték a szépkorúakat szerdán. Maka Piroska a gyöngyösi Kistérségi Humán Szolgáltató Központ igazgatója elmondta, nagyon fontos ez a nap, mert az intézmény dolgozói visszaadhatnak az időseknek abból a szeretetből, amit nap mint nap a gondozottaktól kapnak.

– Cél, hogy kifejezzük hálánkat a szépkorúak felé. Azt tartottuk szem előtt, hogy a lelküket is megsimogassuk, ehhez járult hozzá Báder Ernő és zenekara műsora – tette hozzá. Kiemelte, hogy az ünnep ugyan az idősek otthonában volt, de minden idősgondozásban résztvevőhöz, vagy otthonában lévőhöz kívántak szólni.