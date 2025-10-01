október 1., szerda

Hála és zene az időseknek: így ünnepeltek Gyöngyösön

Október 1-jén, az idősek világnapján Gyöngyösön is köszöntötték a szépkorúakat. Az Idősek Bentlakásos Otthonában a dolgozók hálájukat fejezték ki.

Heol.hu

Október 1-je az idősek világnapja. A gyöngyösi Idősek Bentlakásos Otthonában is megünnepelték a szépkorúakat szerdán. Maka Piroska a gyöngyösi Kistérségi Humán Szolgáltató Központ igazgatója elmondta, nagyon fontos ez a nap, mert az intézmény dolgozói visszaadhatnak az időseknek abból a szeretetből, amit nap mint nap a gondozottaktól kapnak.

– Cél, hogy kifejezzük hálánkat a szépkorúak felé. Azt tartottuk szem előtt, hogy a lelküket is megsimogassuk, ehhez járult hozzá Báder Ernő és zenekara műsora – tette hozzá. Kiemelte, hogy az ünnep ugyan az idősek otthonában volt, de minden idősgondozásban résztvevőhöz, vagy otthonában lévőhöz kívántak szólni.

Idősek napja Gyöngyösön

Fotók: Czímer Tamás/Heol.hu

 

