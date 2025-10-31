Programajánló
Kivégzéses séta is lesz a kísértetiesen jó hétvégén Hevesben
Eger utcái október végén megtelnek varázslattal és jókedvvel. Halloween idején a város több pontján kézműves foglalkozások, koncertek, jelmezes partik és horrorfilm-maratonok várják a látogatókat.
Mindenszentek hétvégéjén elhunyt szeretteinkre emlékezünk, de október 31-én a Halloween jegyében számos izgalmas program várja az érdeklődőket. Több helyszínen kínálnak változatos programokat, így mindenki találhat kedvére valót: a családosok, a borkedvelők, a szórakozni vágyók, vagy azok, akik szívesen beöltöznének egy kis ijesztő mulatságra. Mutatjuk milyen lesz a Halloween Egerben is.
Egerben rengeteg Halloween-i program közül válogathatunk
- Október 31-én délután a Forrás ad otthont a Szellemes(T) – hátborzongató móka című programnak, ahol 15:30-tól boszorkányok, vámpírok és táncoló csontvázak lepik el a terepet. A látogatók kézműves foglalkozásokon, bátorságpróbáló szellemösvényen és egy különleges KísértetKertben vehetnek részt. A napot jelmezverseny, tombola és a Tilu és Én koncertje zárja. Részletek ITT!
- A Bródy Sándor Könyvtárban Diavetítős, teázós, kuckózós péntek várja a családokat október 31-én 16:30-tól. A gyerekek meleg tea mellett nézhetik meg Tóth Krisztina és Hajba László meséjét, Malac és liba kirándul címmel, miközben zöldséget és gyümölcsöt is rágcsálhatnak. A programra jegyek a helyszínen válthatók. Részletek a linken.
- A Servita templomtól indul este 18:00-kor a „A hóhér kezében – Kínzások és kivégzések a török időkből” című különleges történelmi séta. A résztvevők Eger legsötétebb múltjának fejezeteibe pillanthatnak be, majd az Oszmán Sátor udvarán hagyományőrző bemutatók idézik meg a hóhérok és boszorkányok világát. A borzongató estét forralt bor és gőzölgő tea teszi teljessé. További információk a linken.
- A Koka Galériában 18:00-tól Mácsár Lili koncertjével folytatódik a halloweeni hangulat. Az énekesnő új feldolgozásokkal és saját dalokkal tér vissza, amelyekben saját történeteit és érzéseit osztja meg a közönséggel. A meghitt, akusztikus estét közös éneklés és jókedv jellemzi majd. További részletek.
- A belvárosban, a Petrény Borbankban Halloween estet tartanak október 31-én 18:00-tól. A vendégeket tematikus dekoráció, különleges borok és koktélok várják, a beöltözött látogatók pedig jutalomban részesülnek. A belépés ingyenes, de érdemes előre asztalt foglalni. További részleteket a linkre kattintva olvashatnak.
- A moziban is a borzongásé lesz a főszerep: Éjszaka a moziban – Halloween-maraton címmel indul a program, ahol egyetlen karszalaggal tizenkét horrorfilm közül lehet válogatni három teremben. A kínálatban többek között Démonok között, Az és 28 nappal később is szerepel. A beöltözött vendégeket éjfélkor ingyenes Coffee Bar várja.
- A Gróf Buttler Borászatban 20:00-tól Halloween-i Retro Party várja a bulizni vágyókat. A ’80-as és ’90-es évek legnagyobb slágerei, a borospince különleges hangulata és a jelmezverseny gondoskodnak az éjszaka lendületéről. A legjobb jelmezek értékes ajándékokat nyerhetnek, a zenét DJ Wanda szolgáltatja. A retro party-ról itt olvashatnak részletesen.
- 21:00-órától az Oszmán Sátorban veszi kezdetét a Halloween Party és jelmezes felvonulás, ahol fények, zene, édességek és forralt bor kíséri a halloweeni őrületet. A legötletesebb jelmezeket díjazzák, a tánctéren pedig DJ Wanda gondoskodik a hangulatról. A program Eger egyik legnagyobb halloweeni bulijának ígérkezik. A jelmezes felvonulás részleteit ITT olvashatják.
Szombat
- Gyöngyösön a Start Műhelyben 19:30-tól Red Hot Chili Peppers by Blue Cold Jalapeños lép színpadra, 21 órátón Nirvana by Pollyna koncertezik.
- Hagyományos Mindenszentek túrát szervez Demecs Norbert. A mátrai megemlékező túra Mátraháza és Mátrafüred között. A gyüelekő 10 órakor lesz a Mátraházán a nagy parkolóban, a mosdó melletti padoknál.
Vasárnap
- Felsőtárkányban a Blues Hill Parkban a szokásos vásár mellett családi napot is tartanak, ahol a halloweene-i viccelődés és borzongatásból se lesz hiány.
- Egerben a Szent-Bertalan templomban 18 órától Kim Arnesen: Requiem for Solace - koncert lesz. Az Egri Szimfonikus Zenekar, a Cantare Kóruscsalád Gyöngyös, az Arcadelt Kórus Kisvárda és a Hassler Énekegyüttes Miskolc együttműködésében Vigasztalás címmel egy különleges magyarországi bemutatóra kerül sor a halottak napja alkalmából.
- Demecs Norbert vasárnap is szervez túrát, ezen napon Mátrafüred titkai – izgalmas túra a Mátrában címmel. Mátrafüred ismert és kevésbé ismert helyszíneinek felfedezése a cél. Gyülekező 10 órakor Mátrafüreden a parkban.
- 10 órakor Bélapátfalván a Ciszterci Apátság mellől az Apátság út végtől indul egy túra a csodálatos Bél-kőre.
