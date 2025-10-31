"Nálunk Mindenszentek van, s nem Halloween!" – hogy fér el egymás mellett a két hagyomány?

Szinte mindenki amerikai szokásként tekint a Halloweenre, és csak kevesen tudják, hogy az eredete időben sokkal messzebbre nyúlik vissza. A kelták egyik legszentebb ünnepe a Samhain volt, azaz az újév, amit velünk ellentétben november 1-jén ünnepeltek. Ez egyben a sötét és a hideg évszak kezdetét is jelentette, s a hiedelem szerint annak előestéjén – október 31-én – a világ rendje felborul, felbillennek a valóság és a túlvilág közötti határok és átjáró nyílik a szellemek számára, melyen keresztül szabadon járhatnak közöttünk. A Halloweenhez kapcsolódó szertartások az ártó szellemek távol tartását szolgálták, őket akarták elijeszteni ezen az éjszakán.

"Nálunk nem Halloween van, hanem Mindenszentek!" Képünk illusztráció

Fotó: Zantleitner Ingrid

Ez a hagyomány később keveredett több római ünneppel is. Amerikába az ír, skót, és a walesi bevándorlók vitték magukkal ezt a szokást, ahol egyre népszerűbbé vált, olyannyira, hogy Hollywoodban is megihlette az alkotókat, s számtalan filmnek lett témája. Így vált ismertté távolabbi országokban is.

Ha pókot látsz, egy szeretett ember figyel téged a túlvilágról

Ha éjszaka kifordított ruhában hátrafelé sétálsz, boszorkányt fogsz látni (de minimum elesel)

Magyarországon a Márton-napot gyakran "régi Halloweenként" emlegették, valószínűleg a sok közös szokás miatt vontak köztük párhuzamot

Halloween Magyarországon

Hazánkba a 2000-es évek elején kezdtek beszivárogni az ünneppel járó szokások. A gyerekek nagy kedvence a "Csokit vagy csalunk!" program, amikor október 31-én este – sokan ijesztő jelmezekbe bújva – csengetnek be házakba némi édesség reményében.

A „csokit vagy csalunk” (trick or treat) hagyománya is az ősi Samhainból ered. Régen az emberek ételt és italokat tettek ki a házuk elé, hogy kiengeszteljék a kóbor lelkeket. Később, a középkorban, szegények és gyerekek jártak házról házra, imákat mondva a halottakért, cserébe ételért – ez volt a „soul cakes” (lelkek süteménye). Innen alakult ki a modern halloweeni házalás.