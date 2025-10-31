október 31., péntek

Halloween

1 órája

"Nálunk Mindenszentek van, s nem Halloween!" – hogy fér el egymás mellett a két hagyomány?

Címkék#hagyomány#halloween#mindenszentek

Kevés olyan kérdés van hazánk kultúrájában, amely annyira megosztaná az embereket, mint a Halloween. Sokszor hallhatjuk, olvashatjuk, hogy nálunk Mindenszentek van és nem más, míg akadnak olyanok, akik kifejezetten szeretik ezeket a napokat. Vajon tényleg elhalványítja a mi hagyományos ünnepünket ez az amerikai szokás, vagy jól megfér egymás mellett a Halloween és a Mindenszentek?

Makó-Szabó Diána

Szinte mindenki amerikai szokásként tekint a Halloweenre, és csak kevesen tudják, hogy az eredete időben sokkal messzebbre nyúlik vissza. A kelták egyik legszentebb ünnepe a Samhain volt, azaz az újév, amit velünk ellentétben november 1-jén ünnepeltek. Ez egyben a sötét és a hideg évszak kezdetét is jelentette, s a hiedelem szerint annak előestéjén – október 31-én – a világ rendje felborul, felbillennek a valóság és a túlvilág közötti határok és átjáró nyílik a szellemek számára, melyen keresztül szabadon járhatnak közöttünk. A Halloweenhez kapcsolódó szertartások az ártó szellemek távol tartását szolgálták, őket akarták elijeszteni ezen az éjszakán. 

halloween
"Nálunk nem Halloween van, hanem Mindenszentek!" Képünk illusztráció
Fotó: Zantleitner Ingrid

Ez a hagyomány később keveredett több római ünneppel is. Amerikába az ír, skót, és a walesi bevándorlók vitték magukkal ezt a szokást, ahol egyre népszerűbbé vált, olyannyira, hogy Hollywoodban is megihlette az alkotókat, s számtalan filmnek lett témája. Így vált ismertté távolabbi országokban is.

  • Ha pókot látsz, egy szeretett ember figyel téged a túlvilágról
  • Ha éjszaka kifordított ruhában hátrafelé sétálsz, boszorkányt fogsz látni (de minimum elesel)
  • Magyarországon a Márton-napot gyakran "régi Halloweenként" emlegették, valószínűleg a sok közös szokás miatt vontak köztük párhuzamot

Halloween Magyarországon

Hazánkba a 2000-es évek elején kezdtek beszivárogni az ünneppel járó szokások. A gyerekek nagy kedvence a "Csokit vagy csalunk!" program, amikor október 31-én este – sokan ijesztő jelmezekbe bújva – csengetnek be házakba némi édesség reményében. 

A „csokit vagy csalunk” (trick or treat) hagyománya is az ősi Samhainból ered. Régen az emberek ételt és italokat tettek ki a házuk elé, hogy kiengeszteljék a kóbor lelkeket. Később, a középkorban, szegények és gyerekek jártak házról házra, imákat mondva a halottakért, cserébe ételért – ez volt a „soul cakes” (lelkek süteménye). Innen alakult ki a modern halloweeni házalás.

Népszerű szokás még a töklámpás is, a Jack-o'-lantern, amikor a kibelezett tök héjába különböző mintákat faragnak, vágnak a családok, s az üregbe tett mécsessel világítanak az udvarokon. 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Jack O’Lantern legendája – a töklámpás eredete

Az ír legenda szerint élt egy Jack nevű részeges kovács, aki kétszer is rászedte az ördögöt, hogy ne vihesse el a pokolba. Amikor Jack jobb létre szenderült, a mennybe nem engedték be, de a pokolba sem nyert bebocsátást. Az ördög egy izzó parázzsal engedte útjára, amit Jack egy kivájt tarlórépába tett, hogy világítson neki az örökké tartó bolyongásban. Innen ered a Jack of the Lantern, azaz „lámpás Jack” neve, ami később Jack O’Lantern lett. Amikor az írek később Amerikába vándoroltak, ott tököt használtak a répa helyett – így született meg a mai töklámpás.

A hazai megítélése változó

– Nagyon sokáig elleneztem a Halloweent. Ugyanakkor el kellett ismernem, hogy a gyerekeim elérkeztek abba a korba, amikor ez már nem tartható és csapatba gyűlve, felnőtt felügyelettel mehetnek csokit vagy csalunk túrára a lakhelyünkön. Nem állítom, hogy őszinte a mosolyom ezen az estén, de tudomásul vettem, hogy ők már így, ezzel az ünneppel nőnek fel – mondta el a heol kérdésére egy kétgyermekes édesanya.

Van viszont olyan szülő is, aki szereti az ilyesfajta ünnepeket és kifejezetten örömmel készül rá. Dekorálja a lakást, kiegészítőket vásárol, sőt, a konyhában is igyekszik fekete és narancssárga süteményeket sütni.

– Számomra a Halloween a kedvenc ünnepem közeledtét jelzi, azaz tudom, hogy már nem kell olyan nagyon sokat várni karácsonyig. Ezen a napon is képes vagyok ünnepi hangulatba kerülni és szívesen aggatom tele a lakásunkat mindenféle pókos, fekete macskás és denevéres dekorációval is. Ha nagyon belelendülök, még karácsonyi zenét is kapcsolok – mondta nevetve egy novaji anyuka.

 

 

