„Hét törpe voltam én magam egyedül, de csak egy gázsiért” - így emlékszik az egri bábszínész a kezdetekre

Nem sokkal az Egri Bábszínpad kezdete után, 1968-ban csatlakozott az amatőr társulathoz Lénárt András, az akkor 14 éves, már elismert bábművész. Több mint két évtizeden keresztül volt az egri társulat tagja, 1990-ben távozott, majd megalapította a Mikropódium családi bábszínházat, amellyel a világ számos pontján megfordult. Lénárt András is ott volt a Harlekin Bábszínház 60 éves születésnapján, fel is lépett a Stop! című produkciójával.

- Hatvan éves lett a Harlekin, milyen ünnep ez a bábszínészeknek, a rendezőknek, az egész társaságnak, aki valaha kapcsolatba került az egri bábszínházzal?

- Azt hiszem, elég nagy ünnep, és én a magam részéről azt gondoltam, hogy sose lesz ilyen, hogy 60 éves, meg hány éves. Ahogy épült a színház, úgy változott az alapítás ideje is, Szíki Károly idejében az ő idejében volt, a másiknak a másik idejében. De most kiderült, végül valaki felismerte azt, hogy 60 éve már mi működünk. Igaz, hogy amatőr színházként, de nagyon jó hangulatban és nagyon jó összetartásban kezdtük ezt az egészet annak idején, és ide jutott. Úgy látom, hogy most már senki nincs a régi tagok között, de még megy, ez a jó.

- Mennyi embert indított el a bábszínész pályán?

- Nem tudom pontosan, mert már így nem számolok vissza, de elég sokat, nagyon sok fiatal jött akkor is, voltak lányok, fiúk, akik kezdtük ezt az egészet, és szépen tanultunk. Aztán 1985-ben iskoláztak be minket profi bábszínésznek, és utána már állandó maradt a társulat.

- Csak fiatal társulat volt először?

- Mihez képest fiatal? Mi, akik a bábszínházzal foglalkozunk, mindig fiatalok maradunk, mert nem a kor számít, hanem az élet és a gondolat, de fiatalok voltunk, igen. Azt hiszem, én fiatal voltam biztosan, mert 14 éves voltam, amikor idekerültem ebbe az épületbe.

A nemrégiben elhunyt Lovasy Lászlóra szívesen emlékszik vissza

- Ki az, aki szívesen emlékszik vissza a legrégebbiek közül, illetve az azóta eltelt évekből?

- Legszívesebben Lovasy Lacira emlékszem, aki ennek akkor is már egy képzőművészeti okoskodója volt, és jó kis tanára, engem is nagyon sokat tanított, együtt dolgoztunk nagyon sokat. Sajnos épp most halt meg, most volt a temetése. Aztán végül is nagyon sok mindenkire szívesen emlékszem, akik ezt csináltuk. Én 1990-ben mentem el ettől a színháztól, úgyhogy az is egy másik periódus az én életemben. Szívesen emlékszem arra az időszakra.