„Hét törpe voltam én magam egyedül, de csak egy gázsiért” - így emlékszik az egri bábszínész a kezdetekre
Lénárt András egri bábművész szerint az élő mesét nem fogja tudni legyőzni a gép. A Harlekin Bábszínház korábbi tagja örül, hogy az amatőr idők sem merülnek feledésbe.
Nem sokkal az Egri Bábszínpad kezdete után, 1968-ban csatlakozott az amatőr társulathoz Lénárt András, az akkor 14 éves, már elismert bábművész. Több mint két évtizeden keresztül volt az egri társulat tagja, 1990-ben távozott, majd megalapította a Mikropódium családi bábszínházat, amellyel a világ számos pontján megfordult. Lénárt András is ott volt a Harlekin Bábszínház 60 éves születésnapján, fel is lépett a Stop! című produkciójával.
- Hatvan éves lett a Harlekin, milyen ünnep ez a bábszínészeknek, a rendezőknek, az egész társaságnak, aki valaha kapcsolatba került az egri bábszínházzal?
- Azt hiszem, elég nagy ünnep, és én a magam részéről azt gondoltam, hogy sose lesz ilyen, hogy 60 éves, meg hány éves. Ahogy épült a színház, úgy változott az alapítás ideje is, Szíki Károly idejében az ő idejében volt, a másiknak a másik idejében. De most kiderült, végül valaki felismerte azt, hogy 60 éve már mi működünk. Igaz, hogy amatőr színházként, de nagyon jó hangulatban és nagyon jó összetartásban kezdtük ezt az egészet annak idején, és ide jutott. Úgy látom, hogy most már senki nincs a régi tagok között, de még megy, ez a jó.
- Mennyi embert indított el a bábszínész pályán?
- Nem tudom pontosan, mert már így nem számolok vissza, de elég sokat, nagyon sok fiatal jött akkor is, voltak lányok, fiúk, akik kezdtük ezt az egészet, és szépen tanultunk. Aztán 1985-ben iskoláztak be minket profi bábszínésznek, és utána már állandó maradt a társulat.
- Csak fiatal társulat volt először?
- Mihez képest fiatal? Mi, akik a bábszínházzal foglalkozunk, mindig fiatalok maradunk, mert nem a kor számít, hanem az élet és a gondolat, de fiatalok voltunk, igen. Azt hiszem, én fiatal voltam biztosan, mert 14 éves voltam, amikor idekerültem ebbe az épületbe.
A nemrégiben elhunyt Lovasy Lászlóra szívesen emlékszik vissza
- Ki az, aki szívesen emlékszik vissza a legrégebbiek közül, illetve az azóta eltelt évekből?
- Legszívesebben Lovasy Lacira emlékszem, aki ennek akkor is már egy képzőművészeti okoskodója volt, és jó kis tanára, engem is nagyon sokat tanított, együtt dolgoztunk nagyon sokat. Sajnos épp most halt meg, most volt a temetése. Aztán végül is nagyon sok mindenkire szívesen emlékszem, akik ezt csináltuk. Én 1990-ben mentem el ettől a színháztól, úgyhogy az is egy másik periódus az én életemben. Szívesen emlékszem arra az időszakra.
- Sokan kerültek ki innen?
- Sokan kerültek ki, sokan szerették a bábszínházat, végül is a város is úgy tudom, hogy eléggé szereti a bábszínházat, ezért csináljuk.
- Mennyire járnak vissza az egykori nézők saját gyerekükkel, saját unokáikkal?
- Hát ezt én nem tudom, mert ezt a színházat én nem követem, de biztos, hogy nagyon sokan. Van állandó közönség, akik szívesen jönnek vissza, szívesen nézik az új előadásokat, hogy gyarapodnak-e vagy nem, ezt nem tudom.
Hét szerep egy gázsiért
- Mik voltak a kedvenc előadásai?
- Ó, hát volt Hófehérke és a hét törpe, arra emlékszem, magam voltam a hét törpe. Aztán Óz, a nagy varázsló, ilyesmi darabokat játszottunk valamikor nagyon-nagyon régen. Bár a legelső darab, ami tulajdonképpen ide húzott engem, és egy mézeskalács történet volt, Bartók Béla zenéjére. Igazából nem beszéltünk, csak magát ezt a történetet, amit a Bartók zene inspirált, ezt így előadtuk, és nagyon-nagyon érdekes volt. Annak idején a Pécsi Nemzetközi Fesztiválon is díjat kapott és elismertséget, de minden másképpen volt akkor.
- Az, hogy egy előadásban több szerepet is kell játszani, az mennyire előny?
- Ez egy jó szerep volt, mert hét törpe voltam én magam egyedül, de csak egy gázsiért. Mindig mondtuk, hogy de csak egy gázsiért. De különben ezt szerettük csinálni, szeretjük is csinálni mindig. Én a mai napig szeretek játszani, tanítok az egyetemen, látom, hogyan dolgoznak a fiatalok. Ez nagyon-nagyon jó dolog.
- Tanítványok jönnek ide?
- Most látom, hogy itt van egy, aki ide fog szerződni, egy másik, aki félig fog ide szerződni, de most hála Istennek minden tanítványunk munkát kapott az ország valamelyik részében a hivatásos bábszínházakban. Helyet és lehetőséget a jövőt építeni.
Reméli, lesz még százhúsz éves is a Harlekin Bábszínház
- A bábszínháznak milyen jelene, illetve a jövője?
- Hát a bábszínházat nagyon kedveli a közönség. Magyarországon ahhoz képest, hogy egy pici ország, 14 vagy 15 hivatásos bábszínház van, ami ad alkalmat arra, hogy végül is a színművészetin tanult hallgatók is helyzetbe kerüljenek, sokat dolgozzanak. Ez nagyon-nagyon jó állapot, azt hiszem. Az igazgatók is újak lesznek mindenhol, generációváltás van, úgyhogy előre, ezt kell csinálni.
- Lesz-e még 100-120 éves esetleg a Harlekin?
- Hát ezt én valószínűleg már nem tudom meg, csak az égi világból megélni, hogy lesz-e 120 éves, de bízom benne, hogy lesz. Azért nem nagyon tudom, hogy milyen a támogatás, milyen a gazdasági része. Jövök ide egy előadást megnézni, vagy hozom a gyerekeket előadást nézni, és akkor ez van, én szeretem, mert látom, hogy jól gondolkoznak. Ismerem az igazgatónőt, aki Erdélyben végzett annak idején, ott is tanítottam őket, úgyhogy nagyon jó a személyes kapcsolatom is velük.
- A gyerekeknek, meg a felnőtteknek lesz-e bábszínház 20-40 év múlva, és az milyen lesz?
- Biztos, hogy más lesz. Már most más annyiban, hogy régebben az volt a mi alapfoglalkozásunk, hogy a bábokkal játszunk, és, hogy a bábok színházát játszottuk. Most pedig a színház bábokkal című játékrendet játsszák, ami azt jelenti, hogy ők személyesen is jelen vannak és a bábok is. Az élő szereplő a bábokkal együttműködik. Ez a mostani trend, ki tudja, merre halad.
- A digitális világ beköszönthet?
- Nem, a digitális, épphogy nem. Az akárhogy is nézzük, egy gépi világ, amit az élő báb, az élő szereplő überelni tudja, tehát nem marad alatta. Biztos, hogy dolgoznak, jó lesz. A rajzolásban nagy a konkurencia, a digitális bábokat nem is rajzolni kell már, hanem csak így mutogatni valamit, és megrajzolja a gép is. Ám az élő mesét nem hiszem, hogy le tudnák győzni.
