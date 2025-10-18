Hatvan év után is új titkokat rejt a Harlekin – a gyökereit kutatja a bábszínház

Ünnepelnek az egri bábosok, hiszen immár hatvan éve, hogy állandó társulat alakult a városban, 1965-ben akkori középiskolás fiúk és lányok döntöttek úgy, hogy együtt játszanak. Most, 2025 őszén már hivatásosként működik az egri Harlekin Bábszínház, amelynek társulatvezetőjével, Zádori Szilárddal beszélgettünk a jubileumi fesztivál nyitánya előtt.

Zádori Szilárd, a Harlekin Bábszínház társulatvezetője

- Hogyan ünnepelnek, hogyan zajlik a fesztivál?

- Nagyon izgalmas kerek jubileumhoz érkeztünk, ugyanis 1965-ben Demeter Zsuzsa megalapította az Egri Bábszínpadot, és egy 60 éves évfordulót ünneplünk. A Harlekin Bábszínház 1985-ben vált hivatásossá ott pedig 40 évet, tehát dupla kerek évfordulót ünneplünk. Egy háromnapos bábfesztivált hoztunk létre, amelyen saját előadásokat játszunk, hazai és külföldi társulatokat hívtunk el, akik nagyon magas szinten művelik a játékot, valamint valamilyen szinten kapcsolódnak is hozzánk. Marosvásárhelyről is érkezett egy társulat, akikkel még Demeter Zsuzsa alakított ki testvérszínházi kapcsolatot, ők egy csecsemőszínházzal érkeztek, ezt próbáljuk feléleszteni mi is. Korosztály szerint differenciálva mutatunk be a csecsemőszínháztól, óvodásokon, iskolásokon át egészen a felnőttekig előadásokat mind a három napon keresztül.

- Sikerült-e megtalálni, felvenni a kapcsolatot minden egykori dolgozóval?

- Nagyon igyekeztünk, Pilisy Csenge, Demeter Zsuzsa nevelt lánya volt nagyon nagy segítség ebben, és rajta keresztül indultunk el. Sajnos nagyon sokan itt hagytak már minket és az égi társulathoz csatlakozta. Akit megtaláltunk, és az egészsége megengedte, őket mind meghívtuk. Szombaton 17:30-tól gálaműsor keretein belül emlékszünk meg a halottainkról, akik egykor alapították ezt a színházat, és azokról, akik még mindig velünk vannak. A Harlekin 60 az Emlékek színpadán során megidézzük Lovasyné Stuth Erzsébet és Lovasy László hangját is. Találtunk egy hangfelvételt, ahol ők mesélnek az alapításról, és egy kis meglepetéssel is készülünk azoknak, akik eljönnek közénk.