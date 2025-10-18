1 órája
Hatvan év után is új titkokat rejt a Harlekin – a gyökereit kutatja a bábszínház
Középiskolások kezdték, ma felnőttek játszanak az egri bábszínházban. A hatvan esztendős, folyamatosan megújuló Harlekin Bábszínház az ünnepi fesztivál alkalmával alapítóira emlékezik és kutatja múltját.
Ünnepelnek az egri bábosok, hiszen immár hatvan éve, hogy állandó társulat alakult a városban, 1965-ben akkori középiskolás fiúk és lányok döntöttek úgy, hogy együtt játszanak. Most, 2025 őszén már hivatásosként működik az egri Harlekin Bábszínház, amelynek társulatvezetőjével, Zádori Szilárddal beszélgettünk a jubileumi fesztivál nyitánya előtt.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
- Hogyan ünnepelnek, hogyan zajlik a fesztivál?
- Nagyon izgalmas kerek jubileumhoz érkeztünk, ugyanis 1965-ben Demeter Zsuzsa megalapította az Egri Bábszínpadot, és egy 60 éves évfordulót ünneplünk. A Harlekin Bábszínház 1985-ben vált hivatásossá ott pedig 40 évet, tehát dupla kerek évfordulót ünneplünk. Egy háromnapos bábfesztivált hoztunk létre, amelyen saját előadásokat játszunk, hazai és külföldi társulatokat hívtunk el, akik nagyon magas szinten művelik a játékot, valamint valamilyen szinten kapcsolódnak is hozzánk. Marosvásárhelyről is érkezett egy társulat, akikkel még Demeter Zsuzsa alakított ki testvérszínházi kapcsolatot, ők egy csecsemőszínházzal érkeztek, ezt próbáljuk feléleszteni mi is. Korosztály szerint differenciálva mutatunk be a csecsemőszínháztól, óvodásokon, iskolásokon át egészen a felnőttekig előadásokat mind a három napon keresztül.
- Sikerült-e megtalálni, felvenni a kapcsolatot minden egykori dolgozóval?
- Nagyon igyekeztünk, Pilisy Csenge, Demeter Zsuzsa nevelt lánya volt nagyon nagy segítség ebben, és rajta keresztül indultunk el. Sajnos nagyon sokan itt hagytak már minket és az égi társulathoz csatlakozta. Akit megtaláltunk, és az egészsége megengedte, őket mind meghívtuk. Szombaton 17:30-tól gálaműsor keretein belül emlékszünk meg a halottainkról, akik egykor alapították ezt a színházat, és azokról, akik még mindig velünk vannak. A Harlekin 60 az Emlékek színpadán során megidézzük Lovasyné Stuth Erzsébet és Lovasy László hangját is. Találtunk egy hangfelvételt, ahol ők mesélnek az alapításról, és egy kis meglepetéssel is készülünk azoknak, akik eljönnek közénk.
- Mennyien vannak még az alapító tagok közül?
- Kevesen. Az egyeztetések során nagyon sokan először azt mondták, hogy tudnak jönni, majd lebetegedtek, de az alapcsapatból körülbelül nyolc fővel tudtuk fölvenni a kapcsolatot, akik még köztünk vannak.
- Összeszámolták, hogy hányan fordultak meg ez alatt a 60 év alatt a társulatban?
- Ezt nem számoltuk meg. Több igazgató is volt 1965 óta, nagyon sok mindenkinél új igazgató és új társulat volt, nagyon nagy volt a fluktuáció. Mi a jelenlegi igazgatónővel, Szűcs Rékával 10-12 éve vagyunk a társulatban. Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyjából azóta stagnál a csoportlétszám. Volt egy-két ide-oda vándorlás, de egyébként 12 éve a jelenlegi társulat van.
Az első húsz évre koncentrál idén a teátrum
- Hozzávetőlegesen a 60 év alatt hány előadása volt a színháznak, illetve ezeket mennyien látták összesen?
- Erre sem fogok tudni pontos választ mondani, mert ezt a 60 évet összefoglalni, ez nem egy éves munka, ez inkább egy több évtizedes munka lenne. Nagyon könnyű dolgunk lett volna, ha lenne dokumentációnk és archív anyagunk. Viszont azzal szembesültünk, hogy nem volt. Az 1965 és 1985 közötti időszakról szinte egyáltalán nem volt a bábszínházban semmi, és 1985-től kezdve is egy-két fényképet és bemutató plakátot találtunk. Pontosan ezért szerettünk volna elindulni azon az úton, hogy az alapítók köré csoportosítottuk a fesztivált, tehát egy kicsit leszűkítettük, s nem a 60 évet foglalnánk itt össze, mert az nem egy háromnapos fesztivál, ez egy hetes nagy fesztivál lenne. Húsz évet próbáltunk összeszedni, amit még senki nem kutatott eddig azok közül, aki itt volt igazgató és vezető. Ebből a húsz évből gyűjtöttünk igazán dokumentumokat, fényképeket, és ebből találtunk hál' Istennek újságcikkeket.
- Lesz majd kutatás a 65-85 közötti időszakra, megkérdezik a régi tagokat, hogy emlékeznek rá és készül kiadványt belőle?
- Nagyon igyekszünk. Most elindítottuk ezt a folyamatot. Örülünk, hogy most itt tartunk, mert egy kiállítás anyaga összegyűlt. Egyelőre egy kétnapos kiállítást tudunk létrehozni, de egy állandó tárlatot szeretnénk ebből a húsz évből, emlékezve az alapítókra bábokkal, újságcikkekkel, tárgyi emlékekkel. Ennek a folyamatnak az elején vagyunk, és reményeink szerint ez meg is fog valósulni, hiszen nagyon fontos nekünk is, Eger városának is, meg szerintem az egész világnak, hogy tudjuk azt, hogy honnan indultunk el. Szeretnénk a gyökereinkhez elérni.
A Harlekin Bábszínház és a műfaj is változik
- Milyennek látja a következő évtizedeket a színházban? Mi felé tart a Harlekin és a bábszínház?
- Én úgy gondolom, hogy több mint tíz éve folyamatos fejlődésen megy keresztül a bábszínház, nem csak ez, de maga az egész műfaj. Állandóan változik az évek során. Egy paravános, gyermek szórakoztatásra használt vásári műfajnak indult, de már a régebbi időkben is próbálkoztak bevonni társművészeteket, nem elbújni a bábok mögé. Ez most már odáig fejlődött, hogy a paravános műfaj mögött a különböző típusú előadások, a bunraku, az óriásbábok, marionettek, vajang technika, és ezeknek a keveredése is megtalálható egy előadásban, ez csak előre fog menni. Itt, a Harlekin Bábszínházban mi arra törekszünk, hogy ne essünk át a ló túloldalára, ne foglalják el az emberek a bábok helyét a színpadon. Olyan előadásokat próbálunk itt is létrehozni, és a jövőben is olyat szeretnénk, amelyben egy nagyon jó, gyönyörű konszenzusra jut báb és ember kapcsolata, tiszta jelrendszerrel és egyre modernebb technikákkal.
Demeter Zsuzsa nevét viseli ezentúl a Harlekin nagyszínpada + fotók, videó
- Mennyien alkotják most a társulatot, és mennyire fiatalok a tagok?
- Jelenleg 32 fővel gazdálkodunk, ebből a művészi társulat, a színészek, azok nyolcan vannak, és fiataloknak mondhatók. Egy igazán lendületes fiatal csapat, akikkel megyünk előre, és nem csupán kollégák vagyunk, hanem ennél sokkal többek. Lehet, hogy elcsépelt, hogy minden munkahelyen azt mondják, hogy nálunk családias a hangulat, de itt a bábszínházban tényleg egy családias légkör uralkodik. Barátságos környezet nélkül ez nem tudna működni, úgyhogy én büszke vagyok arra, hogy itt próbákon kívül is össze tudunk járni, össze tudunk ülni, meg tudjuk beszélni a problémáinkat, és akár meg tudunk enni egy ebédet, át tudunk menni egymáshoz, társasjátékozni tudunk, tehát egy fiatal, lendületes csapatról van szó.
- Idősebbek is vannak?
- Vannak, nagyon ritka egyébként, hogy innen mennek nyugdíjba a bábszínészek, mert általában hamarabb feladja a test a szolgálatot. Régebben volt nálunk is, mint a balettművészeknél is előrehozott nyugdíj, pontosan azért, mert a test, az ízületek nagyon hamar elhasználódnak. Paraván mögött bujkálni, egyszerre három karaktert megalkotni, közben letérdelni. Artista is vagy egyben, énekes, bábszínész. Ez nagyon megerőltető fizikailag. Nagyon ritka az, ha egy ember nem csupán a fizetése végett, de a testi lehetőségei miatt is bírja egészen a nyugdíjig, de találkozhatunk ilyennel. Egyébként innen a Harlekin Bábszínházból is tudunk olyanról, aki innen ment nyugdíjba. De én abban reménykedem, hogy konkrétan innen fogok nyugdíjba menni, akkor lennék a legboldogabb.
60 éves az egri Harlekin BábszínházFotók: Tóth Balázs
Ezen a héten kell átállítani az órákat, ne felejtse el!
Így bántak a nagymamával az egri kórházban - levelet írt az unoka
Lebukott az egri szórakozóhely üzemeltetője – komoly bajba kerülhet