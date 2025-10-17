Demeter Zsuzsa nevét viseli ezentúl a Harlekin nagyszínpada + fotók, videó

Három napos fesztivállal ünnepli fennállásának hatvanadik évfordulóját az egri Harlekin Bábszínház. A társulat az első két évtizedben amatőrként, azóta pedig hivatásosként működik. Pénteken este kis ünnepséggel emlékeztek meg az elmúlt hat évtizedről, ahol előbb Szűcs Réka igazgató és Zádori Szilárd társulatvezető mondtak köszöntőt. Kiemelték, a fesztivált az alapító tagok játékszeretetére és elhivatottságára építik, hiszen nélkülük ma nem lehetnének itt ők sem. Ez az ünnep most egyszerre tiszteletadás és jövőbe tekintés. Hazai és nemzetközi vendégművészek is eljöttek, és minden korosztálynak kínálnak műsort. Szombaton este különleges műsorral készülnek, Harlekin 60 az emlékek színpadán címmel idézik fel a kezdeti évek legfontosabb pillanatait az alapító tagokkal. Mindhárom napon koncertet is adnak a társulat tagjai.

A Harlekin Bábszínházban két napon keresztül látható a főként a kezdetekről szóló kiállítás

Forrás: Tóth Balázs / Heol.hu

A városnak is fontos a Harlekin Bábszínház

Vágner Ákos polgármester szerint az intézmény nem csupán előadásokat tartott és tart, hanem élményre hív és mély gondolatokat ültet el generációk szívében és lelkében. A Harlekin Bábszínház egy varázslatos világ kapuja is, ahol minden korosztály találhat magának történetet, mondanivalót, szépséget. Gyermekeknek és felnőtteknek is szólnak az itt született mesék, mert a bábszínház csodája, sokszínűsége és határtalan varázsa mindenkihez képes utat találni. Hatvan év alatt ez a közösség rengeteget adott Eger városának, és nem csak előadások formájában, művészi igényesség, folyamatos fejlődés és kreativitás jellemzi Harlekint. Az alkotó bábművészek, rendezők, tervezők és minden munkatárs hosszú évtizedek óta azon dolgoznak, hogy a báb ne csupán játékszer, hanem kifejezőeszköz legyen, amely egyszerre tud szórakoztatni, elgondolkodtatni, tanítani. Az önkormányzatnak is értéket jelent a bábszínház, ezért is támogatják működését, fejlesztéseit, törekvéseit. Köszönte a benne dolgozók áldozatos munkáját és az álmot, amit életre hívnak, és amit estéről estére megosztanak.

A Mikropódium Most című előadását - amely helyi érték - is bemutatták

Forrás: Tóth Balázs / Heol.hu

Előadások, névadó és kiállítás

A beszédeket követően Lénárt András, a Harlekin korábbi tagja, a Mikropódium művésze a Most című előadást mutatta be, majd megnyitották a Harlekin 60 - Az alapítók öröksége című kiállítást, amely két napon keresztül tekinthető meg. Kiállítottak korábbi bábokat, illetve az első húsz évről még föllelhető fotókat, cikkeket, amelyeket az elmúlt időszakban gyűjtöttek össze. Az első két évtized működéséről nagyon kevés dolog maradt.