Demeter Zsuzsa nevét viseli ezentúl a Harlekin nagyszínpada + fotók, videó
Amatőrként indult, professzionálissá lett Eger egyik fontos kulturális intézménye. A Harlekin Bábszínház folyamatosan fiatal, meg sem látszik a hatvan év.
A Harlekin Bábszínház fesztivállal ünnepel
Három napos fesztivállal ünnepli fennállásának hatvanadik évfordulóját az egri Harlekin Bábszínház. A társulat az első két évtizedben amatőrként, azóta pedig hivatásosként működik. Pénteken este kis ünnepséggel emlékeztek meg az elmúlt hat évtizedről, ahol előbb Szűcs Réka igazgató és Zádori Szilárd társulatvezető mondtak köszöntőt. Kiemelték, a fesztivált az alapító tagok játékszeretetére és elhivatottságára építik, hiszen nélkülük ma nem lehetnének itt ők sem. Ez az ünnep most egyszerre tiszteletadás és jövőbe tekintés. Hazai és nemzetközi vendégművészek is eljöttek, és minden korosztálynak kínálnak műsort. Szombaton este különleges műsorral készülnek, Harlekin 60 az emlékek színpadán címmel idézik fel a kezdeti évek legfontosabb pillanatait az alapító tagokkal. Mindhárom napon koncertet is adnak a társulat tagjai.
A városnak is fontos a Harlekin Bábszínház
Vágner Ákos polgármester szerint az intézmény nem csupán előadásokat tartott és tart, hanem élményre hív és mély gondolatokat ültet el generációk szívében és lelkében. A Harlekin Bábszínház egy varázslatos világ kapuja is, ahol minden korosztály találhat magának történetet, mondanivalót, szépséget. Gyermekeknek és felnőtteknek is szólnak az itt született mesék, mert a bábszínház csodája, sokszínűsége és határtalan varázsa mindenkihez képes utat találni. Hatvan év alatt ez a közösség rengeteget adott Eger városának, és nem csak előadások formájában, művészi igényesség, folyamatos fejlődés és kreativitás jellemzi Harlekint. Az alkotó bábművészek, rendezők, tervezők és minden munkatárs hosszú évtizedek óta azon dolgoznak, hogy a báb ne csupán játékszer, hanem kifejezőeszköz legyen, amely egyszerre tud szórakoztatni, elgondolkodtatni, tanítani. Az önkormányzatnak is értéket jelent a bábszínház, ezért is támogatják működését, fejlesztéseit, törekvéseit. Köszönte a benne dolgozók áldozatos munkáját és az álmot, amit életre hívnak, és amit estéről estére megosztanak.
Előadások, névadó és kiállítás
A beszédeket követően Lénárt András, a Harlekin korábbi tagja, a Mikropódium művésze a Most című előadást mutatta be, majd megnyitották a Harlekin 60 - Az alapítók öröksége című kiállítást, amely két napon keresztül tekinthető meg. Kiállítottak korábbi bábokat, illetve az első húsz évről még föllelhető fotókat, cikkeket, amelyeket az elmúlt időszakban gyűjtöttek össze. Az első két évtized működéséről nagyon kevés dolog maradt.
Az első nap estéjén a Padlás című előadást állították színpadra. Ezt megelőzően megemlékeztek Demeter Zsuzsáról, aki az egri bábjáték alapköve. Megkerülhetetlen a bábszínház történetében, így munkája előtt tisztelegve a nevével fémjelzett nagyszínpadot avattak, amely a megnövekedett fenntartói támogatásoknak köszönhetően idén teljes rekonstrukción esett át. Ezzel tisztelegtek mindaz előtt, amit ő a bábszínházért, a város kultúrájáért, a magyar bábjátszásért tett.
Szűcs Réka igazgató szerint azért is volt fontos, hogy ezt az előadást mutassák be, mert szépen cseng össze az üzenetükkel, az emlékezéssel, a régmúlttal. Átbeszélték Demeter Zsuzsa életművét, közösen emlékeztek rá, az avatásban pedig egy báb is segédkezett, Petike, a Kisfiú meg az oroszlánok előadásból, amelyet utoljára rendezett a színpad névadója.
Emlékezés Demeter Zsuzsára
Demeter Zsuzsa lánya, Pilisy Csenge nagyon meghatónak, és megtisztelőnek tartotta a gesztust, talán régi adósságát is törlesztette ezzel a bábszínház és Eger is. Az ő életét is végig kísérte a bábszínház.
- Itt nőttem föl. Nagyon sok időt töltöttünk itt, hiszen folyamatosan a próbákra behozott anyukám, nagyon szerettem. Voltak darabok, amiket kívülről tudtam, mert olyan sok időt töltöttünk itt, meg hát nagyon élveztem a műhelyt, ahogyan készültek a bábok, ahogyan kasírozták a bábok fejeit. Nagyon sok mindent láttam, nekünk ez az életünk volt. Olyan közösség volt a Harlekin, ahogy karácsonykor köszöntötték egymást, minden szilveszter éjszaka nálunk volt az óévbúcsúztató és köszöntése az újnak, ez elképzelhetetlen volt a Harlekin társulata nélkül. Ez egy család volt, és ahogy látom a mostaniakat, most is az – mondta a heolnak Pilisy Csenge, akinek azóta is a szíve csücske a Harlekin.
- Mondhatom, hogy minden bemutatójukat láttam azóta is, és amióta van kisfiam, most már nagy fiam, itt nőtt fel ő is, mindig eljöttünk, nagyon szereti ő is a bábszínházat, a bábjátékot. A munkám során is próbálom őket segíteni, mindig beszámolunk az évadkezdésről, a tervekről, a bemutatókról. Mondhatjuk, hogy napi kapcsolatunk van azóta is a bábszínházzal – tette hozzá rádiós kollégánk.
