Hatvanadik születésnapját ünnepli a Harlekin Bábszínház

A Harlekin 60 három napja alatt minden korosztály számára igényes szórakozási lehetőséget kínálnak.

Hatvan éve annak, hogy néhány lelkes egri középiskolás Demeter Zsuzsa vezetésével megalapította az Egri Bábszínpadot. Ők akkor talán még nem sejtették, hogy egy 20 év múlva hivatalos társulattal bíró, nagy jövőjű bábszínház alapjait teremtik meg. Előttük, az alapítótagok játékszeretete és elhivatottsága előtt tiszteleg most az egri bábszínház Harlekin 60 elnevezésű, három napos születésnapi mini fesztiváljával, amely október 17-18-19-én lesz – közölte a teátrum. Demeter Zsuzsa korszakos jelentőségű, megkerülhetetlen életműve előtt fejet hajtva, a Harlekin megújult nagyszínpada a jövőben az ő nevét viseli majd. A múltra emlékezve készülnek még kiállítással, Az emlékek színpadán című gálaműsorukban pedig az egykori alapítók közül mesélnek néhányan a kezdetekről, megemlékezve azokról is, akik már az Égi Társulatban játszanak tovább.

bábszínház
Az egri Harlekin Bábszínház idén ünnepli fennállásának 60. évfordulóját.
Fotó: Huszár Márk/heol.hu

Egy bábfesztivál az emlékezés mellett természetesen az előadásokról, a bábjátszás öröméről is kell, hogy szóljon. A Harlekin 60 három napja alatt minden korosztály számára igényes szórakozási lehetőséget kínálnak.

A csecsemő színháztól a felnőtteknek szóló bábelőadásokig érkeznek produkciók a Harlekinbe, nemzetközi színtérről és olyan magyarországi bábegyüttesektől, akik valamilyen formában kapcsolódnak az egri bábszínházhoz.

Kiemelten fontosnak tartják, hogy Lénárt András, aki alapító tagja volt az Egri Bábszínpadnak, és napjainkra nemzetközi hírű bábszínésszé vált, sok évtized után visszatér egy előadással a Harlekinbe.

 

 

 

