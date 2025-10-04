Hevesi Tamás és Demjén Ferenc is színpadra léptek Egerben + videó

A Szerencsejáték Zrt. által szervezett Szerencsekoncertek, Legendák címet viselő rendezvényének első fellépője Hevesi Tamás volt, őt követte a színpadon Demjén Ferenc, aki első koncertjét adta balesete óta.

Hevesi Tamás Egerben koncertezett

Forrás: Tóth Balázs / Heol.hu

Még augusztus elején számoltunk be róla, hogy otthoni baleset miatt kórházba került Demjén Ferenc: a 78 éves énekes felsőcombtörést szenvedett, és sürgősségi műtéten esett át.

Demjén Ferenc 2 hónappal a balesete után pedig színpadra is állt Egerben, a Dobó téren, ahol sokan voltak kíváncsiak a legendára.

A koncertek előtt Hevesi Tamással beszélgettünk, akinek családja félig egri, apai részről ma is élnek itt rokonai.

- Nincs egy éve, hogy a Magyar Zene Házában a legendák falánál aláírhattam a saját fotómat. Az volt az első olyan lépés, hogy szembesültem avval, hogy szaladnak az évek, és érdemes még dolgozni, és érdemes még újabb és újabb dalokat készítenem, hiszen van rá igény. Az élő zene és a hangszeres zene az, amiben munka van, tanulás van, amiben befektetett munka, tanulás van, azokat láthatjuk vissza ezeken a koncerteken. Micsoda legendákkal állhatok én is egy színpadon, és nagyon-nagyon jól esik az, hogy rám is gondoltak a szervezők, és, hogy itt lehetek ma Egerben – mondta Hevesi Tamás a Heol.hu-nak.

Ennyit nyertek Hevesi Tamásék, amikor telitalálatuk volt a totón

Őt is kérdeztük a szerencséhez fűződő viszonyáról. Elárulta, szerencsésnek mondhatja magát mindenféle szempontból, hiszen azt csinálja, amit szeret, a zenélést és a futballt.

- Szerencsésnek mondhatom magam, egy olyan családban nevelkedtem Gyulán, ahol megkaptam mindent az akkori lehetőségekhez képest, hogy tanulhattam, hangszereken tanulhattam, sportolhattam, és mindenben támogattak a szüleim – fejtette ki a zenész, majd megosztott egy családi szerencsejátékos történetet is.

- Édesapám lottózott és totózott. Volt is 13+1-ese, soha nem felejtem el. Aztán várta este, hogy bemondják, hogy hány milliót nyertünk. Amikor még négy nap után sem volt eredmény, akkor már gyanítottuk, hogy mindenki eltalálta azt a 13+1-et. Ha jól emlékszem, valami 16 ezer forintot kapott, mert négyen játszottak, és 64 ezer forint lett volna a főnyeremény, pedig akkor is volt már több milliós a 13+1-es – elevenítette föl Hevesi Tamás.