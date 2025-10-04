52 perce
Hevesi Tamás és Demjén Ferenc is színpadra léptek Egerben + videó
Hevesi Tamás és Demjén Ferenc lépett fel a Szerencsejáték Zrt. Szerencsekoncertek egri állomásán szombat este. Családja egyik ága Egerben él, így kicsit haza is látogatott Hevesi Tamás, aki a koncert előtt beszélt a szerencsejátékokhoz fűződő viszonyáról is, családjuk főnyereményéről, illetve a sportfogadásokról.
A Szerencsejáték Zrt. által szervezett Szerencsekoncertek, Legendák címet viselő rendezvényének első fellépője Hevesi Tamás volt, őt követte a színpadon Demjén Ferenc, aki első koncertjét adta balesete óta.
Még augusztus elején számoltunk be róla, hogy otthoni baleset miatt kórházba került Demjén Ferenc: a 78 éves énekes felsőcombtörést szenvedett, és sürgősségi műtéten esett át.
Demjén Ferenc 2 hónappal a balesete után pedig színpadra is állt Egerben, a Dobó téren, ahol sokan voltak kíváncsiak a legendára.
A koncertek előtt Hevesi Tamással beszélgettünk, akinek családja félig egri, apai részről ma is élnek itt rokonai.
- Nincs egy éve, hogy a Magyar Zene Házában a legendák falánál aláírhattam a saját fotómat. Az volt az első olyan lépés, hogy szembesültem avval, hogy szaladnak az évek, és érdemes még dolgozni, és érdemes még újabb és újabb dalokat készítenem, hiszen van rá igény. Az élő zene és a hangszeres zene az, amiben munka van, tanulás van, amiben befektetett munka, tanulás van, azokat láthatjuk vissza ezeken a koncerteken. Micsoda legendákkal állhatok én is egy színpadon, és nagyon-nagyon jól esik az, hogy rám is gondoltak a szervezők, és, hogy itt lehetek ma Egerben – mondta Hevesi Tamás a Heol.hu-nak.
Ennyit nyertek Hevesi Tamásék, amikor telitalálatuk volt a totón
Őt is kérdeztük a szerencséhez fűződő viszonyáról. Elárulta, szerencsésnek mondhatja magát mindenféle szempontból, hiszen azt csinálja, amit szeret, a zenélést és a futballt.
- Szerencsésnek mondhatom magam, egy olyan családban nevelkedtem Gyulán, ahol megkaptam mindent az akkori lehetőségekhez képest, hogy tanulhattam, hangszereken tanulhattam, sportolhattam, és mindenben támogattak a szüleim – fejtette ki a zenész, majd megosztott egy családi szerencsejátékos történetet is.
- Édesapám lottózott és totózott. Volt is 13+1-ese, soha nem felejtem el. Aztán várta este, hogy bemondják, hogy hány milliót nyertünk. Amikor még négy nap után sem volt eredmény, akkor már gyanítottuk, hogy mindenki eltalálta azt a 13+1-et. Ha jól emlékszem, valami 16 ezer forintot kapott, mert négyen játszottak, és 64 ezer forint lett volna a főnyeremény, pedig akkor is volt már több milliós a 13+1-es – elevenítette föl Hevesi Tamás.
Elárulta azt is, édesapja azt mondta, hogy amikor ő megszületett, szerencsésnek gondolta gyermekét. Szerencsére igaza lett, s onnantól kezdve lottózott és totózott. Ő maga ritkán, és általában öthetes ötöslottót szokott venni, de sokszor nincs is ideje megnézni. Elárulta azt is, hogy sportemberként a sportfogadást megtiltaná.
- Azzal, hogy ma már bármilyen alsóbb edzőmeccsre is lehet fogadni, én evvel nem értek egyet. Életemben nem tippmixeltem, azt sem tudom, hogy kell, de sajnos volt játékosaim csinálták azt bőséggel. De erről inkább nem is szeretnék beszélni, mert annyira alja dolog az, hogy valakik bundáznak ezzel, ezt hagyjuk is – osztotta meg nézeteit Hevesi Tamás.
A zenélés mellett edzősködik is, a magyar cukorbeteg futsalválogatott szövetségi kapitánya 11. éve.
- Most nyertük meg Várnában az Európa-bajnokságot. Sajnos erről kevesebbet olvasunk, hiszen mindenki, aki nem 100 százalékosan egészséges csapatban játszik, az olyan, mintha hátrányos helyzetű lenne. Pedig ez nem igaz. Cukorbetegként élem 41 éve az életemet. Emberi igényesség kérdése, ki hogyan éli az életét, mit tesz önmagáért, hogy minél szebb élete legyen. Én büszke vagyok arra, gyönyörű feleségem van, okos, értelmes, csodálatos házasságban élünk, nagyon szép helyen lakunk, megvan mindenünk, amire szükségünk van – mondta Hevesi Tamás.
Kitért egri kötődésére is, hiszen édesapja testvére, Hevesi Sándor és unokatestvérei, Zoltán és Róbert is itt élnek és tanítanak, valamint nagymamája is itt élt Egerben sokáig. Ezen kívül pedig Gyuris Róbert, az első kis zenekara, a Névtelen nulla alapító tagja Egerben szájsebész, de a kulturált közönség miatt a koncert után nem volt dolga.
