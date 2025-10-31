32 perce
Töretlen a lelkesedés és az aktivitás a füzesabonyi kertbarátoknál, sütnek-főznek is ha kell
A Füzesabonyi Kertbarát Kör 15 éve változatlan lelkesedéssel dolgozik, ezért is szokták úgy emlegetni őket, hogy a város egyik legaktívabb civil szervezete. Az egyesület vezetője 15 éve Nagy László, akit arra kértünk, tájékoztassa portálunkat arról, hogy mi mindent csináltak a kertbarátok a lassan véget érő esztendőben.
– Talán nem túlzás azt mondani, hogy a füzesabonyi kertbarátok tevékenysége mások számára is követendő példa lehetne. De milyen is az a példa, amelyet 2025 eddig eltelt tíz hónapjában felmutattak?
A füzesabonyi kertbarátok híresek arról, hogy szinte heti rendszerességgel vannak programjaik
– Meglehet, már nem újdonság, hogy minden évben, így az idén is összejön a 35-40 találkozás, közös program. Szerteágazó tevékenységünk között megtalálható a szakmai előadás, tanulmányi kirándulás, kulturális, hagyományőrző, egészségügyi és gasztronómiai program egyaránt.
Nagy a pezsgés a füzesabonyi kertbarátok csapatában
– Tudott dolog, hogy az év kezdetén rögtön bele szoktak vágni a programok szervezésébe. Így volt-e ez idén is?
– Természetesen. Január első hetében megtartottuk az évindító összejövetelünket, ahol felvázoltuk az idei teendőinket. Január 21-én Egerben az Aranyéletkorúak műsorán vettünk részt, úgy húszan, s megtekintettük a nagy sikerű Hogyan tudnék élni nélküled című magyar filmet, valamint a Horváth Gábor által vezetett Nosztalgia énekcsoportot hallgattuk meg. Füzesabonyban a városi közparkban augusztus végén szabadtéri filmvetítés keretében láthatták mindazok akik Egerbe nem jutottak be, de sokan voltak olyanok, akik ismét megnézték a filmet.
A Kertbarátok az irodalmat szeretik, az ovisokat pedig pátyolgatják
– A Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett városi ünnepséget sohasem hagynák ki. Úgy tudjuk idén is ott voltak a füzesabonyi Közösségi Házban, majd másnap már egy újabb programmal folytatták az alig megkezdett 2025-ös esztendőt...
– Valóban így volt, a kultúra-napi ünnepséget követő napon rendezői voltunk az Egészségügyi Központtal közösen az Egészségnapnak. Szűrések mellett a rendezvényen résztvevők konzultálhattak dr. Lipkovics Judit belgyógyász, diabetológus főorvossal is.
– Számolgatva az év első három hónapjának programjait egy kerek tízes azok darabszáma. Milyen elvek szerint szervezi ezeket a szakmai programokat?
– Úgy, hogy nem csak kizárólag magunkra gondolunk. A szakmai előadásokon nemcsak a kertbarátokat, de más érdeklődőket is szívesen látunk. Zsúfolásig megtelt például a Közösségi Ház előadóterme, amikor Csetneki László Életmű-díjas gasztronómus előadását szerveztük meg. Ugyancsak nagy érdeklődés kísérte a Klímaváltozás és kertészkedés címmel Csathó Tibor, az Életfa Környezetvédő Szövetség vezetője tanulságos, remek előadását A szakmai előadók között mindig ott van dr. Nagy Béla is, aki sok-sok hasznos tanáccsal segíti a kertészkedőket. De el is járunk Füzesabonyból: Egerben, a Civil Közösségek Házában Magbörzén vettünk részt, ahol élvezetes előadásokat hallgattunk meg, valamint alkalmunk nyílt vetőmagvak és virágmagvak cseréjére is.
– A nyilvánosság legtöbbször valamilyen rendezvény "ételkészítői" között is találkozik önökkel.
– Valóban fontos számunkra a gasztronómia, de a hagyományőrzés is megtalálható a tevékenységeink között. Két tucatnyian vettünk például részt Egerben a torkos csütörtökön. Felelevenítettük e naphoz fűződő népszokásokat. A nagyböjt megkezdése előtt még egyszer bőségesen lakmározhattunk kihasználva az utolsó alkalmat a húsos ételek fogyasztására. Megtartottuk a télűző, tavaszváró 15. fars(h)angi rendezvényünket is. Többen ötletes jelmezben vonultak fel, de nem maradt el a fánksütő verseny sem. A IV. Átányi Pálinkamustrán is részt vettek, a kertbarátok, ahol Fajcsák János egy arany és két ezüst minősítést, jómagam pedig két ezüst minősítést "zsebelhettünk" be. De hagyományaink szerint ismét hangulatos rendezvény keretében köszöntöttük a nőket. A finom vacsora elfogyasztása után pedig fiatalosan roptuk a táncot. Tagjaink mindig örömmel vesznek részt gasztronómiai versenyeken. Egy ilyen verseny I. díjaként ajándékutalványt kaptunk a Taiwan Étterembe Budapestre. Csodálatos környezet, szívélyes vendéglátás, különleges, rendkívül finom ételek vártak ránk. Az Étterem vezetője baráti szeretettel fogadta a csapatot. Mindannyiunk számára felejthetetlen élmény marad.
– Annyi programjuk volt 2025-ben, hogy "estig lehetne sorolni". Jól gondoljuk?
– Valóban igaz, s csak felsorolás szerűen említem tehát, nehogy ránk esteledjék! Elvittük az unokákat a városi parkba a tojásfadíszítésre. A Szent Flórián Tűzoltó Egyesület által biztosított emelőkosarakkal a legmagasabb ágakat is sikerült elérni, amely különleges élményt nyújtott a gyerkőcöknek. A Költészet Napja rendezvényen is aktívan közreműködtünk, több tagunk is verset mondott: Pásztor Péterné, Nagyné Váradi Anna, dr. Nagy Béla és Nagy László.
Tartalmas kilenc hónapot tudhat maga mögött a füzesabonyi egyesület
Május 1-jén nagyszabású kiállítást rendeztünk a Közösségi Házban, ahol a másfél évtizedes tevékenységünkbe nyerhettek bepillantást a látogatók. A megnyitón Nagy-Farkas Csilla és Nagy Csaba hegedűművészek közreműködtek, zenei játékukkal emelték a rendezvény színvonalát. Igazi történelem , sok száz óra önkéntes munka, a városért, és a környező településekért, valamint a megye határokon túl is tettünk. Nagy Csaba polgármester úr, megköszönte 15 éves munkánkat, azt, hogy önzetlenül dolgoztunk, dolgozunk a városért.
Folytatva a listát: remek hangulatú pikniket tartottunk a szabadban, ahol szalonnasütés közben véleményt cseréltünk a kertészeti tevékenységünk sikerességéért. Az Összetartozás Napján szervezetünk is koszorút helyezett el a Trianoni emlékműnél. Július 5-én került a Makláron rendezett RÖFI Fesztiválra is meghívást kaptunk, s ott minden adott volt a jó hangulathoz: a helyszín a frissen átadott új, gyönyörű közösségi tér, kedves fogadtatás, zeneszó, remek programok, ismerősök, barátok. A füzesabonyi kertbarátok közel 30 fővel vettek részt a rendezvényen. Részt vettünk Füzesabony-Zabola Testvértelepülési jubileumi ünnepségen. A„Virágos Füzesabonyért” versenybe 6 tagunk nevezett, s ketten díjazottak is lettek. Augusztus 20-án délelőtt Füzesabonyban ünnepeltünk, délután pedig Egerfarmoson, ahol felkértek bennünket, hogy a résztvevőknek a vacsorát mi főzzük meg. De szerveztünk kirándulást a A káli Retró állomás kiállításra is.
– Tudott a kertbarát körről, hogy nem akárhogyan szoktak elköszönni a nyártól. Idén ez hogyan sikeredett?
– Természetesen a szabadban tartottuk. Ezen megbeszéltük az év végéig tervezett programokat, valamint megosztottuk egymással tapasztalatainkat az eredményes zöldség- és gyümölcstermesztésről, a kártevők elleni házi szerekkel történő védekezésről.
– Ennél a pontnál pedig el is jutottunk az őszhöz, annak is a közepét jelentő októberhez. Mivel töltötték ezt a hónapot?
– Zsúfolt volt, hat programunk volt. Fontos számunkra, hogy az elért eredményeket tartani tudjuk, ezért közösségfejlesztő tréninget is szerveztünk. Szórakoztató kulturális programokon is részt veszünk, így például az Idősek Napja rendezvényen, zenés műsorokon, színházlátogatáson. Legutóbb Budapesten az Operettszínházban a János vitézt néztük meg. Megemlékeztünk az aradi vértanúkról, elhelyeztük virágainkat az emlékoszlopnál, amelynek anno az elkészítését a kertbarát kör is támogatta.
– Korábban írtunk már a korosztályokon átívelő kapcsolatrendszerükről. Most is kérdezzük: Mi újság a Pöttömke Óvodával?
– Rendszeresen együttműködünk velük és támogatjuk az óvodát. Előkészítjük az ágyásokat a kertészkedéshez az ovisoknak, valamint a fákat is megmetsszük. Hozzájárultunk a Vitamin Nap sikeres megrendezéséhez is. Bekapcsolódunk az óvoda Márton-napi és Luca-napi rendezvényébe, valamint virágültetést is tervezünk. De más kapcsolatainkról is szólva: talán azért fordulnak hozzánk intézmények szervezetek, mert mi vagyunk azok, akik készek segíteni. Október 11-én Füzesabonyban Egészségügyi Szűrőnapot hirdettek és a kertbarátokat kérték fel, hogy a résztvevők részére 200 adag ételt készítsenek el. Mindenkinek ízlett az általunk elkészített ebéd. Hagyomány már, hogy Füzesabonyban október 23-án a FutAbony résztvevőit a Füzesabonyi Kertbarát Kör bőségasztala várja különleges finomságokkal. Nem volt ez másként most sem. Délután pedig az ’56-os kopjafánál koszorúztunk, valamint részt vettünk az ünnepi műsoron, melynek keretében Tóth Benedek egyesületi tagunk Pro Urbe díjat vehetett át. A szervezet jó kapcsolatot ápol a helyi önkormányzattal, különböző intézményekkel, szervezetekkel. Az Egészségügyi Központ foglalkozásain is a kertbarátok a törzsközönség.
