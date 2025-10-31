Töretlen a lelkesedés és az aktivitás a füzesabonyi kertbarátoknál, sütnek-főznek is ha kell

– Természetesen a szabadban tartottuk. Ezen megbeszéltük az év végéig tervezett programokat, valamint megosztottuk egymással tapasztalatainkat az eredményes zöldség- és gyümölcstermesztésről, a kártevők elleni házi szerekkel történő védekezésről.

– Ennél a pontnál pedig el is jutottunk az őszhöz, annak is a közepét jelentő októberhez. Mivel töltötték ezt a hónapot?

– Zsúfolt volt, hat programunk volt. Fontos számunkra, hogy az elért eredményeket tartani tudjuk, ezért közösségfejlesztő tréninget is szerveztünk. Szórakoztató kulturális programokon is részt veszünk, így például az Idősek Napja rendezvényen, zenés műsorokon, színházlátogatáson. Legutóbb Budapesten az Operettszínházban a János vitézt néztük meg. Megemlékeztünk az aradi vértanúkról, elhelyeztük virágainkat az emlékoszlopnál, amelynek anno az elkészítését a kertbarát kör is támogatta.

– Korábban írtunk már a korosztályokon átívelő kapcsolatrendszerükről. Most is kérdezzük: Mi újság a Pöttömke Óvodával?

– Rendszeresen együttműködünk velük és támogatjuk az óvodát. Előkészítjük az ágyásokat a kertészkedéshez az ovisoknak, valamint a fákat is megmetsszük. Hozzájárultunk a Vitamin Nap sikeres megrendezéséhez is. Bekapcsolódunk az óvoda Márton-napi és Luca-napi rendezvényébe, valamint virágültetést is tervezünk. De más kapcsolatainkról is szólva: talán azért fordulnak hozzánk intézmények szervezetek, mert mi vagyunk azok, akik készek segíteni. Október 11-én Füzesabonyban Egészségügyi Szűrőnapot hirdettek és a kertbarátokat kérték fel, hogy a résztvevők részére 200 adag ételt készítsenek el. Mindenkinek ízlett az általunk elkészített ebéd. Hagyomány már, hogy Füzesabonyban október 23-án a FutAbony résztvevőit a Füzesabonyi Kertbarát Kör bőségasztala várja különleges finomságokkal. Nem volt ez másként most sem. Délután pedig az ’56-os kopjafánál koszorúztunk, valamint részt vettünk az ünnepi műsoron, melynek keretében Tóth Benedek egyesületi tagunk Pro Urbe díjat vehetett át. A szervezet jó kapcsolatot ápol a helyi önkormányzattal, különböző intézményekkel, szervezetekkel. Az Egészségügyi Központ foglalkozásain is a kertbarátok a törzsközönség.