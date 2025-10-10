16 perce
Szürrealizmus, mitológia és manga keveredik a Four Seasons kiállítás képeiben Egerben
Kiállítás nyílt az Uránia Ifi Pontban dr. Rostás Bea Piros és Andreja Jovic tanítványai számára. A Four Seasons (Négy évszak) című kiállítás négy tehetséges fiatal munkáiból állt össze: különböző stílusú munkáik egységes egészet alkotnak.
Különleges kiállítás nyílt csütörtök este az Uránia Ifi Pont Galériában. Az A&B Többnyelvű Összművészeti Alkotóműhely négy tanítványa, Jakab Réka, Kovács Nagy Tekla, Stalmájer Rebeka és Ludányi Zsófia lélegzetelállító alkotásait láthatják az érdeklődők november 12-ig. A kiállításmegnyitón elhangzott, hogy a kiállítás a Four Seasons, azaz Négy évszak nevet kapta, mert a képek, bár különböző stílusúak, mégis egységes egészet alkotnak.
A Heol.hu kérdésére dr. Rostás Bea Piros elmondta, hogy már 3. alkalommal adott lehetőséget az önkormányzat a kiállítás megszervezésére az Ifi Pontban. A tanítványaikat négyesével választják ki, a 4-5 legjobb alkotásaikat állítják ki.
– Legutóbb Sebe-Pap Natasának szóló kiállítást szerveztünk, mert önmagában annyi munkája volt, hogy megtöltötte a teret, most pedig a négy lány munkáit láthatjuk. Van, akivel idén kezdtünk foglalkozni, van, aki már évek óta a tanítványunk – közölte Rostás Bea.
Kovács Nagy Tekláról elmondta, hogy 9 évesen robbant be a műhelyükbe és már saját stílusa volt.
– Állandóan macskákat rajzolt feketében és pirosban, de azóta óriási fejlődésen ment keresztül. Egyszer egy égő London képpel okozott meglepetést nekünk, amikor mindenféle színt használt az alkotáshoz – mesélte, majd hozzátette, hogy Teklának megmaradt az egyedi stílusa, de ma már színházban játszik, rendez, már rajzolni alig van ideje.
Stalmájer Rebeka és Ludányi Zsófia az Egri Pásztorvölgyi Gimnázium tanulói, osztálytársak is, barátok is, így motiválják is egymást. Rebeka ösztönös született őstehetség.
– Ő az, akinek barokk mesteri vonásai vannak a rajzaiban. Nyilván kontrollálni kell, tanítani, de olyan, mintha a barokkból jött volna hozzánk kész mesterként. Az ő munkái vannak a fő falon. Merít a mitológiából is, ezek a gyerekek olvasnak is, ami látszik a munkáikon is – magyarázta.
Ludányi Zsófiáról elmondta, hogy a képvilága elmélyült, szürreális. Vonzó személyiség, egyszerre szerény és vezető is a csapatban.
– Jakab Réka másfél éve van nálunk, az EKKE Gyakorló Általános iskola és Gimnázium tanulója. 8 évig kézilabdázott is. Fantasztikus tehetség, csak úgy repül a kezében a ceruza. Amikor elérakok egy aktot, jobb lesz a rajza, mint az eredeti. Nagy hatással van rá a manga és a rajzfilmek stílusa – fejtette ki Rostás Bea.
Kifejtette, hogy amikor elkezdték az alkotóműhelyt, akkor azt tervezték, hogy 13 éves kortól fölfelé fognak tanítani, de ma már óvodából is kerülnek hozzájuk gyermekek, akik tehetségükkel kiemelkednek.
– Nagyon büszke vagyok arra, hogy a tanítványaim már ebben a korban ilyen szinten rajzolnak. Vannak, akik tudják, hogy Egerben engem nehezen fogadtak el, amikor 16 évesen berobbantam a köztudatba, sokan nem vállalták a képzésemet. Ez egy nagyon erős motivációt adott arra, hogy felkaroljam a fiatalokat, hogy nekik meglegyen a lehetőségük, hogy megmutassák, mit tudnak – részletezte Rostás Bea.
Hozzátette, hogy legközelebb november 14-én Mező Zsombor szólókiállítása váltja majd a négy művésznő tárlatát.
Dr. Rostás Bea Piros és Andreja Jovic kiállítása nemrég nyílt meg az Agria Parkban:
Angyalok, pokol és tarotkártyák - vajon mi lesz a sorsunk? + fotók, videó
A kiállítás különböző stílusú képei egységes egészet alkotnak
A megnyitón Gál Judit alpolgármester elmondta, hogy a kiállítással elindult egy folyamat, a fiatalok egyre többször térnek be az Ifi Pontba. Céljuk, hogy az a fiatal, aki ide belép, olyan környezetben legyen, ahol a falakon a saját korosztályába tartozó fiatalok alkotásai láthatók.
– Elindult egy kezdeményezés, hogy ne csak a fiatalokat, hanem a szülőket, nagyszülőket is megszólítsuk: opera és filmvetítések is lesznek, ezekre akár családostól is jöhetnek – részletezte az alpolgármester.
A Heol.hu kérdésére elmondta azt is, hogy elsődleges cél, hogy a fiatalok iskola után itt töltsék a szabad idejüket. Az elmúlt időszakban sokan keresték az Ifi Pontot, ahol vannak lehetőségek játékra, kézművességre, táncházra, amivel el tudják tölteni az idejüket.
– Szeretnénk, ha a gyerekek minél előbb megismerkednének a művészettel, a rajzolással, festéssel, ez motiválhatja őket arra, hogy később maguktól elmenjenek egy kiállításra. Óvodás korban ez még ez kezdeti szinten van, nem biztos, hogy művészek lesznek, de a kezükből kikerült alkotások büszkeéggel töltik el őket, és a mai világban a lelki egyensúly megtartásához ez nagyon fontos – emelte ki Gál Judit.
Lénárt Viktor grafikusművész méltatta az alkotásokat. Kifejtette, hogy kiváló mesterektől tanultak a lányok: dr. Rostás Bea Piros és Andreja Jovic világszinten elismert művészek.
– Kovács Nagy Tekla szürrealista alkotásaiban bátran kombinálja a különböző stílusokat, így a megfogalmazása újszerű, színes és egyedi képvilágot teremt. Festményei elgondolkodtatóak – mondta.
Jakab Réka grafitrajzaiban kiemelte, hogy érződik bennük a pontosság és magabiztosság, ugyanakkor a mangavilágban is tehetségesen alkot. Színes alkotásait az ötletgazdag témák és ragyogó színek teszik elevenné. Stalmájer Rebekáról elmondta, hogy precíz, rajzaiban a klasszikus témákat bátran fogalmazza meg, színes, vízbázisú munkáit határtalan fantázia, valamint az álom és valóség ötvöződése jellemzi.
– A naturalista és fantasztikus támákban is otthonosan mozog Ludányi Zsófia. Az ő munkáit is zömében a szürrealizmus jellemzi, valamint a kontrasztos, és csodálatos színek használata és fantáziadús képi világ – emelte ki a grafikus.
