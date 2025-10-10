Szürrealizmus, mitológia és manga keveredik a Four Seasons kiállítás képeiben Egerben

Különleges kiállítás nyílt csütörtök este az Uránia Ifi Pont Galériában. Az A&B Többnyelvű Összművészeti Alkotóműhely négy tanítványa, Jakab Réka, Kovács Nagy Tekla, Stalmájer Rebeka és Ludányi Zsófia lélegzetelállító alkotásait láthatják az érdeklődők november 12-ig. A kiállításmegnyitón elhangzott, hogy a kiállítás a Four Seasons, azaz Négy évszak nevet kapta, mert a képek, bár különböző stílusúak, mégis egységes egészet alkotnak.

Megnyílt a Four Seasons című kiállítás Egerben

Forrás: Huszár Márk/Heol.hu

A Heol.hu kérdésére dr. Rostás Bea Piros elmondta, hogy már 3. alkalommal adott lehetőséget az önkormányzat a kiállítás megszervezésére az Ifi Pontban. A tanítványaikat négyesével választják ki, a 4-5 legjobb alkotásaikat állítják ki.

– Legutóbb Sebe-Pap Natasának szóló kiállítást szerveztünk, mert önmagában annyi munkája volt, hogy megtöltötte a teret, most pedig a négy lány munkáit láthatjuk. Van, akivel idén kezdtünk foglalkozni, van, aki már évek óta a tanítványunk – közölte Rostás Bea.

Kovács Nagy Tekláról elmondta, hogy 9 évesen robbant be a műhelyükbe és már saját stílusa volt.

– Állandóan macskákat rajzolt feketében és pirosban, de azóta óriási fejlődésen ment keresztül. Egyszer egy égő London képpel okozott meglepetést nekünk, amikor mindenféle színt használt az alkotáshoz – mesélte, majd hozzátette, hogy Teklának megmaradt az egyedi stílusa, de ma már színházban játszik, rendez, már rajzolni alig van ideje.

Stalmájer Rebeka és Ludányi Zsófia az Egri Pásztorvölgyi Gimnázium tanulói, osztálytársak is, barátok is, így motiválják is egymást. Rebeka ösztönös született őstehetség.

– Ő az, akinek barokk mesteri vonásai vannak a rajzaiban. Nyilván kontrollálni kell, tanítani, de olyan, mintha a barokkból jött volna hozzánk kész mesterként. Az ő munkái vannak a fő falon. Merít a mitológiából is, ezek a gyerekek olvasnak is, ami látszik a munkáikon is – magyarázta.

Ludányi Zsófiáról elmondta, hogy a képvilága elmélyült, szürreális. Vonzó személyiség, egyszerre szerény és vezető is a csapatban.