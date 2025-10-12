Nem kell Mauglivá válnunk, hogy védjük a környezetet

Interaktív és mozgalmas természetvédelmi előadás és sok színes feladat várta az egri MCC-be érkezőket a Kutatók Éjszakája alkalmából, Szitta Emese life-coach, környezeti nevelő vezetésével, aki a közvetlen környezet védelmének fontosságát hangsúlyozta. Füleczki István regionális képviselet-vezető elmondta, hogy az MCC mind a 31 képzési központjában a közel 8200 diáknak meghirdették a programot. Minden központban megrendezik a Kutatók Éjszakáját a napokban, hogy a különböző tudományterületekben még jobban jártasak legyenek az MCC-s diákok és hallgatók.

Füleczki István regionális képviselet-vezető most egy life-coach előadót hívott Fotó: MCC Eger

A Life-coach oszlatta el a tévhiteket

Mindent meg kell vásárolnunk? Lehetséges környezettudatosan élni a mindennapokban? A kérdésekre hasznos tippeket és konkrét megoldásokat kaptak az egri MMC-ben. Sőt az is kiderült, hogy „nem kell Mauiglivá válnunk ahhoz, ha közelebb akarunk kerülni a környezethez”, hiszen rengeteg lehetőségünk van a tudatos életmódot használni.

Mindannyiunk felelőssége a környezet megóvása, de itt az elmélet kevés, a tettek menthetik meg a Földet

– emelte ki a szakember. „A természetvédelem egyfelől az egyén felelőssége, de ugyanakkor az egész társadalom összefogása is szükséges, mert egyedül nem megy. Közösségben viszont igen” – folytatta gondolatait a szakértő.

Gyerekenek szólt az előadás Fotó: MCC Eger

A résztvevők megtanulhatták, hogy a sok esetben az egészen pici szépet kell észrevenni a természet nagy egészében ahhoz, hogy valóban ösztönszerű legyen a fenntartható életmód. Szép az, ami érdek nélkül gyönyörködtet, a természet éppen ezt a szépséget tárja elénk. A diákok és felnőttek egy igaz-hamis játék keretében ismerhették meg a csomagolás-mentes vásárlási lehetőséget és a fenntarthatóság különböző formáit.