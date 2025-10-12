október 12., vasárnap

Miksa névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Elóadás

1 órája

Nem kell Mauglivá válnunk, hogy védjük a környezetet

Címkék#gyerek#MCC#diák

Az egri MCC-ben minden hétre jut egy érdekes előadás. Egy life-coach segített a gyerekeknek abban, hogyan boldogulhatnak úgy, hogy környezetüket is óvják.

Heol.hu
Nem kell Mauglivá válnunk, hogy védjük a környezetet

Szitta Emese life-coach, környezeti nevelő

Forrás: MCC Eger

Interaktív és mozgalmas természetvédelmi előadás és sok színes feladat várta az egri MCC-be érkezőket a Kutatók Éjszakája alkalmából, Szitta Emese life-coach, környezeti nevelő vezetésével, aki a közvetlen környezet védelmének fontosságát hangsúlyozta. Füleczki István regionális képviselet-vezető elmondta, hogy az MCC mind a 31 képzési központjában a közel 8200 diáknak meghirdették a programot. Minden központban megrendezik a Kutatók Éjszakáját a napokban, hogy a különböző tudományterületekben még jobban jártasak legyenek az MCC-s diákok és hallgatók.

Füleczki István regionális képviselet-vezető most egy life-coach előadót hívott Fotó: MCC Eger
 Füleczki István regionális képviselet-vezető most egy life-coach előadót hívott  Fotó: MCC Eger 

A Life-coach oszlatta el a tévhiteket

Mindent meg kell vásárolnunk? Lehetséges környezettudatosan élni a mindennapokban? A kérdésekre hasznos tippeket és konkrét megoldásokat kaptak az egri MMC-ben. Sőt az is kiderült, hogy „nem kell Mauiglivá válnunk ahhoz, ha közelebb akarunk kerülni a környezethez”, hiszen rengeteg lehetőségünk van a tudatos életmódot használni.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Mindannyiunk felelőssége a környezet megóvása, de itt az elmélet kevés, a tettek menthetik meg a Földet

 – emelte ki a szakember. „A természetvédelem egyfelől az egyén felelőssége, de ugyanakkor az egész társadalom összefogása is szükséges, mert egyedül nem megy. Közösségben viszont igen” – folytatta gondolatait a szakértő.

Gyerekenek szólt az előadás Fotó: MCC Eger

A résztvevők megtanulhatták, hogy a sok esetben az egészen pici szépet kell észrevenni a természet nagy egészében ahhoz, hogy valóban ösztönszerű legyen a fenntartható életmód. Szép az, ami érdek nélkül gyönyörködtet, a természet éppen ezt a szépséget tárja elénk. A diákok és felnőttek egy igaz-hamis játék keretében ismerhették meg a csomagolás-mentes vásárlási lehetőséget és a fenntarthatóság különböző formáit.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu