Arctalan portrék és maszkok állítanak görbe tükröt a társadalomnak az egri kiállításon + fotók, videó
Határ Attila új tárlatán a társadalmi és kulturális elvárások, az önreprezentáció problémája elevenedik meg. A Munkácsy Mihály-díjas Koronczi Endre is méltatta az egri művész munkáit.
Hétfő este nyitották meg Határ Attila kiállítását a Bartakovics Béla Közösségi Házban. A művész az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tanára, már több kiállítása is volt Egerben, de Miskolcon is láthatták műveit. Most az Egri Kulturális és Művészeti Központnak köszönhetően november közepéig láthatják az elgondolkodtatónak szánt tárlatot a közösségi házban. A kiállítást Koronczi Endre Munkácsy Mihály-díjas képzőművész, festő, grafikus nyitotta meg. Mint fogalmazott, a festészet nem megmutatja a valóságot, hanem új valóságot teremt. Hozzátette, a festészet egy nyelv, amit a művész jól, mondhatni anyanyelvi szinten beszél.
Vad, élményszerű költészetet hoz létre
- mondta a festő Határ Attila művészetéről. Kiemelte, az arc eltakarása lehetőséget ad a kísérletezésre önmagunkkal, egyben tükröt tart a társadalmi elvárásoknak.
A képek emléket őrző tárgyak, mondja Határ Attila, az egri egyetem tanára
A Munkácsy Mihály-díjas művész is méltatta
A kiállítás a személyes identitás vizsgálatára összpontosít, amelyben a gyermekkor élményeihez kapcsolódó szégyenérzet és az önreprezentáció problematikája kap központi szerepet. A bemutatott torzított portrék és maszkok – köztük a kínai eredetű facekini maszk motívuma – a társadalmi és kulturális elvárásokkal szembeni védekezés, valamint az identitás eltakarásának és átalakításának szimbolikus eszközei. A 2025-ben készült munkák grafikai-rajzi jellegű kompozíciók, festmények és térbeli munkák formájában jelennek meg, amelyek együttesen a személyes és kollektív önazonosság törékenységére reflektálnak.
Határ Attila festőművész kiállítása EgerbenFotók: Huszár Márk/Heol.hu
- A festészetről beszélni tulajdonképpen értelmetlen. A festészet témája által felvetett kérdésekről lehet beszélni, de ezeknél meggyőződésem szerint sokkal érdekesebb az, amit maga a festészet, a festőiség, a vizsgált felület érzékenysége mutat nekünk. Az itt látható munkák alkotója Határ Attila. Attila nem a barátom. És ez nem azért fontos, mert nem szeretnék vele semmilyen személyes közösséget vállalni, hanem azért, mert nem a személyes viszony miatt állok most itt, és nem azért, mert a legegyszerűbb egy barátot felkérni arra, hogy nyissa meg a kiállítást. Attila, amikor felkért, azt a rajongást érezhette meg bennem, amit a festészete iránt tanúsítottam. Azt az őszinte lelkesedést, amit azt hiszem, hogy csak az igazán jó festészet tud kiváltani, egy sokat próbált szem ingerlésével. Igen. Rajongok a festészetért, rajongok Attila festészetéért, mert olyan elementáris érzékenységet és finomságot érzek benne, ami minden illatnál, minden vízélménynél, minden csillogásnál jobban kényezteti az elmét. Mindez feljogosít a rajongásra. Attila festészete felébreszti bennünk a festészet, a nagybetűs festészet iránti rajongást - mondta róla a Munkácsy-díjas művész.
