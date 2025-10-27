Arctalan portrék és maszkok állítanak görbe tükröt a társadalomnak az egri kiállításon + fotók, videó

Hétfő este nyitották meg Határ Attila kiállítását a Bartakovics Béla Közösségi Házban. A művész az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tanára, már több kiállítása is volt Egerben, de Miskolcon is láthatták műveit. Most az Egri Kulturális és Művészeti Központnak köszönhetően november közepéig láthatják az elgondolkodtatónak szánt tárlatot a közösségi házban. A kiállítást Koronczi Endre Munkácsy Mihály-díjas képzőművész, festő, grafikus nyitotta meg. Mint fogalmazott, a festészet nem megmutatja a valóságot, hanem új valóságot teremt. Hozzátette, a festészet egy nyelv, amit a művész jól, mondhatni anyanyelvi szinten beszél.

A Munkácsy Mihály-díjas Koronczi Endre nyitotta meg a tárlatot Fotó: Huszár Márk/heol.hu

Vad, élményszerű költészetet hoz létre

- mondta a festő Határ Attila művészetéről. Kiemelte, az arc eltakarása lehetőséget ad a kísérletezésre önmagunkkal, egyben tükröt tart a társadalmi elvárásoknak.