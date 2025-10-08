Nagyvárosi utcáktól az erdélyi gyöngyszemekig

Először nyílt önálló fotókiállítása Skultéti Imrének Bélapátfalván. A több mint nyolcvan fekete-fehér és színes képet tartalmazó tárlatot pénteken este nyitották meg a Művelődési Házban. Előbb Ferencz Péter polgármester mondott köszöntőt, akivel több mint harminc éves az ismeretségük, az esküvői képeket is „Skuli” készítette. A kétezres évek elején alapította meg a Vidróczki Fotókört, és azóta Skultéti Imre töretlenül képviseli a fotózást, mint művészeti értéket Bélapátfalván.

Megnyílt Skultéti Imre fotókiállítása Bélapátfalván. Fotó: Tóth Balázs/heol.hu

- Szeretem Imi képeit, mert dinamikusak, mert próbálja titkolni, hogy ő politikai képeket is csinál. Imitt-amott beleviszi az aktuális politikát is a művészeti értékei közé, ami egyébként megítélésem szerint korrektül köszön vissza. Szeretem a képeket azért, mert aktuálisak, mert dinamikusak, és azért, mert Bélapátfalvát, mint értéket is bemutatják. Köszönettel tartozunk ezért minden művésznek, mert ma művészkedni nem olcsó, anyagilag és időben sem. Elveszik ezt az időt valahonnan azért, hogy nekünk értéket adjanak át és nekünk örömet szerezzenek. Köszönöm Iminek, hogy ezt a 20 évet végigfotózta Bélapátfalván, és képviseli Bélapátfalva értékeit, s minden rangos rendezvényünkön jelen van és prezentál – hangsúlyozta Ferencz Péter.

Demeter Pál, a Heves Megyei Fotóklub elnöke fölelevenítette Skultéti Imre elemének fő állomásait, megemlítette, hogy édesapja katonatiszt volt, emiatt sokszor költöztek gyerekkorában. Korán kezdte a fotózást, első laborja a fürdőszoba volt. Később kapcsolatba került a Heves Megyei Fotóklubbal, volt több példaképe, például Ruszka László és Tabák Lajos, mindketten a hétköznapok dolgait fényképezték, zömében fekete-fehér gépet készítettek. A kívánt hatást a fény árnyéka játékával, kombinációval értékel. Fotóriporteri iskolát végzett, majd fényképész szakvizsgát tett. Saját labort és műtermet hozott létre, amelyet a fotóklubosok is élvezhettek.

Demeter Pál felhívta a figyelmet a kiállított képekre, a fekete-fehér alkotásokra, szociofotókra, amely színek nélkül az igazi hiszen a lényegről nem terelődik el a figyelem. Igaz, hogy egy különleges időszakban, érdekes fényviszonyok között színes fotó is érdekes lehet. A képekkel szavak nélkül lehet bemutatni valakit, valamit, meg lehet örökíteni a végtelen valóságot, mert a fényképeknek ez az egyik feladata sokak szerint. A másik feladata a fényképezésnek a kapcsolatteremtés. A képet mindenhol megértik, kapcsolatot teremt az emberek között, kultúrák között, a fotósok között. Demeter Pál megemlítette a tárlatból néhány kedvencét, a sínek közt játszó kisfiút, a Korda Györgyről, Moldova Györgyről készült fotókat, a mélyszegénységben élőkről készült képeket. Hozzátette, a fotókban benne vannak a készítő gondolatai, érzései, tudatosan dolgozik.