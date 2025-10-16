Színek, mesék, arcok az egri diák első kiállításán

Az EKKE Gyakorló Gimnáziumának és az AB Többnyelvű Összművészeti Alkotóműhely növendéke, Neufeld Zoé Polli első önálló kiállítása nyílt meg csütörtökön délután az Agria TISZK Galériában. Válóczi-Major Katalin művésztanár köszöntőjében méltatta a tizedik évfolyamos diákot, aki két éve érkezett az iskolába, munkái sorra gyarapodtak, több pályázaton, kiállításon eredményesen vett részt. Itt született az ötlet, hogy Neufeld Polli egyéni kiállításon mutatkozzon be. A napokban egyébként négy másik diák közös tárlaton mutatta be tudását.

Neufeld Polli hét éve tanul Rostás Beáéknál, most önálló kiállításon mutatkozhatott be az Agria TISZK Galériában.

Forrás: Tóth Balázs / Heol.hu

Andrea Jovic megnyitó beszédében fölelevenítette, hogy hét évvel ezelőtt érkezett hozzájuk a nagy, kíváncsi szemű kislány, látszott rajta, hogy nem átlagos. Az a szempár megvizsgált, felfedezett mindent és rögtön papírra próbálja vetni saját maga gondolatait. Szuperereje van, amivel nagy felelősség is együtt jár, szüksége van rá a világnak. Nagy potenciált látnak benne, de még sokkal többet éreznek benne és nagyon várják, hogy ez is kirobbanjon. A tehetség mellé kell a munka is. Megvan benne az inspiráció, a világra való rácsodálkozás és az érzékenység, amely mellé szükség lesz a racionalitásra is. A művészetből megélni művészet. Nem mindenkiből lesz művész, aki művészetet tanul. Hiába van nagy potenciál bárkiben, művészként kell, hogy éljenek majd ahhoz, hogy művészek legyenek.