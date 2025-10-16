16 perce
Színek, mesék, arcok az egri diák első kiállításán
Nagyszemű, kíváncsi kislányként érkezett Rostás Beához és Andrea Jovichoz, most önálló kiállításon mutatkozik be. Neufeld Polli közel húsz munkája az Agria TISZK-ben látható.
Az EKKE Gyakorló Gimnáziumának és az AB Többnyelvű Összművészeti Alkotóműhely növendéke, Neufeld Zoé Polli első önálló kiállítása nyílt meg csütörtökön délután az Agria TISZK Galériában. Válóczi-Major Katalin művésztanár köszöntőjében méltatta a tizedik évfolyamos diákot, aki két éve érkezett az iskolába, munkái sorra gyarapodtak, több pályázaton, kiállításon eredményesen vett részt. Itt született az ötlet, hogy Neufeld Polli egyéni kiállításon mutatkozzon be. A napokban egyébként négy másik diák közös tárlaton mutatta be tudását.
Andrea Jovic megnyitó beszédében fölelevenítette, hogy hét évvel ezelőtt érkezett hozzájuk a nagy, kíváncsi szemű kislány, látszott rajta, hogy nem átlagos. Az a szempár megvizsgált, felfedezett mindent és rögtön papírra próbálja vetni saját maga gondolatait. Szuperereje van, amivel nagy felelősség is együtt jár, szüksége van rá a világnak. Nagy potenciált látnak benne, de még sokkal többet éreznek benne és nagyon várják, hogy ez is kirobbanjon. A tehetség mellé kell a munka is. Megvan benne az inspiráció, a világra való rácsodálkozás és az érzékenység, amely mellé szükség lesz a racionalitásra is. A művészetből megélni művészet. Nem mindenkiből lesz művész, aki művészetet tanul. Hiába van nagy potenciál bárkiben, művészként kell, hogy éljenek majd ahhoz, hogy művészek legyenek.
Szürrealizmus, mitológia és manga keveredik a Four Seasons kiállítás képeiben Egerben
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Dr. Rostás Beáta Piros a művészeti iskolásoknak való intelemként hozzátette vannak dolgok, amiken át kell, hogy essenek, a csendéleteket muszáj megrajzolni. Nagyon fontos, hogy megtanuljanak mindent, magukba szippantsanak mindent, a mentorok ott lesznek a háttérben és megadják a lehetőséget a kiállításra. A tehetség mellett dolgozzanak szorgalmasan, mindent lehet fejleszteni. Becsüljék meg szüleiket is, akik segítséget nyújtanak majd az életükben.
Az arcok inspirálják Neufeld Pollit
Neufeld Polli lapunknak elmondta, egészen kiskora óta foglalkozik rajzzal, így, hogy ilyen iskolai közösségbe került, szinte minden nap rajzol. Szerinte mindig kell fejleszteni önmagát és rajzolni, nagyon motiváltnak kell maradni.
Angyalok, pokol és tarotkártyák - vajon mi lesz a sorsunk? + fotók, videó
- Nagyon vegyes technikákkal dolgozom. Általában portrékat nagyon szeretek rajzolni, színekkel szeretek dolgozni. Kiskoromban nagyon szerettem a meséket, és mindenfajta színes karaktereket, azokat próbálom megvalósítani papíron, de az arcok adják az inspirációt – mondta Neufeld Polli. Hozzátette, felnőttként szeretne kreatív, rajzos dolgokkal foglalkozni. A most kapott dicséretek nagy felelősséget tettek rá, ezek után még jobban össze kell szednie magát, hogy megmutassa, igazuk volt tanárainak. A kiállítás november 16-ig tekinthető meg.
Neufeld Zoé Polli alkotásait állították ki az Agria TISZK galériájábanFotók: Tóth Balázs / Heol.hu
Átszakadt a védőgát, mindent vitt a hideg folyó – egy teljes falu van a Tisza-tó alatt
Megmutatta a tiltólistát a hevesi gumis: azonnal hagyd ott a műhelyt, ha ilyen abroncsot próbálnak rád sózni
Végleg bezárt Csernus doki Dobó téri étterme – de már tudjuk, mi nyit a helyén, ennek sokan fognak örülni!