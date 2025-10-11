Oscar-díjas rendező érkezik Egerbe az új filmjével

Már több, mint 14 ezren látták az Oscar-díjas Deák Kristóf legújabb filmjét, az Egykutyát. A csípős humorban és feszült pillanatokban is gazdag, közönségkedvenc alkotás csütörtök óta országszerte látható a mozikban. A következő műsorhéten a nézők közönségtalálkozóval egybekötött vetítéseken is megtekinthetik. Már az első hétvégén több, mint tizennégyezer néző váltott jegyet az Egykutyára, október 2. és 5. között. A Bakonyi Alexa, Döbrösi Laura, Tenki Dalma és Tóth Károly főszereplésével készült független produkció így a hétvége harmadik legnézettebb filmje. Az alkotás a közönség tetszését már a szeptemberi CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon elnyerte, amelyen Közönségdíjat kapott a nézői szavazatok alapján. Hamarosan az Agria Moziba látogatnak a sztárok.

Döbrösi Laura is szerepel az Oscar-díjas rendező filmjében Fotó: port.hu

Oscar-díjas rendező filmjét vetítik

Országszerte további közönségtalálkozókat hirdettek. A nézők újabb közönségtalálkozóval egybekötött vetítéseken tekinthetik meg a filmet a következő műsorhéten, az előadások után pedig személyesen találkozhatnak és beszélgethetnek az alkotókkal a gondolatébresztő Egykutyáról. A közönségtalálkozókon a négy főszereplő mellett Deák Kristóf rendező, Varga Lóránt író és Mentes Endre producer engedi be a kulisszák mögé az érdeklődőket. A nézők október 9. csütörtök és október. 12. vasárnap között a következő városok mozijaiban csíphetik el a film alkotóit: Szolnok, Szombathely, Sopron, Pécs, Kaposvár, Eger. Az Agria Moziban vasárnap este 6 órától kezdődik a vetítés.