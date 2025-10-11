október 11., szombat

Brigitta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mozi

22 perce

Oscar-díjas rendező érkezik Egerbe az új filmjével

Címkék#agria mozi#Oscar-díj#Deák Kristóf

Az Egykutya filmet vetítik az Agria Moziban, közönségtalálkozóra érkeznek az alkotók. Az Oscar-díjas Deák Kristóf filmjében szerepel A Bakonyi Alexa, Döbrösi Laura, Tenki Dalma és Tóth Károly is.

Szabadi Martina Laura

Már több, mint 14 ezren látták az Oscar-díjas Deák Kristóf legújabb filmjét, az Egykutyát. A csípős humorban és feszült pillanatokban is gazdag, közönségkedvenc alkotás csütörtök óta országszerte látható a mozikban. A következő műsorhéten a nézők közönségtalálkozóval egybekötött vetítéseken is megtekinthetik. Már az első hétvégén több, mint tizennégyezer néző váltott jegyet az Egykutyára, október 2. és 5. között. A Bakonyi Alexa, Döbrösi Laura, Tenki Dalma és Tóth Károly főszereplésével készült független produkció így a hétvége harmadik legnézettebb filmje. Az alkotás a közönség tetszését már a szeptemberi CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon elnyerte, amelyen Közönségdíjat kapott a nézői szavazatok alapján. Hamarosan az Agria Moziba látogatnak a sztárok.

Döbrösi Laura is szerepel az Oscar-díjas rendező filmjében Fotó: port.hu
Döbrösi Laura is szerepel az Oscar-díjas rendező filmjében Fotó: port.hu

Oscar-díjas rendező filmjét vetítik

Országszerte további közönségtalálkozókat hirdettek. A nézők újabb közönségtalálkozóval egybekötött vetítéseken tekinthetik meg a filmet a következő műsorhéten, az előadások után pedig személyesen találkozhatnak és beszélgethetnek az alkotókkal a gondolatébresztő Egykutyáról. A közönségtalálkozókon a négy főszereplő mellett Deák Kristóf rendező, Varga Lóránt író és Mentes Endre producer engedi be a kulisszák mögé az érdeklődőket. A nézők október 9. csütörtök és október. 12. vasárnap között a következő városok mozijaiban csíphetik el a film alkotóit: Szolnok, Szombathely, Sopron, Pécs, Kaposvár, Eger. Az Agria Moziban vasárnap este 6 órától kezdődik a vetítés. 


 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu