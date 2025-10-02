Japánban lépett fel a Kerekes Band, már alakul az ottani fan club + fotók, videó

Elárulta, a japánok valóban olyan fegyelmezettek, mint hírlik, de attól nagyon jól érezték magukat a Kerekes Band koncertjein. Volt olyan, aki egy órával hamarabb érkezett és sokan megvárták őket a koncert után, hogy találkozhassanak és beszélgethessenek, illetve közös képet is lőhessenek az egri zenekarral. Előadták nekik a saját nagy slágereiket is, a Csángó Boogie és a Mr. Hungary japánosított verziója is szerepelt a listán, ahogy az Ethno Funk sem maradt ki.

Megtalálták az összhangot a japán közönséggel az Oszakai Világkiállításon

– Tényleg kirívóan jó közönségünk volt, de a szervezők visszajelzése szerint is kiemelkedő volt mindkét koncertünk. Ez nagy szó, hiszen már az expo vége felé hallottuk ezt, tehát sok fellépőn túl voltak már akkor – tette hozzá Fehér Zsombor, aki azt is elárulta, hogy már szerveződőben van a japán Ethno Funk Fan Club.

A Kerekes Band persze kihasználta a 6 napot Japánban és belevetették magukat a helyi kulturális életbe is. Ellátogattak az ország kulturális fővárosába, Kyoto rany templomát is látták, de egy szamuráj múzeumba is - Kozso emiatt biztosan irigyli őket.

– Végigkóstoltuk a helyi gasztronómiai palettát, utaztunk a japánok szupergyors vonatán. Ez volt a 33. ország, ahol jártunk. Jamaicához képest a másik irányba a legmesszebb lévő hely, ahová eljutottunk, 16 órát utaztunk, de bármikor visszamennénk – zárta Fehér Zsombor az élménybeszámolót.