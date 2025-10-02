október 2., csütörtök

Japánban lépett fel a Kerekes Band, már alakul az ottani fan club + fotók, videó

Egri zenekar járt Japánban. Az Oszakai Világkiállításon lépett fel a Kerekes Band. Egy japánosított slágerüket is előadták.

Szabadi Martina Laura
Japánban lépett fel a Kerekes Band, már alakul az ottani fan club + fotók, videó

A Kerekes Band egyik fellépése

Forrás: Expo 2025 Magyarország Facebook

Az Expo 2025 Magyarország, azaz az Oszakai Világkiállítás magyar pavilonjának felkérésére Japánba utazott a Kerekes Band. Az itthon és a nagyvilágban is népszerű egri zenekar fotókat is megosztott a túráról, frontemberük, Fehér Zsombor elmondta, 6 napot voltak Japánban, de bármikor szívesen visszamennének – ez a zenekar egyöntetű véleménye. 

Imádta a közönség az Oszakai Világkiállításon a Kerekes Band zenéjét Fotó: Expo 2025 Magyarország Facebook
Imádta a közönség az Oszakai Világkiállításon a Kerekes Band zenéjét Fotó: Expo 2025 Magyarország Facebook

– A kiállítás 4 nagyszínpadának egyikén adtunk 2 koncertet, egyenként is több ezer ember előtt. A közönségnek talán az egésze japán volt, természetesen egyedi műsorral készültünk nekik: a '70-es évek ikonikus zenekara a Yellow Magic Orchestra egyik slágerét is megtanultuk, saját szerzeményhez illesztve adtuk elő. A közönség nagyon lelkes volt – mondta portálunknak Fehér Zsombor, aki kizárólag japánul konferált mindkét koncerten, amiért nagyon hálás volt a közönség.

Elárulta, a japánok valóban olyan fegyelmezettek, mint hírlik, de attól nagyon jól érezték magukat a Kerekes Band koncertjein. Volt olyan, aki egy órával hamarabb érkezett és sokan megvárták őket a koncert után, hogy találkozhassanak és beszélgethessenek, illetve közös képet is lőhessenek az egri zenekarral. Előadták nekik a saját nagy slágereiket is, a Csángó Boogie és a Mr. Hungary japánosított verziója is szerepelt a listán, ahogy az Ethno Funk sem maradt ki.

Megtalálták az összhangot a japán közönséggel az Oszakai Világkiállításon

– Tényleg kirívóan jó közönségünk volt, de a szervezők visszajelzése szerint is kiemelkedő volt mindkét koncertünk. Ez nagy szó, hiszen már az expo vége felé hallottuk ezt, tehát sok fellépőn túl voltak már akkor – tette hozzá Fehér Zsombor, aki azt is elárulta, hogy már szerveződőben van a japán Ethno Funk Fan Club.

A Kerekes Band persze kihasználta a 6 napot Japánban és belevetették magukat a helyi kulturális életbe is. Ellátogattak az ország kulturális fővárosába, Kyoto rany templomát is látták, de egy szamuráj múzeumba is - Kozso emiatt biztosan irigyli őket.

– Végigkóstoltuk a helyi gasztronómiai palettát, utaztunk a japánok szupergyors vonatán. Ez volt a 33. ország, ahol jártunk. Jamaicához képest a másik irányba a legmesszebb lévő hely, ahová eljutottunk, 16 órát utaztunk, de bármikor visszamennénk – zárta Fehér Zsombor az élménybeszámolót. 

A kiállítás magyar pavilonjának Facebook oldalán is méltatták a zenekar teljesítményét. A Kerekes Band egyébként nem először járt ilyen expón. A japán útra is egy korábbival, egy dubai koncerttel hangolták a rajongókat, de emlékezeteset alkotott a Kerekes Band a nyáron Egerben is, amikor a szimfonikusokkal adtak közös koncertet.

 

 

