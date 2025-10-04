október 4., szombat

Ferenc névnap

Újabb étteremlánc érkezik Egerbe, legendás cukrászda helyén nyitnak

Címkék#Eger#gyorsétteremlánc#dobos cukrászda#gyorsétterem#Pizza Hut

A gyorséttermek nagyágyúja nyit éttermet Egerben. Épp egy legendás egri cukrászda helyén nyílik majd a fast food étterem, vajon tudja a Pizza Hut, hogy milyen helyet választott?

Szabadi Martina Laura

Tavaly már megírtuk, egy ideig azt hittük, tévedünk, de szombat délelőtt a városban járva bebizonyosodott, olyan gyorsétterem nyílik Egerben, ami eddig nem volt. A Pizza Hut étterem helyét már készítik. Egy éve arról írtunk, hogy új dine-in koncepcióval terjeszkedik a Pizza Hut Magyarországon. A világhírű hálózat több nagyvárosban, például Egerben, Szolnokon, Nyíregyházán, Veszprémben, Székesfehérváron és Sopronban tervez új éttermeket nyitni. 

Itt hamarosan Pizza Hut nyílik Fotó: Szabadi Martina laura/heol.hu
Itt hamarosan Pizza Hut nyílik Fotó: Szabadi Martina laura/heol.hu

Kozák Miklós, a gyorsétterem magyarországi igazgatója szerint a vendégek városunkban is maguk kezelhetik majd rendeléseiket, miközben a személyzet továbbra is rendelkezésre áll. 

A hagyományos éttermi élményt digitális kiszolgálással ötvöző modell világszinten is újdonság – tette hozzá.

Ilyen lesz a Pizza Hut

Tavalyi cikkünkben megírtuk, a hálózat első éttermét 1958-ban nyitotta meg az Egyesült Államokban Dan és Frank Carney ötlete alapján, már több mint 90 országban van jelen.

- Klasszikus, beülős étteremként indult, amikor a testvérek kitalálták, de folyamatosan alkalmazkodni kellett a kor igényeihez, ezért született meg korábban a Fast Casual Delivery, vagyis a gyorskiszolgálós szisztéma – idézte fel a gyorsétterem magyarországi igazgatója. - Új pécsi franchise-éttermünkben pedig a régi stílust ötvözzük a 21. századi szokásokkal, hagyományos étterem került kialakításra, új digitális kiszolgálási rendszerrel, ami egyedülálló a cég éttermi portfóliójában – tette hozzá Kozák Miklós. Az igazgató az újítás előnyei közé sorolta, hogy a vendégeket egy hostess kíséri az asztalukhoz, onnantól maguk gazdálkodnak az idejükkel, akkor adják le a rendelést, akkor fizetnek, amikor szeretnének, eldönthetik, hogy igénybe veszi-e a felszolgálói szolgáltatást. Az éttermek ételkínálata is bővült, levesek, tészták, előételek, frissen sült desszertek, valamint csapolt sörök, limonádék és koktélok is várják a vendégeket. Az ünnepi időszakra pedig érkezik a Cheesy Bites, mely sajtos falatokká alakítja a pizzák szélet.

Nem akárhol nyílik

A cég talán nem is tudja, hogy egy legendás vendéglátóhely működött valaha a Széchenyi 6. szám alatt, ahol most a munkálatok zajlanak. Itt volt ugyanis a Dobos Cukrászda, ahol a város legjobb somlói galuskáját és a helyben világhírű Bagdad fagylatot lehetett kapni. A Széchenyi utcai Dobos Cukrászda nem csak egy cuki volt, hanem Eger egyik közösségi és kulturális központja, ahogy később a Senator-ház is. A hasonlóság nem véletlen, hiszen mindkét hely a Cseh házaspárhoz kapcsolódik.

Itt volt a Dobos is Fotó:hovamenjek.hu

Idén írtunk bővebben a cukrászdáról, ahol sok híresség járt, például Törőcsik Mari is fellépett. A Dobos kiállítások, irodalmi estek helyszíne volt. Utóbbiak vendége Pécsi Ildikó, Lukács Sándor, Szilágyi Tibor, Antal Imre, Ruttkai Éva, Esztergályos Cecília, Psota Irén vagy Törőcsik Mari is.

 

 

