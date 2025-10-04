Újabb étteremlánc érkezik Egerbe, legendás cukrászda helyén nyitnak

Tavaly már megírtuk, egy ideig azt hittük, tévedünk, de szombat délelőtt a városban járva bebizonyosodott, olyan gyorsétterem nyílik Egerben, ami eddig nem volt. A Pizza Hut étterem helyét már készítik. Egy éve arról írtunk, hogy új dine-in koncepcióval terjeszkedik a Pizza Hut Magyarországon. A világhírű hálózat több nagyvárosban, például Egerben, Szolnokon, Nyíregyházán, Veszprémben, Székesfehérváron és Sopronban tervez új éttermeket nyitni.

Itt hamarosan Pizza Hut nyílik Fotó: Szabadi Martina laura/heol.hu

Kozák Miklós, a gyorsétterem magyarországi igazgatója szerint a vendégek városunkban is maguk kezelhetik majd rendeléseiket, miközben a személyzet továbbra is rendelkezésre áll.

A hagyományos éttermi élményt digitális kiszolgálással ötvöző modell világszinten is újdonság – tette hozzá.

Ilyen lesz a Pizza Hut

Tavalyi cikkünkben megírtuk, a hálózat első éttermét 1958-ban nyitotta meg az Egyesült Államokban Dan és Frank Carney ötlete alapján, már több mint 90 országban van jelen.