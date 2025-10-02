2 órája
R-Zsó Mindenkinek van egy álma című műsorával lép fel a heves vármegyei faluban
A helyi művelődési házban rendezik meg Mezőtárkányban az idősek világnapi ünnepségét. Az október 3-án pénteken 16 órakor kezdődő esemény fellépője Hatvaniné Erzsébet, művésznevén R-Zsó lesz.
Az idősek világnapi ünnepség – melyen a jó hangulatról Hatvaniné Erzsébet, ismertebb nevén R-Zsó gondoskodik – Sipos Attila megnyitó beszédével indul délután, majd ünnepi köszöntőt mond Tóthné Szabó Anita a település polgármestere – tudtuk meg Mezőtárkány alpolgármesterétől, Pásztor Istvántól.
R-Zsó hivatott gondoskodni a jó hangulatról
Az idősek világnapjához kapcsolódóan a helyi önkormányzat jóvoltából hagyományosan meghívják az idősnapi rendezvényre a falu minden 60 év fölötti lakosát, mint annak is hagyománya van, hogy országosan ismert művész lép fel. Ezúttal R-Zsó a Mindenkinek van egy álma című műsorát adja elő.
