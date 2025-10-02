október 2., csütörtök

Petra névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Idősek világnapja

2 órája

R-Zsó Mindenkinek van egy álma című műsorával lép fel a heves vármegyei faluban

Címkék#Sipos Attila#Hatvaniné Erzsébet#R-Zsó#önkormányzat

A helyi művelődési házban rendezik meg Mezőtárkányban az idősek világnapi ünnepségét. Az október 3-án pénteken 16 órakor kezdődő esemény fellépője Hatvaniné Erzsébet, művésznevén R-Zsó lesz.

Sike Sándor

Az idősek világnapi ünnepség – melyen a jó hangulatról Hatvaniné Erzsébet, ismertebb nevén R-Zsó gondoskodik – Sipos Attila megnyitó beszédével indul délután, majd ünnepi köszöntőt mond Tóthné Szabó Anita a település polgármestere – tudtuk meg Mezőtárkány alpolgármesterétől, Pásztor Istvántól.

A pénteki rendezvény fellépője R-Zsó
Pénteken R-Zsó gondoskodik a jó hangulatról Mezőtárkányban

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

R-Zsó hivatott gondoskodni a jó hangulatról

Az idősek világnapjához kapcsolódóan a helyi önkormányzat jóvoltából hagyományosan meghívják az idősnapi rendezvényre a falu minden 60 év fölötti lakosát, mint annak is hagyománya van, hogy országosan ismert művész lép fel. Ezúttal R-Zsó a Mindenkinek van egy álma című műsorát adja elő.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu