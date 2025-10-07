október 7., kedd

Az élet

36 perce

Angyalok, pokol és tarotkártyák - vajon mi lesz a sorsunk? + fotók, videó

Címkék#Rostás Bea Piros#képzőművészet#Agria Park Galéria#kiállítás

Az Agria Parkban új kiállítás nyílt, amely az életről és a tudatalattiról is szól. Rostás Bea Piros és Andrea Jovic képei november 6-ig láthatók az Agria Parkban.

Tóth Balázs
Angyalok, pokol és tarotkártyák - vajon mi lesz a sorsunk? + fotók, videó

Czövek Zsuzsanna és Nagy Nimród László tánca a megnyitón

Forrás: Huszár Márk/Heol.hu

A hétvégén nyílt meg az Agria Park Galériában dr. Rostás Bea Piros és Andrea Jovic legújabb kiállítása, a Fény és sötétség között. A megnyitón köszöntőt mondott Szőke István, az Agria Park igazgatója, aki méltatta a művész párt, s kifejtette, a nehéz gazdasági helyzetben nem könnyű ma művésznek lenni, iskolát működtetni. Ehhez nagy elhivatottság szükséges. Hozzátette, Rostás Beának egyre több szobra van a világban, Egerben is van ötlete újra, amely az egri nőknek állítana emléket. Szőke István hozzátette, bármelyik egri körforgalomnak volna helye köztéri alkotásoknak, és arra biztatta a helyi cégeket, fogadjanak örökbe körforgalmakat és segíthetnék szobrok felállítását.

Dr. Rostás Bea Piros és Andrea Jovic Fény és sötétség között kiállítását Tánya Vasziljeva nyitotta meg
Forrás:   Huszár Márk/Heol.hu

Czövek Zsuzsanna mozgásmeditációs mentort és Nagy Nimród László érintésterapeuta táncát követően Tánya Vasziljeva nyitotta meg a kiállítást. Hat éve tudhatja barátjának a házaspárt, akiket különleges embernek tart, akik naponta különleges dolgokat alkotnak. Jovic tarot kártya festményeiről elmondta, érdemes előttük elidőzni, elgondolkodni, mit szimbolizálnak. Nagyon szigorú szabályok szerint kell megalkotni őket, s nagyon hosszú folyamat az elkészítésük. Rostás Bea festményeiről elárulta, ezt az oldalát még nem ismerte, pokol, angyal szimbolika is szerepel rajtuk. Szerinte a sötétség és a világosság közötti tér az életünket jelenti. Végezetül egy allegóriát mesélt el, milyennek látja ő művész párt: egy vadnyugati jelenetet mesélt el, amikor egy sínek között lovagló cowboy-jal szemben közeledik a gyorsvonat, de ő nem tér ki, a mozdony azonban végül lefékez. A pár mindkét tagjának sok energiája van, és amikor találkoznak, összeolvadnak. Megmutatják, két ennyire különböző művész milyen közös dolgot tud bemutatni, felhasználva a szinergiákat.

Andrea Jovic tarot kártyáit engedni kell hatni

Andrea Jovic szerint a leírt hasonlat nagyon találó, így működnek, ilyen interakcióik vannak a körülöttük levő világgal. Az ember és a gép harca elkerülhetetlen, szóba kell kerülnie a mesterséges intelligenciának, amivel meg kell ismerkedni, és majd megtanulják használni. Szeretnék megtartani a tradíciókat és a tudást, amit lassan az emberek kezdenek elfelejteni. A kiállításon a sötétségtől a fényig mutatnak képeket, és nem mindig gondolhatja a néző, hogy ott van valami egészen mély minőségi tartalom. De ez az út, ami a sötétségtől a fénybe visz, ez az, amit ő is a tarot kártyáin próbál megvalósítani. A nézőnek nem kell tisztában lennie azzal, hogy mi is a jelentése a kártyának, azok a tudatalattira ható szimbólumok, be kell fogadni őket. Elég azoknak tudni, akik ezzel foglalkoznak.

"Fény és sötétség között" címmel megnyílt Rostás Bea és Andreja Jovic kiállítása az Agria Parkban

Fotók: Huszár Márk/heol.hu

Rostás Bea Piros: mit tettünk a világ jobbításáért?

Rostás Bea hangsúlyozta a lélek fontosságát, érezhető volt a megnyitón is ennek jelenléte például a táncban. Arra kérte a résztvevőket, tartsák meg lelküket. A festményeiről elmondta, azok nem halálvágyat jeleznek, nagyon szeret élni. A táncot látva megfogalmazódott benne a gondolat, hogy mindig megbeszélik férjével, mire jutottak aznap missziójukban mit tettek azért, hogy a világ jobb legyen. Néha megélik a sötétséget és próbálnak fényt adni. Néha sikerül, néha kevésbé, de azért próbálnak ragyogni, olykor csiszolásra szorulnak.

 

