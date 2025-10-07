Angyalok, pokol és tarotkártyák - vajon mi lesz a sorsunk? + fotók, videó

A hétvégén nyílt meg az Agria Park Galériában dr. Rostás Bea Piros és Andrea Jovic legújabb kiállítása, a Fény és sötétség között. A megnyitón köszöntőt mondott Szőke István, az Agria Park igazgatója, aki méltatta a művész párt, s kifejtette, a nehéz gazdasági helyzetben nem könnyű ma művésznek lenni, iskolát működtetni. Ehhez nagy elhivatottság szükséges. Hozzátette, Rostás Beának egyre több szobra van a világban, Egerben is van ötlete újra, amely az egri nőknek állítana emléket. Szőke István hozzátette, bármelyik egri körforgalomnak volna helye köztéri alkotásoknak, és arra biztatta a helyi cégeket, fogadjanak örökbe körforgalmakat és segíthetnék szobrok felállítását.

Dr. Rostás Bea Piros és Andrea Jovic Fény és sötétség között kiállítását Tánya Vasziljeva nyitotta meg

Czövek Zsuzsanna mozgásmeditációs mentort és Nagy Nimród László érintésterapeuta táncát követően Tánya Vasziljeva nyitotta meg a kiállítást. Hat éve tudhatja barátjának a házaspárt, akiket különleges embernek tart, akik naponta különleges dolgokat alkotnak. Jovic tarot kártya festményeiről elmondta, érdemes előttük elidőzni, elgondolkodni, mit szimbolizálnak. Nagyon szigorú szabályok szerint kell megalkotni őket, s nagyon hosszú folyamat az elkészítésük. Rostás Bea festményeiről elárulta, ezt az oldalát még nem ismerte, pokol, angyal szimbolika is szerepel rajtuk. Szerinte a sötétség és a világosság közötti tér az életünket jelenti. Végezetül egy allegóriát mesélt el, milyennek látja ő művész párt: egy vadnyugati jelenetet mesélt el, amikor egy sínek között lovagló cowboy-jal szemben közeledik a gyorsvonat, de ő nem tér ki, a mozdony azonban végül lefékez. A pár mindkét tagjának sok energiája van, és amikor találkoznak, összeolvadnak. Megmutatják, két ennyire különböző művész milyen közös dolgot tud bemutatni, felhasználva a szinergiákat.

Andrea Jovic tarot kártyáit engedni kell hatni

Andrea Jovic szerint a leírt hasonlat nagyon találó, így működnek, ilyen interakcióik vannak a körülöttük levő világgal. Az ember és a gép harca elkerülhetetlen, szóba kell kerülnie a mesterséges intelligenciának, amivel meg kell ismerkedni, és majd megtanulják használni. Szeretnék megtartani a tradíciókat és a tudást, amit lassan az emberek kezdenek elfelejteni. A kiállításon a sötétségtől a fényig mutatnak képeket, és nem mindig gondolhatja a néző, hogy ott van valami egészen mély minőségi tartalom. De ez az út, ami a sötétségtől a fénybe visz, ez az, amit ő is a tarot kártyáin próbál megvalósítani. A nézőnek nem kell tisztában lennie azzal, hogy mi is a jelentése a kártyának, azok a tudatalattira ható szimbólumok, be kell fogadni őket. Elég azoknak tudni, akik ezzel foglalkoznak.