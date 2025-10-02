A térség utolsó neandervölgyi emberei élhettek itt – különleges tanösvényt avattak Cserépfalunál + fotók, videó

Jelentős lelőhely a Suba-lyuk

Dr. Mester Zsolt, az ELTE Bölcsészettudományi Kar docense tartott előadást a suba-lyuki ásatásokról. Felidézte, a bükki barlangokat 1906-ban kezdték el kutatni, de a suba-lyuk nem volt köztük. A gazdasági világválság idején ínségmunkákat végeztek brigádok, egy egri csapat, Dancza János barlangász vezetésével pedig az egri múzeum számára kezdett ásatásokba a dél-bükki barlangokban, így a Suba-lyukban is. A februári próbaásatások sikeresek voltak és áprilisban már jó időben tárták föl a barlang rétegeit, s megtalálták benne egy neandervölgyi ember állkapcsát is. A mai régészeknek már nincs mit feltárniuk ott, de a dokumentációk alapján még juthatnak új eredményekre.

A Suba-lyuk tanösvény egykori kőbányák élő és élettelen természeti kincseit is bemutatja

Dr. Mester Zsolt hozzátette, a 14 rétegből több mint hatezer kőeszköz került elő. A legrégebbi réteg 110 ezer éves, a legfiatalabb a korábbi feltevések szerint 40-50 ezer éves lehet, de a csontok legújabb vizsgálata szerint azok 35-39 ezer évesek, azaz a térség utolsó neandervölgyi populációja élhetett a Hór-völgyben. Korábban azt gondolták, Európa ezen részéről 40 ezer éve tűnhettek el a neandervölgyi emberek. Hozzátette, a suba-lyuki leletek jelentősek, de az eredmények azért nem keltettek nagy nemzetközi visszhangot, mert 1940-ben jelentek meg német nyelven. Jó marketing volna szükséges ahhoz, hogy ezt a jelentős lelőhelyet a tudomány is felfedezze.

Bíró Tibor, a BNPI Ökoturisztikai és Környezeti Nevelési Osztályának vezetője szerint ma már minden hétre jut egy bejárható tanösvényük, a Suba-lyuki pedig egy komplex létesítmény, az élő és az élettelen természeti értékeket is bemutatja. Kitér az ember természetformálására is, hiszen kőfejtőket, fás legelőket, tufába vájt fülkéket, kaptárköveket, a szénégetés nyomait is bemutatja.