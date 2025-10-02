1 órája
A térség utolsó neandervölgyi emberei élhettek itt – különleges tanösvényt avattak Cserépfalunál + fotók, videó
Több mint kilencven éve fedezték föl a neandervölgyi emberek maradványait a tudomány iránt érdeklődő egri barlangászok és munkások. A Suba-lyuk tanösvény a nevezetes barlang mellett a Dél-Bükk természeti értékeit, emberi tevékenységét is bemutatja.
A Suba-lyuk tanösvény a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (BNPI) 53. tanösvénye, derült ki a Cserépfaluban tartott ünnepélyes avató alkalmából. Az eseményen vehette át az Életfa Emlékplakett Ezüst Fokozatát Gasztonyi Éva geológus, aki korábban a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Földtani és Tájvédelmi Osztályvezetője volt, több tanösvény létrehozásáért felelt, azóta pedig a Bükki Természetvédelmi, Kulturális és Ökoturisztikai Alapítvány kuratóriumi elnöke.
Rónai Kálmánné, a BNPI igazgatója ismertette azt a HUMANITA elnevezésű Interreg pályázatot, amelynek segítségével a Suba-lyuk tanösvényt is létrehozták. A BNPI tíz külföldi partnerrel vágott bele a megvalósításba, és 134 ezer eurót költhetett a tanösvény megvalósítására, a felvezető lépcső mentén korlát építésére, kisfilmek készítésére, turisztikai szemléletformálásra és a turizmus élőhelyekre gyakorolt hatásainak kutatására. A Hór-völgy látogatottsága 2023-ról 2024-re 15 százalékkal növekedett, pedig a Covid idején is többen keresték már föl. Rónai Kálmánné megjegyezte, a hétvégék és a hétköznapok látogatószámai között nincs nagy különbség és nem csak magyarok, hanem külföldiek is túráznak errefelé.
Kerékpárutat szeretnének Cserépfaluból Bükkszentkeresztre
Kósik István, Cserépfalu alpolgármestere azt emelte ki, hogy míg korábban főként Felsőtárkányra és Szilvásváradra jutott figyelem a BNPI részéről, mostanra változott a helyzet. Nagy eredménynek tartja a környékbeli összefogást, amely révén a bükkaljai kőkultúrára húztak föl turisztikai attrakciókat. Szeretné, ha Magyarország leghosszabb völgyében, a Hór-völgyben kerékpárút vezetne Cserépfaluból Bükkszentkeresztre. Megosztotta a cserépi Suba-lyuk Múzeumban kiállított eredeti régészeti leletek történetét is. Az 1932-es ásatáson dolgozó egyik munkásnál lévő tárgyak ugyanis évtizedekig kallódtak, de kiderült, hogy egy padláson hevertek, megtalálásuk után adományozták azokat a kiállítóhelynek.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Dr. Szolyák Péter, a Herman Ottó Múzeum igazgatója a tanösvények jelentőségét emelte ki, amelyek többfunkciósak, hiszen amellett, hogy a kirándulást, mozgást segítik, ismeretet is terjesztenek kiállításként. Hasonlóak a múzeumok digitális és kultúrkoffer programjaihoz, amelyekkel helybe viszik a kultúrát és tudományt.
Jelentős lelőhely a Suba-lyuk
Dr. Mester Zsolt, az ELTE Bölcsészettudományi Kar docense tartott előadást a suba-lyuki ásatásokról. Felidézte, a bükki barlangokat 1906-ban kezdték el kutatni, de a suba-lyuk nem volt köztük. A gazdasági világválság idején ínségmunkákat végeztek brigádok, egy egri csapat, Dancza János barlangász vezetésével pedig az egri múzeum számára kezdett ásatásokba a dél-bükki barlangokban, így a Suba-lyukban is. A februári próbaásatások sikeresek voltak és áprilisban már jó időben tárták föl a barlang rétegeit, s megtalálták benne egy neandervölgyi ember állkapcsát is. A mai régészeknek már nincs mit feltárniuk ott, de a dokumentációk alapján még juthatnak új eredményekre.
Dr. Mester Zsolt hozzátette, a 14 rétegből több mint hatezer kőeszköz került elő. A legrégebbi réteg 110 ezer éves, a legfiatalabb a korábbi feltevések szerint 40-50 ezer éves lehet, de a csontok legújabb vizsgálata szerint azok 35-39 ezer évesek, azaz a térség utolsó neandervölgyi populációja élhetett a Hór-völgyben. Korábban azt gondolták, Európa ezen részéről 40 ezer éve tűnhettek el a neandervölgyi emberek. Hozzátette, a suba-lyuki leletek jelentősek, de az eredmények azért nem keltettek nagy nemzetközi visszhangot, mert 1940-ben jelentek meg német nyelven. Jó marketing volna szükséges ahhoz, hogy ezt a jelentős lelőhelyet a tudomány is felfedezze.
A Suba-lyuk tanösvény az emberi tevékenység hatásait is bemutatja
Bíró Tibor, a BNPI Ökoturisztikai és Környezeti Nevelési Osztályának vezetője szerint ma már minden hétre jut egy bejárható tanösvényük, a Suba-lyuki pedig egy komplex létesítmény, az élő és az élettelen természeti értékeket is bemutatja. Kitér az ember természetformálására is, hiszen kőfejtőket, fás legelőket, tufába vájt fülkéket, kaptárköveket, a szénégetés nyomait is bemutatja.
Túra a Suba-lyuk tanösvényenFotók: Tóth Balázs/Heol.hu
Az ünnepség után részt lehetett venni egy a tanösvényt bemutató kiránduláson, Kozma Attila szakvezetésével cserépfalvi és bükkzsérci gyerekek indultak neki a körtúrának, de több felnőtt is felment legalább a barlangig. A Hór-völgy még szeptember utolsó napján is tele volt virágokkal és ízeltlábúakkal, ezekről, illetve a környéket alkotó kőzetekről, az ősemberekről és eszközeikről is sok dolgot tudhattak meg a túra résztvevői.
Bezárt Eger ikonikus étterme - 44 év után mondták, hogy elég
Hamarosan két szupergyümölcs is fillérekért vihető a Lidl-ből
Célzott akció a Durándában és környékén – olyasmit láttak, hogy azonnal feljelentést tettek