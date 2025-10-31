4 órája
Szent András-kápolnát épített 180 millió forintot áldozott rá Andornaktálya díszpolgára
Nemzeti ünnepünkön, augusztus 20-án vehette át az Andornaktálya Díszpolgára kitüntető címet Pócsik János. Méltatásakor sok minden más között az is elhangzott, hogy ő volt az, aki megépíttette a Szent András-kápolnát az egykor az egyháztól elvett, majd az érsekség által visszaigényelt telken.
Pócsik Jánossal való beszélgetésünk során kiderült, hogy a Mérker 2007 Zrt. tulajdonos vezetőjeként 180 millió forintot adott a kivitelezésre. A Szent András-kápolnát és gyönyörűen karbantartott környezetét bárki megcsodálhatja kívülről, ha áthalad a falu hosszú fő útján, illetve belülről, ha részt vesz valamelyik egyházi szertartáson.
A Szent András-kápolnát egy beltéri szoborral tervezi bővíteni még
Pócsik János beszélt portálunknak egyebek között arról, hogy nem kis dilemma magának a benti szobornak a kérdése. "Az idősebb hívők azok szobrot szeretnének a fiatalabb korosztályú hívők pedig nem igazán szeretnének szobrot bentre." – fogalmazta meg az első problémakört a falu díszpolgára.
– S ha már szobor: kegytárgyboltban megvett gagyi, gipszből készült szobrot én oda nem szeretnék. Ragaszkodtam ahhoz és most is ragaszkodok, hogy ami oda bekerül az egyedi darab legyen, és akkor egy szobrászművész csinálja – jelentette ki a beszélgetésben Pócsik János.
Elmondása szerint a kápolna belseje azért szép mert azt ahhoz hozzáértő belsőépítész álmodta meg, és ha szobor kell akkor szobrászművész legyen, aki azt elkészíti. Relatíve akár milliós nagyságrendű lehet az elkészítése, de inkább az legyen, de mindenképpen szobrászművész alkotása legyen.
– Jelen pillanatban az érségség és a szobrászművész között folynak az egyeztetések, sőt úgy hallom, hogy állítólag már mindenben megegyeztek – árulta el a kápolna megépítője.
A beszélgetésünk során természetesen szóba jöttek még egyéb fejlesztési tervek is. Például a már befejezett munka, a falu Maklár felőli oldalán lévő árokparti támfalszakasz rendbetétele. De ugyanígy szó esett a temető folyamatos rendbentartásáról, vagy a két világháborús emlékmű, ami a temető feljárója mellett áll rendbetételéről.
És hát nem maradhat ki a beszélgetésből a Nagykert, amit anno Mocsáry-kertnek hívtak, és ahol gyerekkorában ideje nagy részét töltötte Pócsik János, hiszen lakásuktól mindössze 300 méternyire van. Különös hangsúlyt ad a történetnek az az egybeesés, hogy egykor itt volt a falu focipályája, illetve Pócsik úr a '70-es években az akkor NB II-es Egri Dózsa színeiben futballozott Bánkúti László edzősége idején.
