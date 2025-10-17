2 órája
Megnyílt H. Tóth László „Tájak–évszakok” című kiállítása a Kátai Galériában
A művészet kedvelőit új tárlat várja a Kátai Galériában. Tóth László expresszív tájképei a természet és az emberi környezet találkozását mutatják be erőteljes színvilággal.
A Heves Vármegyei Szakképzési Centrum Bornemissza Gergely Technikuma ismét megnyitotta kapuit a művészet előtt: a Kátai Galériában ezúttal H. Tóth László expresszív tájképeit tekinthetik meg az érdeklődők a Bornemissza projekt-hét keretében - olvasható a Heves Vármegyei Szakképzési Centrum közleményében.
A tárlatot Korpás Róbert János, a technikum megbízott igazgatója nyitotta meg, majd Lukács Viktória, a 9. B osztály tanulója osztotta meg gondolatait a művészet jelentőségéről. A kiállított alkotásokat és az alkotó életútját Kántor Tiborné Bódi Ilona művésztanár mutatta be - írják.
H. Tóth László, a Szilágyi Erzsébet Gimnázium művésztanára, a Pécsi Tudományegyetemen végzett, és több mint három évtizede aktív alkotóként számos elismerésben részesült. Festményein a természet változásai és az emberi környezet találkozása jelenik meg erőteljes, expresszív színvilággal és a fény–árnyék hatások érzékletes alkalmazásával - fogalmaznak.
A „Tájak–évszakok” című tárlat 2025. december 18-ig látogatható a Kátai Galériában, munkanapokon 10 és 18 óra között.
