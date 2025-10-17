október 17., péntek

Hedvig névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kultúra

2 órája

Megnyílt H. Tóth László „Tájak–évszakok” című kiállítása a Kátai Galériában

Címkék#Heves Vármegyei Szakképzési Centrum#tájkép#kiállítás

A művészet kedvelőit új tárlat várja a Kátai Galériában. Tóth László expresszív tájképei a természet és az emberi környezet találkozását mutatják be erőteljes színvilággal.

Heol.hu

A Heves Vármegyei Szakképzési Centrum Bornemissza Gergely Technikuma ismét megnyitotta kapuit a művészet előtt: a Kátai Galériában ezúttal H. Tóth László expresszív tájképeit tekinthetik meg az érdeklődők a Bornemissza projekt-hét keretében - olvasható a Heves Vármegyei Szakképzési Centrum közleményében. 

A művészet és az iskola találkozása.
A művészet és az iskola találkozása.
Forrás:  Beküldött

A tárlatot Korpás Róbert János, a technikum megbízott igazgatója nyitotta meg, majd Lukács Viktória, a 9. B osztály tanulója osztotta meg gondolatait a művészet jelentőségéről. A kiállított alkotásokat és az alkotó életútját Kántor Tiborné Bódi Ilona művésztanár mutatta be - írják.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

H. Tóth László, a Szilágyi Erzsébet Gimnázium művésztanára, a Pécsi Tudományegyetemen végzett, és több mint három évtizede aktív alkotóként számos elismerésben részesült. Festményein a természet változásai és az emberi környezet találkozása jelenik meg erőteljes, expresszív színvilággal és a fény–árnyék hatások érzékletes alkalmazásával - fogalmaznak.

A „Tájak–évszakok” című tárlat 2025. december 18-ig látogatható a Kátai Galériában, munkanapokon 10 és 18 óra között.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu