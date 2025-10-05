2 órája
Ünnepséget tartottak az idősek tiszteletére, megtelt a mezőtárkányi művelődési ház + fotók
Mezőtárkányban pénteken köszöntötték a település hatvan év feletti lakosait a Művelődési Házban. Teltház volt a délutáni kezdésre, s az ünnepséget az énekes R-Zsó Mindenkinek van egy álma című műsora tette teljessé.
– Pár éven keresztül nem tartottunk összevont települési ünnepséget, most úgy gondoltuk Tóthné Szabó Anita polgármester asszonnyal, hogy fel kellene eleveníteni azt a hagyományt, hogy közösen ünnepeljük meg az idősek világnapját. Szerencsére a képviselő-testület is egyöntetűen a javaslat mögé állt, így megrendezhettük – árulta el portálunknak Pásztor István, a település alpolgármestere.
Az ünnepséget szokás szerint dallal, tánccal zárták
Az ünnepi eseményen megjelenteket – Farkas Attilát, a vármegyei nyugdíjasok szövetségének elnökét, Tóthné Szabó Anitát, többszörös idősbarát polgármestert és Pásztor István idősbarát alpolgármestert – Sipos Attila köszöntötte.
Az ünnepi eseményen Tóthné Szabó Anita polgármester beszédében úgy fogalmazott: "Az Idősek Napja minden évben különleges alkalom. Nemcsak egy ünnep a naptárban, hanem egy meghajlás azok előtt, akik már hosszú utat jártak be az életben. Az előtt a nemzedék előtt tisztelgünk ma, amely munkájával, áldozatvállalásával, hűségével és szeretetével megalapozta azt, amiben ma mi élhetünk, amit mi továbbvihetünk."
– Tudjuk, hogy Önök nem pihennek meg teljesen. Hiszen a küldetés nem ér véget a munkával. Az élet második felében is van feladat, talán a legfontosabb: továbbadni mindazt, amit hosszú évtizedek alatt megtanultak – hangzottak a polgármesteri szavak.
A szónok fel is tette a kérdést: "Mire tanítsák a fiatalokat?" Meg is válaszolta rögtön: "Arra, amit könyvből nem lehet megtanulni." Jelesül, hogy mit jelent felelősséget vállalni; hogyan kell megbecsülni az emberi kapcsolatokat; mit jelent kitartani nehéz időkben és hogyan lehet mosolyogni akkor is, amikor már sok mindenen túl vagyunk.
A polgármester szólt arról is, hogy az önkormányzat és az intézmények feladata pedig az, hogy ne csak ezen a napon, hanem minden nap érezzék az idősek azt, hogy fontosak. Legyen szó programokról, segítségnyújtásról, együttgondolkodásról, csak akkor lehet élő egy közösség, ha az időseket nem félreállítja, hanem melléjük áll.
– Községünk szerencsés. Mert itt az idősek nem csendes megfigyelők, hanem aktív tagjai a mindennapoknak. A nyugdíjasklub tagjai ma is velünk együtt dolgoznak ünnepségeken, közösségi rendezvényeken, hétköznapokon és ünnepnapokon is. Önök nemcsak múltat képviselnek, hanem jövőt is formálnak – hangzottak a faluvezetői szavak.
Szót kért és kapott az ünnepségen Heves vármegyei nyugdíjas szövetség nevében annak elnöke, Farkas Attila, akinek köszöntőjét követte a meghívott énekesnő, R- Zsó műsora.
