Egri képpel is ünnepelnek karácsonykor a Vatikánban

Egri alkotást is kiállítanak az idei adventi és karácsonyi ünnepek alatt a Vatikánban. A 100 Betlehem a Vatikánban című kiállítást néhány éve rendezik meg és a vatikáni magyar nagykövetség segítségével idén is pályázhattak a megjelenésre magyar alkotók. Évente néhány magyar képzőművész, népművész művét szokták kiválasztani a vatikáni zsűri tagjai, idén pedig a bírálók egy egri tűzzománcos, Dávid Ilona képét is beválogatták a tárlatba. A 2025-ös jubileumi Szentév kiemelt esemény világszinten, amelynek egyik fontos programja lesz a 100 Betlehem a Vatikánban című tárlat. A kiállítás idén is az Új Evangelizáció Pápai Tanácsának szervezésében lesz látható december 8-tól 2026. január 6-ig a Szent Péter-téri kolonnád alatt.

Mária és József a kis Jézussal a betlehemi istállóban. Ezt a jelenetet ábrázolta tűzzománccal Dávid Ilona, akinek munkája bekerült a 100 Betlehem a Vatikánban kiállításra

Forrás: Huszár Márk/Heol.hu

Dávid Ilona több éve részt vesz A Magyar Kézművességért Alapítvány budapesti kiállításán, ennek köszönhetően kapott értesítést a lehetőségről. Ő egy új képpel pályázott és alkotását elfogadták a szakértők. Elárulta, a Jézus születését ábrázoló tűzzománc alkotást szeptemberben és októberben készítette, külön erre a pályázatra.

Tavaly Mária és József útjával pályázott a 100 Betlehem a Vatikánban kiállításra

- Izgalmas benne, hogy több technikával és többféle festőzománccal készült. A domborítások külön vékony lemezre készültek, az alap hordozólemezre rá vannak égetve, és le vannak zománcozva. Ezt a domborítástechnikát Kátai Mihálytól tanultuk, neki sok ilyen technikával készült képe van – ismertette Dávid Ilona. Betartotta a mester egy másik intelmét is, miszerint minden képre kell egy piros pötty, mert ez a szín odavonzza a szemet. Ezen a képen nem lett volna piros motívum, de így is odacsempészte a pöttyöt.

Mint mondta, a tervezés egy-két napot igényelt, az interneten rengeteg betlehemi képet megnézett és az egyes motívumokat – a lámpát, a csillagot, a kerítést, a tehenet - ezek alapján választotta ki a saját alkotásához. Az elkészítése szerinte három-négy nap lehetett, nem volt olyan sok, mint például egy rekeszzománc képé.