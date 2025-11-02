1 órája
Egri képpel is ünnepelnek karácsonykor a Vatikánban
Dávid Ilona huszonöt éve foglalkozik tűzzománc képek készítésével. Munkái több kiállításon is megjelentek már, most az egyiket a 100 Betlehem a Vatikánban tárlatra válogatták be.
Egri alkotást is kiállítanak az idei adventi és karácsonyi ünnepek alatt a Vatikánban. A 100 Betlehem a Vatikánban című kiállítást néhány éve rendezik meg és a vatikáni magyar nagykövetség segítségével idén is pályázhattak a megjelenésre magyar alkotók. Évente néhány magyar képzőművész, népművész művét szokták kiválasztani a vatikáni zsűri tagjai, idén pedig a bírálók egy egri tűzzománcos, Dávid Ilona képét is beválogatták a tárlatba. A 2025-ös jubileumi Szentév kiemelt esemény világszinten, amelynek egyik fontos programja lesz a 100 Betlehem a Vatikánban című tárlat. A kiállítás idén is az Új Evangelizáció Pápai Tanácsának szervezésében lesz látható december 8-tól 2026. január 6-ig a Szent Péter-téri kolonnád alatt.
Dávid Ilona több éve részt vesz A Magyar Kézművességért Alapítvány budapesti kiállításán, ennek köszönhetően kapott értesítést a lehetőségről. Ő egy új képpel pályázott és alkotását elfogadták a szakértők. Elárulta, a Jézus születését ábrázoló tűzzománc alkotást szeptemberben és októberben készítette, külön erre a pályázatra.
Tavaly Mária és József útjával pályázott a 100 Betlehem a Vatikánban kiállításra
- Izgalmas benne, hogy több technikával és többféle festőzománccal készült. A domborítások külön vékony lemezre készültek, az alap hordozólemezre rá vannak égetve, és le vannak zománcozva. Ezt a domborítástechnikát Kátai Mihálytól tanultuk, neki sok ilyen technikával készült képe van – ismertette Dávid Ilona. Betartotta a mester egy másik intelmét is, miszerint minden képre kell egy piros pötty, mert ez a szín odavonzza a szemet. Ezen a képen nem lett volna piros motívum, de így is odacsempészte a pöttyöt.
Mint mondta, a tervezés egy-két napot igényelt, az interneten rengeteg betlehemi képet megnézett és az egyes motívumokat – a lámpát, a csillagot, a kerítést, a tehenet - ezek alapján választotta ki a saját alkotásához. Az elkészítése szerinte három-négy nap lehetett, nem volt olyan sok, mint például egy rekeszzománc képé.
Dávid Ilona boldog, hogy idén sikerült bekerülnie a tárlatra, tavaly is pályázott – akkor Mária és József betlehemi utazását és egy kútnál való megpihenését festette meg - , de akkor nem válogatták be a képet. Ez a mostani alkotás azonban a vatikáni utat követően várhatóan itthon már nem lesz látható kiállításon, mert a végső helye Ausztráliában lesz. A fia egyik barátjának ajándékozza egy másik, a várandós Máriát ábrázoló tűzzománccal együtt. Itt maradnak a fotók, és a boldogság, amit okozott neki.
Három képpel pályázik a budapesti betlehemi kiállításra
Dávid Mária a hagyományos hazai Betlehemi jászol pályázaton is indul, ezúttal három kisebb méretű alkotását küldi be a Szent István bazilikában rendezendő tárlatra. Mindhárom Máriát ábrázolja. Az egyik kép különlegessége, hogy a Líceum tetőszerkezetéből származó rézlemezre készült, ami egy évtizedekkel ezelőtti felújítás során került le onnan. A darabokat összegyűjtötte, megőrizte és most felhasználta, bár a lap nem teljesen egyenes.
Dávid Ilona tűzzománc alkotásaiFotók: Huszár Márk/heol.hu
Dávid Mária otthonának falain egyébként is sorakoznak a női arcok, főként Szűz Máriák, persze vannak virágok és más témájú képek is.
- Nem azért festek Máriákat, mert vallásos lennék, hanem azért, mert imádom a reneszánsz képeket, és abban az időben nagyon-nagyon sok Máriát festettek. Én ebbe belepistultam, ezért csinálom, és boldog vagyok tőle. Sok Máriát készítettem, sok arcot, szeretem festeni a kezeket és az arcokat, inkább a női alakokat, férfiakat kevésbé – magyarázta az alkotó. Fekete-fehér portrékkal is próbálkozik, a két unokájáról is tervez ilyeneket festeni.
A tűzzománc a lehetőségek végtelen tárháza
Ezen kívül elmondta azt is, a tűzzománc technikai megoldásai nagyon széleskörűek, gyönyörű dolgokat lehet kitalálni. Lehet például aranyfóliára, vagy ezüstfóliára is festeni, ő utóbbit már készített, gyönyörű selymes, sejtelmes felületet kapott. Festékből is nagyon sokféle létezik, az aranyzománc például gyönyörű, meleg, tüzes, arany színt közvetít, és természetesen mérgező és nehéz is vele bánni. Végtelen kitartás kell a különböző festékekhez, sok dolgot ki kell próbálni és tökélyre kell fejleszteni a technikát. Most egy rekeszzománcon dolgozik, amely nagyon sok apró darabból áll, a pici részegységeket össze kell rakni és után kiégetni.
Ő maga huszonöt éve, még a Vitkovics-házban kezdte a tűzzománcozást, nagyon jó mesterek tanították meg az alapokra, Veréb Emese és Bulla Márta. Később a Forrásban Kátai Mihály tanította a kézműveseket, rengeteg dolgot tanult tőle, mint mondta, Egerben a zománctechnikát ismerő emberek szinte mind tőle tanulták a zománcművességet.
Dávid Ilona falán tűzzománcból készült ikonok is vannak, az egyik története kissé viszontagságosra sikerült, hiszen a Covid ideje alatt állították ki a Vajdahunyad-várban. Ő félt akkor közösségbe menni, ezért nem ő vitte és hozta, hanem zománcos társa, Dobó István, aki meg is betegedett, de szerencsére felépült és a kép három hónap alatt került haza. A történet pedig egy nyugdíjas prózaíró versenyen országos döntőbe is került.
