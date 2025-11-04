november 4., kedd

Jelmezek

2 órája

Félelmetes jelmezesek lepték el Mátraderecskét

Címkék#Mátraderecskei Üdülőövezetért Egyesület#halloweeni felvonulás#halloween

November elsején újra megtelt élettel a mátraderecskei üdülőövezet: a helyi egyesület szervezésében több mint százan vettek részt a második halloweeni felvonuláson. A maskarás menet házról házra járva gyűjtötte az édességeket, miközben a közösség együtt ünnepelte a hagyományok és az új szokások találkozását.

Elek Andrea

November elsején ismét élettel és jókedvvel telt meg a mátraderecskei üdülőövezet, ahol a Mátraderecskei Üdülőövezetért Egyesület második alkalommal szervezett halloweeni felvonulást és családi napot. 

Remek hangulatban telt a halloweeni felvonulás Mátraderecskén
Forrás: Beküldött fotó

Halloweeni felvonulás Mátraderecskén

Az egyesület elnöke, Bere Károly elmondta a Heol.hu-nak, hogy mindenszentek napján közel száz fős, vidám csapat indult útnak, hogy maskarába bújva bejárja a település házait. A házról házra járó menetet mindenhol finomságokkal és édességekkel fogadták, a gyerekek pedig lelkesen gyűjtötték a csokoládét és cukorkát – a „trick or treat” hangulat így igazi amerikai mintára elevenedett meg a Mátra lábánál.

– A délután egyik fénypontja a jelmezverseny volt, ahol a résztvevők félelmetes, ugyanakkor kreatív jelmezekben és rémisztő sminkekben mutatták meg ötletességüket. A felvonulás összesen tizenhárom háznál állt meg, az utolsó állomáson pedig egy családias utcabál várta a vendégeket, ahol kicsik és nagyok együtt táncoltak és mulattak – mondta Bere Károly.

Hozzátette, hogy a házak mindegyike tetőtől talpig halloweeni díszbe öltözött, tökökkel, pókhálókkal és mécsesekkel, de a szervezők ügyeltek arra is, hogy a magyar hagyományok se maradjanak háttérben. A felnőtteket pálinka, bor és zsíroskenyér várta, míg a gyerekeket házi sütemények, must és más helyi finomságok csalogatták egyik portától a másikig.

Bere Károly kiemelte, hogy a rendezvény nemcsak a közösségi életet pezsdítette fel, hanem újra bebizonyította, hogy Mátraderecskén a hagyomány és az újdonság kéz a kézben jár. A helyiek összefogása és jókedve példát mutat arra, hogyan lehet Mindenszentek napját méltósággal, mégis vidáman, közösségi élménnyé formálni.

A Mátraderecskei Üdülőövezetért Egyesület augusztusban a Domokos napot is megtartotta, erről itt írtunk:

 

