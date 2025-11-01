Az Ízőrzők Bátorban járt, hamarosan kiderül, mit főztek

Az Ízőrzők következő epizódja Bátorból jelentkezik be november 2-án (vasárnap) 13 órától a Duna Televízió műsorában. Ha lemaradnátok, lesz ismétlés, a Duna TV-n november 3-án 4 óra 10-től, november 9-én 4 óra 30-án valamint Duna World-ön november 9-én 9 órától.

Hamarosan kiderül, mit főztek Bátorban Fotó: Ízőrzők

Az Ízőrzők honlapján azt is láthattuk, mi készült Bátorban, amikor ott jártak.

– Bátor Heves vármegyében, Egertől 15 kilométerre található, szépen fejlődő, 360 lélekszámú község. Műemlék jellegű épületei a Szent Imre római katolikus templom, és a népies barokk Nepomuki Szent János kápolna. Bátor környékének különlegesen gazdag természeti, földtani, kultúrtörténeti értékeit mutatja be a helyi oltalom alatt álló, Nagy-oldalt megkerülő Bátor Tanösvény. Bátor tájháza gyönyörűen berendezett, háromosztatú parasztház. Itt hallgattunk helyi népdalokat Pozsik Joachimné Róza és Mikkné Molnár Renáta gyönyörű előadásában. Hasonlóan hagyományőrző, szép környezetben lépett fel a Bátor Hangjai Kórus, és készültek a helyi különlegességek az Ízőrzők nézőinek asztalára – írják.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Bátorban az Ízőrzők nézőinek ezt készítették:

Bárány palócleves

Rántott oldalas borsópörkölttel és petrezselymes burgonyával

Krumplilaska vegyesfőzelékkel, kakastaréjjal

Sörben sült, főtt csülök

Főispán füle

Nem az első eset, hogy az Ízőrzők Heves vármegyében járták.

Nemrég Verpeléten főztek, de már Átányban is megfordultak.