Gasztroműsor

2 órája

Az Ízőrzők Bátorban járt, hamarosan kiderül, mit főztek

Címkék#palócleves#tv műsor#Az Ízőrző

Bátor vált a hazai gasztroélmények középpontjává, ugyanis, az ország egyik legismertebb gasztroműsora. Az Ízőrzők ott forgatott, s hogy mit alkottak, hamarosan kiderül.

Heol.hu

Az Ízőrzők következő epizódja Bátorból jelentkezik be november 2-án (vasárnap) 13 órától a Duna Televízió műsorában. Ha lemaradnátok, lesz ismétlés, a Duna TV-n november 3-án 4 óra 10-től, november 9-én 4 óra 30-án valamint Duna World-ön november 9-én 9 órától.

Hamarosan kiderül, mit főztek Bátorban Fotó: Ízőrzők
Az Ízőrzők honlapján azt is láthattuk, mi készült Bátorban, amikor ott jártak.

– Bátor Heves vármegyében, Egertől 15 kilométerre található, szépen fejlődő, 360 lélekszámú község. Műemlék jellegű épületei a Szent Imre római katolikus templom, és a népies barokk Nepomuki Szent János kápolna. Bátor környékének különlegesen gazdag természeti, földtani, kultúrtörténeti értékeit mutatja be a helyi oltalom alatt álló, Nagy-oldalt megkerülő Bátor Tanösvény. Bátor tájháza gyönyörűen berendezett, háromosztatú parasztház. Itt hallgattunk helyi népdalokat Pozsik Joachimné Róza és Mikkné Molnár Renáta gyönyörű előadásában. Hasonlóan hagyományőrző, szép környezetben lépett fel a Bátor Hangjai Kórus, és készültek a helyi különlegességek az Ízőrzők nézőinek asztalára – írják.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Bátorban az Ízőrzők nézőinek ezt készítették:

  • Bárány palócleves
  • Rántott oldalas borsópörkölttel és petrezselymes burgonyával
  • Krumplilaska vegyesfőzelékkel, kakastaréjjal
  • Sörben sült, főtt csülök
  • Főispán füle

Nem az első eset, hogy az Ízőrzők Heves vármegyében járták.

Nemrég Verpeléten főztek, de már Átányban is megfordultak.

 

