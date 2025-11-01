2 órája
Az Ízőrzők Bátorban járt, hamarosan kiderül, mit főztek
Bátor vált a hazai gasztroélmények középpontjává, ugyanis, az ország egyik legismertebb gasztroműsora. Az Ízőrzők ott forgatott, s hogy mit alkottak, hamarosan kiderül.
Az Ízőrzők következő epizódja Bátorból jelentkezik be november 2-án (vasárnap) 13 órától a Duna Televízió műsorában. Ha lemaradnátok, lesz ismétlés, a Duna TV-n november 3-án 4 óra 10-től, november 9-én 4 óra 30-án valamint Duna World-ön november 9-én 9 órától.
Az Ízőrzők honlapján azt is láthattuk, mi készült Bátorban, amikor ott jártak.
– Bátor Heves vármegyében, Egertől 15 kilométerre található, szépen fejlődő, 360 lélekszámú község. Műemlék jellegű épületei a Szent Imre római katolikus templom, és a népies barokk Nepomuki Szent János kápolna. Bátor környékének különlegesen gazdag természeti, földtani, kultúrtörténeti értékeit mutatja be a helyi oltalom alatt álló, Nagy-oldalt megkerülő Bátor Tanösvény. Bátor tájháza gyönyörűen berendezett, háromosztatú parasztház. Itt hallgattunk helyi népdalokat Pozsik Joachimné Róza és Mikkné Molnár Renáta gyönyörű előadásában. Hasonlóan hagyományőrző, szép környezetben lépett fel a Bátor Hangjai Kórus, és készültek a helyi különlegességek az Ízőrzők nézőinek asztalára – írják.
Bátorban az Ízőrzők nézőinek ezt készítették:
- Bárány palócleves
- Rántott oldalas borsópörkölttel és petrezselymes burgonyával
- Krumplilaska vegyesfőzelékkel, kakastaréjjal
- Sörben sült, főtt csülök
- Főispán füle
Nem az első eset, hogy az Ízőrzők Heves vármegyében járták.
Nemrég Verpeléten főztek, de már Átányban is megfordultak.
