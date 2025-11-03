A digitalizáció úttörője az egri könyvtár - díjat is kaptak érte

A Bródy Sándor Könyvtár is csatlakozott a Kulturális és Innovációs Minisztérium az MNMKK Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézet és a Petőfi Kulturális Ügynökség által meghirdetett Könyvtári Kihívás pályázathoz. A kampány célja volt az olvasásnépszerűsítés és a könyvtárhasználat innovatív ösztönzése a Kárpát-medencében.

Hankó Balázs adta át a könyvtárnak a Könyvtári Kihívás díjat Fotó: Bródy Sándor Könyvtár

– Könyvtárunk mint vármegyei hatókörű városi könyvtár nyújtotta be pályázatát és nagy örömünkre a kiválósági különkategóriák között a Legjobb digitálisszolgáltatás-népszerűsítés kategóriában könyvtárunk végzett az első helyen! Az eseményen részt vett Gál Judit Eger alpolgármestere, a díjat Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős minisztertől és Vincze Máté helyettes államtitkártól vette át könyvtárunk vezetősége az Országos Széchényi Könyvtárban hétfőn – tudtuk meg aznap délután sajtótájékoztatón a könyvtárban Tőzsér Istvánné Géczi Andrea igazgatótól.

Az igazgató méltatta a dolgozók munkáját Fotó: Huszár Márk/heol.hu

Ez a kategória azt a könyvtárat díjazza, ahol egy kiválasztott digitális szolgáltatás használata a legnagyobb mértékben nőtt, valamint a regisztrált olvasók számához képest a szolgáltatás igénybevételének aránya a legmagasabb. A kategória célja volt a könyvtárak modernizálása és a digitális szolgáltatások népszerűsítése. ezen a területen már évtizedes fejlesztő munka van a Bródy Sándor Könyvtár csapata. Az adatbázisfejlesztések, közösségi médiás megjelenések és kampányok a Bródyban régóta a munka részét alkotják. Az igazgató kiemelte, hogy a két igazgatóhelyettes is rengeteget dolgozott a könyvtár digitalizálásán, ahogy a pályázatba is sok munkát beletettek.