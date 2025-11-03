1 órája
A digitalizáció úttörője az egri könyvtár - díjat is kaptak érte
Az egri Bródy Sándor Könyvtár különdíjas lett, Hankó Balázs adta át az elismerést az egri intézménynek. A Könyvtári Kihívás pályázat célja volt az olvasásnépszerűsítés és a könyvtárhasználat innovatív ösztönzése a Kárpát-medencében.
A Bródy Sándor Könyvtár is csatlakozott a Kulturális és Innovációs Minisztérium az MNMKK Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézet és a Petőfi Kulturális Ügynökség által meghirdetett Könyvtári Kihívás pályázathoz. A kampány célja volt az olvasásnépszerűsítés és a könyvtárhasználat innovatív ösztönzése a Kárpát-medencében.
– Könyvtárunk mint vármegyei hatókörű városi könyvtár nyújtotta be pályázatát és nagy örömünkre a kiválósági különkategóriák között a Legjobb digitálisszolgáltatás-népszerűsítés kategóriában könyvtárunk végzett az első helyen! Az eseményen részt vett Gál Judit Eger alpolgármestere, a díjat Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős minisztertől és Vincze Máté helyettes államtitkártól vette át könyvtárunk vezetősége az Országos Széchényi Könyvtárban hétfőn – tudtuk meg aznap délután sajtótájékoztatón a könyvtárban Tőzsér Istvánné Géczi Andrea igazgatótól.
Ez a kategória azt a könyvtárat díjazza, ahol egy kiválasztott digitális szolgáltatás használata a legnagyobb mértékben nőtt, valamint a regisztrált olvasók számához képest a szolgáltatás igénybevételének aránya a legmagasabb. A kategória célja volt a könyvtárak modernizálása és a digitális szolgáltatások népszerűsítése. ezen a területen már évtizedes fejlesztő munka van a Bródy Sándor Könyvtár csapata. Az adatbázisfejlesztések, közösségi médiás megjelenések és kampányok a Bródyban régóta a munka részét alkotják. Az igazgató kiemelte, hogy a két igazgatóhelyettes is rengeteget dolgozott a könyvtár digitalizálásán, ahogy a pályázatba is sok munkát beletettek.
Nem csak a Könyvtári Kihívás miatt digitalizálnak
– Mindez a közös munka sikerének mutatója. A kampány során nagy hangsúlyt fektettünk a külső kommunikációnkra, mellyel erőteljesebben pozicionáltuk intézményünket , s hozzájárult a „Bródy brand” erősítéséhez, a #brodybanvagyok hashtag megismertetéséhez. A kihívás időszakában ezt kibővítettük a #konyvtarikihivas hashtag-gel. Digitális szolgáltatásainkat elsősorban online platformokon népszerűsítettük. Közösségi oldalainkon kiemelt fontosságot kapott az újonnan bevezetett szolgáltatások népszerűsítése, tudatosítása. Igyekeztünk nem csak statikus tartalmakat, hanem rövid Reels-videókat, interaktív –a digitális tartalmak használatára ösztönző akciókat is meghirdetni. Fontosnak tartottuk, hogy új szolgáltatásainkhoz – CloudLibrary, Qulto eCard, VPN - részletes használati útmutatót készítsünk: Könyvtárunk digitális tartalomszolgáltatásának népszerűsítésére Könyvtári Kvíz Kihívást hirdettünk, mely népszerűnek bizonyult. Ugyanakkor ez idő alatt rengeteg új digitális szolgáltatás indult hódító útjára – hangzott el a sajtótájékoztató.
A Tittel Pál Könyvtár nem csak a kutatókat várja, családi programokkal is készülnek
Elmondta azt is, hogy további terveik is vannak már. Vas Gábor Tamás igazgatási igazgatóhelyettes kiemelte, a digitális ökoszisztéma alapja a humánum. A digitalizáció megkerülhetetlen, rengeteg küzdelmen vannak túl, de mára például a Google kereséseket is becsatornázták az oldalukra.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Tittel Pál Könyvtára is indult a pályázaton, a tudományos könyvtár szintén remek eredményt ért el, melyről később részletesen is beszámolunk.
