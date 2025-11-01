Megérkezett Egerbe a plakett, amire minden étterem vágyik – a Macok Bisztró újra a Michelin kedvence!

Októberben bemutatták a Michelin Guide Hungary 2025 kiadványt, amely idén is országosan emeli ki a hazai gasztronómia legjobbjait. Az idei válogatás 78 éttermet sorol a legajánlottabbak közé, köztük egy új Green Star-os és két új Bib Gourmand minősítéssel elismert helyet.

A Macok Bisztró csapata átvette a Michelin Bib Gourmand plakettet

Forrás: Macok Bisztró / Facebook

Korábban megírtuk, hogy a toplistán 36 budapesti és 42 vidéki vendéglátóhely szerepel, köztük 2 két Michelin-csillagos, 8 egycsillagos, 13 Bib Gourmand és 55 további ajánlott étterem. A Green Star Community – a fenntartható működést képviselő éttermek közössége – immár hat tagot számlál, közülük egy idén csatlakozott.