Michelin

30 perce

Megérkezett Egerbe a plakett, amire minden étterem vágyik – a Macok Bisztró újra a Michelin kedvence!

Címkék#Michelin Bib Gourmand#Michelin Guide Hungary 2025#Macok Bisztró#étterem

Megérkezett Egerbe a várva várt szakmai plakett. A Michelin Guide 2025 ajánlójában a Macok Bisztró ismét megkapta a rangos Bib Gourmand minősítést, ezzel negyedszer került be a legjobb hazai éttermek közé.

Heol.hu

Októberben bemutatták a Michelin Guide Hungary 2025 kiadványt, amely idén is országosan emeli ki a hazai gasztronómia legjobbjait. Az idei válogatás 78 éttermet sorol a legajánlottabbak közé, köztük egy új Green Star-os és két új Bib Gourmand minősítéssel elismert helyet.

A Macok Bisztró csapata átvette a Michelin Bib Gourmand plakettet
A Macok Bisztró csapata átvette a Michelin Bib Gourmand plakettet
Forrás: Macok Bisztró / Facebook

Korábban megírtuk, hogy a toplistán 36 budapesti és 42 vidéki vendéglátóhely szerepel, köztük 2 két Michelin-csillagos, 8 egycsillagos, 13 Bib Gourmand és 55 további ajánlott étterem. A Green Star Community – a fenntartható működést képviselő éttermek közössége – immár hat tagot számlál, közülük egy idén csatlakozott.

A Macok Bisztró a Michelin Guide Hungary 2025 legjobbjai között

Az egri Macok Bisztró megőrizte helyét és ismét elnyerte a Bib Gourmand minősítést, amelyet azok a vendéglátóhelyek kapnak, ahol kiemelkedő minőséget kínálnak megfizethető áron. A bisztró közösségi oldalán is megosztotta örömét: megérkezett a Michelin Guide 2025 Bib Gourmand elismerésük plakettje, amelyet a Metro vezetőségétől vettek át. A kitüntetés aznap méltó helyére, az étterem bejárata mellé került. 

A Macok Bistro idén már negyedik alkalommal nyerte el a Michelin Bib Gourmand elismerést. Ennek kapcsán Macsinka János, az étterem tulajdonosa és vezető séfje mesélt arról podcastünkben, milyen érzés ismét a legjobbak között tudni magukat. A Macsinka Jánossal készült beszélgetést, ITT hallgathatják meg:

 

