A hevesi vagdalásos hímzést népszerűsítették Matyóföldön

A Matyó Népművészeti Egyesület háromnapos mezőkövesdi továbbképzésén ismertette meg több hímzővel a hevesi vagdalásos technikát Verebélyi Balázs. A recski népművész elmondta, a hevesi vagdalásos hímzés Recsken és környékén volt jellemző a múlt század elején. Verebélyi Balázs leginkább szülőföldje, a palóc térség hímzéseit népszerűsíti, de néha más tájegységek motívumkincsével is dolgozik.

Verebélyi Balázs a mezőkövesdi tanfolyamon

Forrás: Tóth Balázs / Heol.hu

- Elkezdtük az alapokat, megcsináltuk azokat a mintaelemeket, amik szükségesek azok, hogy későbbiekben el tudjak készíteni nagyobb darabokat is. Hoztam mintadarabokat, régi vászonhímzéseket, meg később készült iparművészeti hímzéseket is, és ezek alapján dolgozták fel a kalodás hímzést – mondta Verebélyi Balázs.