A hevesi vagdalásos hímzést népszerűsítették Matyóföldön
Pályázatokon csak kis számban fordul elő a hevesi vagdalásos hímzés. Most ezt a hímzésfajtát népszerűsítette és tanította Mezőkövesden Verebélyi Balázs.
A Matyó Népművészeti Egyesület háromnapos mezőkövesdi továbbképzésén ismertette meg több hímzővel a hevesi vagdalásos technikát Verebélyi Balázs. A recski népművész elmondta, a hevesi vagdalásos hímzés Recsken és környékén volt jellemző a múlt század elején. Verebélyi Balázs leginkább szülőföldje, a palóc térség hímzéseit népszerűsíti, de néha más tájegységek motívumkincsével is dolgozik.
- Elkezdtük az alapokat, megcsináltuk azokat a mintaelemeket, amik szükségesek azok, hogy későbbiekben el tudjak készíteni nagyobb darabokat is. Hoztam mintadarabokat, régi vászonhímzéseket, meg később készült iparművészeti hímzéseket is, és ezek alapján dolgozták fel a kalodás hímzést – mondta Verebélyi Balázs.
Elárulta, ez a hímzésfajta pályázatokon is meg szokott jelenni, igaz, kevesebb számban. Odafigyelést igényel, jobban számolni kell az alapokat, aprólékosabb típusú, de szokott lenni vagdalásos is a hímzőpályázatokon.
- A 80-as, 90-es években azért nagyobb számban készültek ilyen darabok, ma már ott helyben kevésbé, és arra törekszünk, hogy ismét visszajöjjön köztudatba ez a hímzés – mondta a Népművészet Ifjú Mestere címmel kitüntetett alkotó. Elárulta, bár a legközelebbi pályázatokra nem ilyennel készül, de a későbbiekben szeretne tanítványaival vagdalásos technikával készült darabokkal indulni.
A 2024 elején indult, 16 fős egri csoportjával egyébként idén júliusban különdíjat nyertek a Kis Jankó Bori hímzőpályázaton, ami motiválja a társaságot. Először indultak pályázaton és rögtön sikerélményük volt. A felkészülés hosszabb időt ölelt fel, mert először megtanulták a technikákat, amiket ezeken a hímzéseken bemutattak. A szakkör folyamatosan fejlődött, míg eljutottak erre a szintre. Előbb próbadarabokkal dolgoztak, majd élesben hímeztek és végül egy kollekcióval pályáztak, amely alapterítőből állt egy asztalközéppel és több variációs lehetőséggel, tányéralátéttel és szalvétákkal, kenyérkosár kendővel, és emellé még egy függöny is társult. Ez a kollekció hevesi palóchímzéssel készült, Mátraderecskei búcsús tarisznya motívumaival. Nem az eredeti színeket használták, hanem modern színösszeállítást, rózsaszínes, bordó, zöldeskékes színeket alkalmaztak.
