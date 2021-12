– A Füred is jobb csapat attól, amit a tabellán elfoglalt helyezés mutat, a játékoskeret alapján mindenképp igaz ez. Fontos lesz a biztos védekezés, valamint, hogy milyen gyorsan tudunk átfejlődni támadásba, illetve fordítva is igaz ez. De egymás kisegítését és a párharcok megnyerését is említhetném. Nagyon fontosnak számít a pontrúgasok levédekezése is, mert magas csapatról van szó. Nem lesz könnyű mérkőzés, de szeretnénk három ponttal hazatérni.