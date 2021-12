– Tapasztalt edzőkkel élményt kell adni a fiataloknak, mert ha ez megtörténik, akkor kialakul a belső motiváció, ha pedig ez meg van, akkor „függővé” válik a fiatal, és jönni akar edzésre, még ha tiltanák is – rögzítette a mestertanár. – Heti két gyakorlással ezt nem lehet elérni, sőt, szinte lehetetlen. Ehhez mindennap kellene edzeni, méghozzá három-négy órát. Hogy ez is lehetetlen? Nos, nem az. Mert itt van nekünk a mindennapos testnevelés, amiben szerepel a labdarúgás. A gyerekek ott vannak délután négy óráig az iskolában, sokan közülük délután már alig várják, hogy focizhassanak. Be kellene integrálni a minőségi labdarúgást az iskolába. Oda kötelező a gyereknek bemenni, és ha ott futballhoz értő testnevelő, edző dolgozik, máris adott a kedvező helyzet. Amennyiben viszont vinni kell máshová a fiatalt, akkor ez már nem működik ilyen jól. Már azt a világot éljük, hogy nekünk kell bemenni a gyerekért, a gyerekhez, és nem fordítva. Az iskolában minden adott a képzéshez, csak megfelelő edzők kellenek. A sportiskolai rendszer ehhez kiváló lenne. Ez is szervezés és átgondolás kérdése. De talán már arra is jó lenne ráébredni, hogy a labdarúgásban valódi szakemberekre van szükség, azok pedig játékosokat kell hogy képezzenek, és azokat is képeznének. A haverizmus és sportágidegen beépülés főleg a legmagasabb szintekre nem működhet. Az mindig félreviszi a lényeget. Ez is csak egyszerű korrekt akkreditációs kérdés és szabályzó kérdése. Csak egy példa, hogy fentről kezdjük, így csak olyan lehetne labdarúgásban szakmai vezető, aki legalább NB III.-ban focizott, van legalább pro licence, és legalább NB II.-ben vezetőedző volt legalább két évig. Ne is akarjunk konferenciákat, nyelvismereteket, publikációkat stb. követelni. Ám, ha már ön kérdezett ennyit, én is adnék egy feladatot. Járjon utána, hogy ilyen tényleg elvárható minimális feltételeknek megfelel-e a jelenlegi helyzetünkben a labdarúgásunk! Talán érdemes lenne ezt megtenni, már tisztulna is a kép a helyzetünkről, és lehet, nem lenne ennyi kérdés, csak mosoly.