FARKAS LÁSZLÓ: – Sérülések és betegség miatt több hiányzónk is akadt, ráadásul a mérkőzésen is megsérült az egyik kulcsjátékosunk, ezért több U19-es fiú is meghatározó szerephez jutott. Az ifjak bizonyították, hogy hosszú távon számíthatunk rájuk. A Miskolc csapatával nem bírtunk, ennek ellenére gratulálok a fiúknak.

A gyöngyösiek (sárgában) hazai környezetben maradtak alul

Fotó: Czímer Tamás / Heves Megyei Hírlap