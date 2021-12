– Azontúl, hogy sportoló az ember, játékvezetőként anyagi juttatásban is részesül. Minél magasabb szintre jut a sípmester, annál nagyobb díj illeti meg. Fizetés-kiegészítésként amellett, hogy az ember sportol, a labdarúgásban tevékenykedik, egy közösség tagja, még zsebpénzt is szerezhet. Természetesen hétvégi elfoglaltság, de vegyük figyelembe, hogy nem kell nehéz fizikai munkát végezni vagy túlórázni. Ettől még fontosabb azonban, hogy a játékvezetés szenvedély, életforma, kihívás. Nem tudnék még egy ilyen tevékenységet mondani, ami ennyi barátot adott nekem, és ennyi szép élményt. Nem egy hálás tevékenység, de mi is szerves részei vagyunk a labdarúgásnak ugyanúgy, ahogy a játékosok. Ha hibázunk is, mindig az jusson mindenkinek az eszébe, hogy mi is emberek vagyunk. Mindig és minden körülmény között a legjobbat akarjuk nyújtani. Tudjuk jól, hogy a labdarúgás nem értünk, hanem a nézőkért van.