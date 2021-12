Beugróként Vitányi László már nem először vezényelte az Eger SE NB III-as csapatát. Ezúttal is úgy adódott, hogy a pénteki edzést követően vasárnap is a klub kötelékébe tartozó, több gárdát is irányító szakember utasításai szerint lépett pályára a piros-kék együttes. A munkavégzés alól három napja felmentett Labancz Róbert utódját egyelőre nem nevezte meg az ESE új ügyvezető elnöke, Farkas Balázs, de valószínűsíthető, hogy a korábbi NB I-es labdarúgó a fővárosból hoz magával olyan trénert, akivel majd a munka folytatódhat.