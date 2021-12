Korából adódóan akár futballozhatna is Szekeres Adrián, ám ezzel profi szinten már évek óta felhagyott. Tapasztalatait és ismereteit nem játékosként, hanem edzőként kamatoztatja. Legutóbbi állomáshelyét a Békéscsaba jelentette. Az NB II-es gárda Preisinger Sándor irányította szakmai stábjában idén tavasszal asszisztens edzőként és videóelemzőként számíthattak rá. A lila-fehér klub honlapján a januári bemutatás során közöltek szerint Szekeres a Sándor Károly Akadémiáról került ki, s 2007 februárjában kötött profi szerződést az MTK-val. 2012. június 6-án három évre szóló megállapodást írt alá a fehérváriakkal. A Vidi többször is kölcsönadta, előbb Felcsútra, majd Dunaújvárosba, míg 2015 nyarán a Gyirmót FC szerződtette. Részt vett a 2009-es U20-as világbajnokságon, ahol a magyar válogatott bronzérmet szerzett. 2018-ban jelentette be visszavonulását, majd az MLSZ videóelemzői pozícióban alkalmazta. Ebbéli tisztségében a 2019-es U17-es vb-n a magyar együttes mellett dolgozott.