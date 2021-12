– Az gyorsan kiderült, hogy a csapat fizikálisan nincs a legjobb állapotban és ez mentálisan is megmutatkozik – mondta a heol.hu-nak Szekeres Adrián. – Az elmúlt napokban megpróbáltunk ezen javítani, igyekeztünk a játékosokat szellemileg frissíteni. Viszont jelentős pozitívum, hogy nagyon erős közösséget alkot a gárda. A csapattaktikát is e köré építjük a vasárnapi és az idényzáró mérkőzésen is. Az is jól látszott, hogy a játékosok nagyon motiváltak voltak az összes edzésen. Egyéni és a kiscsoportos beszélgetéseket tartottunk annak érdekében, hogy a bennünket jellemző mentalitást minél jobban és viszonylag rövid időn belül próbálják elsajátítani. Az esetleges hétvégi siker megerősítheti az általunk elmondottakat.

Szekeres Adrián mögé beálltak a sorba az idősebb játékosok is

Fotó: Lénárt Márton / Heves Megyei Hírlap