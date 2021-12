– Az őszi idény egyik legnehezebb mérkőzésére számítok – folytatta Petrovai Márton. – A Kaposvár az elmúlt hetekben legyőzte a középmezőnyhöz tartozó Szegedet is, ami feltétlen elismerésre méltó. Kiélezett küzdelemre számítok, amit szeretnénk úgy zárni, hogy a keret minden tagja emelt fővel tudjon tükörbe nézni. Idén többször is megmutattuk már, hogy jól is tudunk vízilabdázni, ezt szeretnénk ismét bizonyítani.