– Nehezen indultunk a nyáron, mert olyan játékosok mentek el, akikről előzőleg ezt nem gondoltam volna – kezdte Kovács László. – Gohér Jánossal megállapodtunk, hogy ő edzi a csapatot. Ha ez nem következik be, vissza kellett volna lépni a bajnokságtól. Az edzéslátogatottság hullámzó volt, az ifisták közül sokan jöttek tréningekre, ami azért jelentett pozitívumot, mert a vezetőedző így egyáltalán megtarthatta az edzéseket. Köszönjük az idősebbeknek, hogy úgy is segítettek az egyesületnek, hogy harcba szálltak, s mindent megtettek azért, hogy ne legyenek nagyon súlyos vereségek. Viszont akadtak, akik csak néha beestek a felkészülésre és a mérkőzésre, az ilyenekre sajnos nem lehet számítani. Gyakorlás nélkül nincs futball. Ezek a játékosok, ha tizennyolc fős keret van, nem játszottak volna, sőt még a kispadra sem kerülhettek volna.

A szőlőskertiek a megyei II. osztályú tabella végén telelnek, de ezen megpróbálnak tavasszal javítani. – Amikor felkértek, és elvállaltam a munkát, abból indultam ki, milyen nagyszerű létesítmény áll rendelkezésre, s hogy micsoda múltja van a mátraaljai egyesületnek – fogalmazott Gohér János. – Majd jöttek az edzések s csak páran lézengtek. Kevésen múlott, hogy ne szűnjön meg a felnőtt labdarúgás. Három játékos szervező munkájának köszönhető, hogy végül az edzéslátogatottság bővült, s hogy egy mérkőzésen sem kellett létszámhiányosan kiállni.

Gohér János (sapkában) háttérbe kellett hogy szorítsa az edzői ténykedést Fotó: Czímer Tamás Forrás: Heves Megyei Hírlap

Sokan legyintettek az egyesületre, hogy még gólt sem rúg a gárda, s pontot sem szerez. Gohér János szerint ehhez és az edzéslátogatottsághoz képest még jobb eredményt is ért el Nagyréde. Amikor már csak három-négy labdarúgó jelent meg a gyakorlásra, akkor vonták be az ifistákat. Ha a felnőtt mellett az ifi csapatnak szintén volt találkozója ugyanazon a napon, akkor ott is szükség volt emberre, így abban az esetben nem számíthatott az ifjabbakra a tréner. Vagyis ez is csak részmegoldást jelentett. A fiatalok fokozatos beépítése ugyanakkor hosszabb távon kiút lehet. De ez csak akkor működik, ha megjelennek a tréningeken. Nehezítette a helyzetet, hogy kapus távozott idény közben, így hálóőr nélkül maradt a csapat.

Gohér János tíz éve a megyei társadalmi elnökségi tagja, ám a kilencről hat tagúra csökkentett és 2025. június 30-ig kinevezett új grémium tagjaitól immár elvárás, hogy megyén belül nem vállalhatnak szakmai munkát. Gohérnak választania kellett, s ezért intett búcsút Nagyrédének.

Tóth Tibor (balról), Gohér János és Varga Krisztián csapatkapitány Fotó: Hego Kreatív Stúdió Forrás: Nagyréde SC

– Több helyen dolgoztam, de mindig azért a csapatért dobogott a szívem, amelyiknek a színeit viseltem – közölte a nagyrédeiek új vezetőedzője, Tóth Tibor. – Erről már ismerhetnek, és ez most is így lesz. Öt-hat játékost hozok magammal, értelemszerűen a megszűnt ecsédi csapat tagjait is verbuválom. Velük és az utánpótlással akkora létszámot akarok elérni, hogy küzdelem legyen a kezdő tizenegybe kerülésért. Bármennyire ismert focista valaki, kirakom, ha nem jár edzésre, s ha kell, nélküle, a szívünket a pályára kitéve fogjuk elérni az eredményeket.

Az ifjúsági csapatnál cél volt, hogy létszámhiány ne legyen a mérkőzéseken. Az edzőként Nagy Attila irányította korosztályban korábban meglévő probléma az ősszel nem jelentkezett. A tréner kiemelte, hogy az edzéslátogatottság gyenge, de legalább többen járnak a közös tréningekre, mint a felnőtteknél. A szintet úgy sikerül fenntartani, hogy több irányból érkeztek labdarúgók az U19-es alakulathoz. A gárda a nyolcadik helyen telel, s tavasszal kihasználná azt a lehetőséget, hogy még van hely feljebb a tabellán.

A Szőlőskert Nagyréde SC-nél január 4-én indul az edzések sora, ahol az a cél, hogy jó erőnlétbe kerüljön az együttes, amit a téli műfüves tornán való részvétel is elősegíthet. Azt követően kezdődhet a pontok gyűjtögetése.

Tisztelgés a távoli gól szerzőjének emléke előtt

Az évzárón megemlékeztek a fiatalon elhunyt Balázs Ákosról. A nagyrédei utánpótlásban nevelkedett „Kuvasz” a koronavírus-járvány áldozata lett. A helyiek úgy emlékeznek rá, mint a legtávolabbról szerzett gól szerzőjére. Az egykori futballista káprázatos módon 55 méterről talált a kapuba. Alkatánál fogva később erősember versenyeken mérettette meg magát sokszor országos szinten, amelyeken többször az első helyen végzett.