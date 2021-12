A megyeszékhelyi klub honlapján megjelent írásban úgy fogalmaznak: „a saját hangunkat sem hallottuk, amikor a több mint kétszáz kutya hangos ugatással üdvözölte a küldöttségünket. Nem érkeztünk üres kézzel, bár végigjárva a menhely területét megállapítottuk, az autónk zsúfolásig megtelt csomagtartója vélhetően csak néhány napi élelmet jelent az árván maradt állatoknak. A csapattagok kezdeményezéséhez az egri Secret Place for Beauty szépségstúdió csapata is csatlakozott, akik a vendégeiket is bevonva jelentős anyagi terhet vállaltak a csomag elkészítéséből.

– A segítségnyújtás az elsődleges cél, különösen így karácsony közeledtével – fogalmazott az egriek beállója, Kovács Márk, aki korábban szintén menhelyről fogadta örökbe shar pei kutyáját. – Az Eger és Egerbakta között található telephelyen 240 kutya vár gazdára. Az állatok élelmezése, az orvosi költségeik komoly anyagi terhekkel járnak, ezt igyekeztünk a lehetőségeinkhez mérten enyhíteni. Látva az árván maradt kutyákat, megismerve többek életútját, csak arra tudok biztatni mindenkit, hogy az év bármelyik napján segítsen, mert nagyon nagy szükségük van rájuk.

Forrás: Bók Tamás

Kupacsata Kecskeméten

A férfi Magyar Kupa 3. fordulójában:

KECSKEMÉTI TE-PIROSKA SZÖRP–SBS-EGER

Kecskemét, Messzi István Sportcsarnok, kedd, 18.30. V.: Nagy F., Túróczy J.

A harmadik forduló mérkőzéseivel az NB I-es csapatok számára is elkezdődnek a Magyar Kupa küzdelmei. A találkozó győztese a legjobb 16 között folytathatja.

– Sajnos nem tudtunk más időpontot találni a mérkőzésnek ami azért kedvezőtlen, mert pénteken a Balatonfüred ellen nagyon fontos bajnoki találkozó vár a csapatra, s a felkészülésünket igencsak megnehezíti a kecskeméti túra – jelentette ki az egriek vezetőedzője, Tóth Edmond. – Természetesen a kupában is szeretnénk jól szerepelni, így nagy dilemma, hogy melyik újamba harapjak. Megpróbálunk mindkét fronton helytállni.

Az NB I-es újonc KTE a bajnokságban 11 mérkőzést követően két ponttal sereghajtó, míg az egriek közvetlenül előttük tanyáznak. A bajnokságban három hete vendégként egy góllal nyertek (29–28) a megyeszékhelyiek.