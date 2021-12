– Noha valamennyi társadalmi elnökség a Magyar Labdarúgó-szövetség égisze alá tartozik, ahány megye, annyi szokás. Tudomásunk szerint az aktivitást illetően Heves megye az élbolyba tartozik. Ön is így, mármint rendkívül mozgalmasan élte meg az elmúlt időszakot?

– Az MLSZ megyei társadalmi elnökségek valóban szerves részei a magyar labdarúgás rendszerének, így feladataikat és munkájukat a közös célok elérésének reményben végzik – válaszolta Jakab Gábor. – A központi iránymutatások és elvárások figyelembe vételével próbáljuk segíteni és támogatni a megyei igazgatóságon keresztül sportszervezeteinket. Elnökségünk tagjai mind a labdarúgás közvetlen közeléből kerültek ki, ugyanis egykori játékosként, vezetőként, sportorvosként jelentős ismereteket szereztek az említett területeken. Mindezek mellett sikeres közéleti tevékenységeket végeztek, illetve magánéletben is példaértékűen teljesítettek. Talán a felsoroltakból adódik, hogy esetünkben valóban aktív szerepvállalásról beszélhetünk.

– Mire fókuszálnak leginkább?

– Érdekelnek bennünket a helyi történések, a miértek megválaszolása, a felmerülő problémák és ezek kezelésének lehetőségei, javítási módjai. Az országos szintet nézve mi kis megyének számítunk a labdarúgás palettáján, azonban szeretnénk a teljesítményünkkel és hozzáállásunkkal minél előkelőbb helyet kivívni Heves megye részére. Mindezekből fakadóan a magam szempontjából is fontos volt az aktivitás megléte.



– Egész pontosan hány személy lát el feladatot?

– Fontos megjegyezni, hogy a társadalmi aktívák szabadidejüket feláldozva, térítésmentesen végzik a vállalt közösségi feladataikat. Az első és legmélyebb köszönet és elismerés nekik szól. Jelenleg hat bizottságunk működik, és az elnökségünkkel, valamint alapítványi szerepvállalókkal együtt 45 személy végzi a munkáját. Nem feledkezhetünk meg a volt sportszakemberekről sem, akik valamilyen oknál fogva már nem tartoznak a rendszerünkbe. Első hívásunkra igent mondtak a felkérésünkre, és lelkiismeretesen részt vesznek Heves megye labdarúgásának működtetésében. Dr. Mezey György mesteredzőt idézve megállapíthatjuk, hogy ez a közeg a magyar labdarúgás alappillére. Ki kell emelni, hogy a megyei igazgatóság munkatársai igyekeznek nagy támogatást nyújtani a folyamatosság meglétéhez.

– Az elnöki munka kiemelkedik a tagok tevékenységei közül?

– Visszatekintve a múltra, az eltelt mintegy tizenkét évben mindig volt mit tenni, megtaláltak bennünket a feladatok. Megítélésem szerint ebben a szerkezeti felépítésben felelőtlenség lenne egyes szám első személyben bármit is említeni. A tényleges futball is csapatjáték, így mi is ebben a szellemben gondolkodunk és próbáljuk tenni a dolgunkat.



A társmegyékkel való kapcsolatot tornák is színesítik Fotó: Forrás:

Forrás: Czímer Tamás / Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap

– A szerepvállalást illetően mely tevékenységeket helyezné az első három helyre?

– 2010. január 27-én a megyei sportszervezetek vezetőitől kaptuk a felhatalmazást a Heves megyei labdarúgás vezetésében történő részvételre. Az egykori HELASZ irányítói szerveként igyekeztünk megpezsdíteni a közegünket. Névadó szponzorokat kerestünk a bajnokságainknak, erősítettük a régiós kapcsolatrendszert, próbáltuk visszaadni a megyei válogatottak imázsát utánpótlásszinten. A székelyföldi, de kiemelten Hargita megyével történő kapcsolatfelvételünk a külhoni magyarok részére is sikeres és gyümölcsöző lett. Említhetném az egyesült államokbeli Ohio-ban élő honfitársaink iránti kötődésünket is.



– Az említett időponthoz képest nem egészen egy év múltán azonban jelentős változás következett. Ezt hogyan élték meg?

– Az MLSZ elnökeként Csányi Sándor szerepvállalásával a megyei szövetségeket 2011. január 1-jén integrálták az MLSZ rendszerébe. Innentől számítva elveszítettük a jogi önállóságunkat. A beolvadási folyamatban ügyvivő elnökségként működtünk 2011. július 25-ig. Ezek az események a mi életünkben is mély nyomokat hagytak, azonban úgy gondoljuk, sikeresen megálltuk a helyünket. Ezután az MLSZ elnöksége létrehozta a megyék társadalmi elnökségeit. A felkérésre igent mondtunk, és ebben a rendszerben folytattuk tovább a megkezdett munkát.

– Hol, miben változtattak?

– Szorosabbra fűztük a társmegyei kapcsolatainkat, többek között Borsod-Abaúj-Zemplén és Nógrád megyével. A legerősebbnek azonban a Békés és Zala megyei sportbaráti viszony tűnik. Egyszer egy külső sportvezető azt mondta rólunk, hogy az elnökségünk komoly közösségépítő tehetséggel rendelkezik. Megtisztelőnek számított a megállapítása. Ez is fontos terület, amelyet kiszélesítettünk baráti sporttalálkozókra. Évente más-más megyében rendezzük az eseményt, neves vendégek meghívásával emelve a színvonalat.

– Visszatérő módon, nemrég díjaztak is...

– Igen, méghozzá, a Labdarúgás Jövőjéért Utánpótlás Alapítványt nevében, amelyet jogilag megújítottuk, átszerveztük és jelenleg is működtetjük. Megyei bajnokságaink legjobb utánpótlás játékosait és edzőit díjazzuk minden évben. Az előzőekben már utaltam a társadalmi aktívák fontos szerepvállalására. Az ő megszólításuk csak hitelképesen történhet, amelyet az állandó készre állással, nagy szakmai hozzáértéssel végzett munkával honorálnak a megyei labdarúgás működtetésében. Az előzőeken túl sok egyéb emlékezetes és sikeres esemény szervezői, támogatói és segítői lehettünk. Ezek a gondolatok jó érzéssel töltenek el bennünket.

A december 29-i ülésen elköszöntek négy elnökségi tagtól

Forrás: Gohér János

– A 2021. december 31-ig kinevezett elnökségből kiktől kellett elköszönni és kik az új tagok?

– Erdélyi István alelnökre 21, tagként Varga Istvánra 18, Rozsnaki Istvánra és Barta András 12 év után nem számíthatunk a jövőben. A fiatalítási szempont érvényesítése befolyásolta a döntést. 2022. január 1-jétől Csuhay József, Gohér János, dr. Miksi Gyula, prof. dr. Dávid Lóránt Dénes, Urbán Eszter és jómagam alkotjuk a 2025. június 30-ig kinevezettek névsorát. Hölgy tagként a FIFA-játékvezető Eszter vállalta a felkérést és egyben kinevezést kapott. Személyében egyértelműen elismert és a labdarúgáshoz kötődő sportemberről beszélhetünk.



– Az elnökség létszámának csökkentése milyen változtatásokat von maga után a további működést illetően?

– A módosítás minimális lesz, mert a személyi változások után is meg tudunk felelni az elfogadott és érvényben lévő „Ügyrendnek”. Az alelnöki feladatokat prof. dr. Dávid Lóránt Dénes látja el a jövőben. Megoldásra váró feladatként pótolnunk kell Varga István személyét a megye déli részének elnökségi képviselete érdekében.



– A szűkebb grémium ­számára a feladatok megosztásában módosulnak a prioritások?

– Továbbra is a sportszervezetek területi felosztását támogatjuk az elnökségi tagok között. Fontos feladat marad, hogy a döntések meghozatalában a határozatképesség minden esetben biztosított legyen. Semmilyen módon nem szeretnénk akadályozni az ügymeneteket. Ezután is elvárjuk és támogatjuk a Fair play szellemiségét. Nagyon fontos és új feladat lehet minden területen az utódlás kérdése. Amennyiben szerepet kapunk benne feltétlen elő kell segítenünk a fiatal sportszakemberek megtalálását, támogatását és közegünkbe történő bevezetését.



– A december 29-én megtartott ülésen miről döntöttek?

– Elvégeztük a legfontosabb feladatot, azaz határozott időtartamra, 2022. január 1-jétől 2025. június 30-ig kineveztük bizottságaink elnökeit és tagjait. Ezzel is biztosítva a folytonosságot. Továbbra is szeretnénk pozitív és segítőkész testületként hozzájárulni a Heves megyei labdarúgás további minőségi javulásához.