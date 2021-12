– Howard Webb azt mondta, a kapu mindig nyitva áll. Ezt kaptam a 2010-ben és 2013-ban a világ legjobb játékvezetőjének választott bírótól. Az Egyesült Államokbeli profi sípmesterek angol vezetője a felettesem volt, ahogy Mark Geiger is. Az egyik elöljáró azt írta, nagyra értékeli, hogy meg tudtam hozni ezt a döntést. Ha 15 évvel korábban ő is hasonlóan cselekszik, akkor nem lenne elhidegülve a gyerekeitől – vezette fel élete eddigi legnehezebb, de legjobb elhatározásának hátterét Varga Lóránt.

A Balatonból 11 éve az USA-ba távozott egykori labdarúgó és játékvezető ugyanis a csúcs előtt nem sokkal a családot választotta a sportszakmai előmenetel helyett. A több mint ígéretes karrier lehetősége ezzel elúszott, ám Lóri nem csalódott. Meglépte, amit csak kevesek tettek volna meg a helyében, megelőzve azt, amit a profi bírók fele már átélt, vagyis a válást. Ám ugorjunk néhány évet vissza ahhoz, hogy világosan lássuk, mit veszített, illetve mit nyert a magyar férfi a döntésével.

Varga Lóránték karácsonyi díszben. A család mindenek előtt

Forrás: Családi album

– Azok után, hogy 2017-ben bekerültem a profi bírók második csoportját alkotó Talent Programba, 2018-ban az elitben szerepeltem ötöd magammal. Kaptunk saját edzőt, aki csak velünk foglalkozott, heti öt alkalommal fitneszprogramot teljesítettünk. Egy applikáció jóvoltából minden edzés végén fel kellett tölteni, mit végzett az ember. Az MLS-ben (Major League Soccer) 2019-ben negyedik bíróként is alkalmaztak, miközben előszezonbeli meccseket vezettem. Mindez annyi elfoglaltságot adott, hogy teljes munkaidős tevékenységgé vált a bíráskodás. Minden reggel négykor keltem, 4.30-kor az edzőteremben vagy a parkolóban voltam, ahol futnom kellett. Hatkor kezdtem dolgozni a cégnél, ahol akkor már igazgatóként számítottak rám. New York legnagyobb állványozóvállalkozásáról van szó. Ott kezdtem segédmunkásként, dolgoztam csoportvezetőként, felmérőként, később projektmenedzserként, operatív igazgatóként. A napokban pedig kaptam a jó hírt, mely szerint előléptetettek, és januártól a cég alelnökeként számolnak velem.

Idén nyáron a Heves megyei játékvezetők egri felkészítő táborának vendégeként látogatta meg egykori kollégáit Varga Lóránt

Forrás: Lénárt Márton / Heves Megyei Hírlap

Mindezt úgy tette Varga Lóránt, hogy 2019-ben már 23 másodosztályú meccset vezetett, 15 mérkőzésen szerepelt negyedik bíróként az MLS-ben, ezenkívül három kupapárharcon (US Open Cup) bíráskodott, köztük a New York City–North Caroline rájátszásbeli találkozón.

– Ez majdnem heti két meccset jelent. Reggel edzés, utána munka, a mérkőzéseket követően pedig percről percre ki kellett elemezni a történteket, majd elküldeni az edzőmnek. Videóklipeket kellett vágni saját teljesítményemről, mit végeztem jól vagy rosszul. A találkozó ellenőrével videóhívással beszéltem, azt követően pedig a tréneremmel vettünk át mindent. Ha szombaton volt a mérkőzés, akkor ezt kedd estig le kellett rendezni. Általában nyolc-kilenc óra extra munkát jelentett egy-egy összecsapás. Rövid pihenő után csütörtök este már Zoom-meeting következett az edzővel arról, miként készültem fel az újabb párharcra. Ezt ugyanis elvárják már a II. osztályban is, ahol például Didier Drogba is játszott. El kellett mondani, miként fogom Drogbát kezelni, mi a taktikám vele szemben. Milyen párharcok várhatók, kik a kulcsfigurák a csapatokban. Péntek este repülés várt rám a szombati mérkőzés előtt, a helyszíneket ugyanis 70 százalékban így lehet megközelíteni.

A New York City FC egyik hazai mérkőzésének sípmestereként (a labdával) is volt alkalma tevékenykedni a magyar bírónak

Forrás: Családi album

Lóri rendkívül zsúfolt életrendjében 2019 májusában köszönt be a nagy változás. Akkor, amikor második MLS-meccsén negyedik játékvezetőként számítottak rá. Abban az időszakban már egyre komolyabb mérkőzéseket kapott, és azt ígérték, lehet, hogy még abban az évben MLS-meccset vezethet.

– Egész hétvégét a hotelben töltöttem és teljességgel büszke voltam. A családommal beszéltem két percet videóhívással, a feleségem az mondta, nagyon jó a hétvége, a fiam jól érzi magát, jártak parkban, állatkertben. Amikor hazaértem és ugyanerről megkérdeztem a fiamat, azt felelte: tényleg remek volt minden, azonban az volt a legjobb, amikor két percet beszéltünk FaceTime-on. A feleségem elsétált, elkezdett sírni, én pedig könnyeztem.

Mintha kést szúrtak volna a szívembe. Akkor jöttem rá, hogy most a saját sikereimet hajszolom.

De miért teszem, amikor a négyéves gyerek ezt látja belőlem? Abban a pillanatban világosodtam meg, rájőve arra, hogy már önzőség, amit teszek. Nem a megélhetésért vezetek, hanem csak a saját álmaimat kergetem. Eljutottam oda, hogy már tv-s meccseken tevékenykedtem, elértem, ahová akartam. Bevándorlóként megmutattam, hogy lényegében a semmiből indulva bejutottam az Egyesült Államok legjobb 30 játékvezetője közé. Nos, akkor ígértem meg a nejemnek, hogy kilépek. Nyáron aztán kérdezte az edzőm, mi a baj, mert érzi rajtam, hogy valami megváltozott. Nem látja bennem a tüzet. A szezont még befejeztem, de 2019 végén kiléptem a profik közül. Egy hét múlva elkezdtem házat keresni, és sikerült is egy kertvárosi ingatlan vásárolni 50 kilométerre New York Citytől. Megtaláltuk álmaink otthonát, ott élünk jelenleg is a nejemmel és a gyerekekkel. Az álom valóra vált.

Szigetvári Zsolt, Varga László, Varga Lóránt, Rozsnaki Gábor és Kelemen Attila. Kollégák barátok és közt.

Forrás: Családi album

Házon kívül maradnak a gondok

Amikor Varga Lóránt megkapta első profi meccsét, jóakarójaként a profi játékvezetői keret egyik tagja így szólt hozzá: ne higgy senkiben, ne bízz senkiben! Utána nem is beszélt vele. A balatoni férfi azért állt sípmesternek, mert szerette, és élvezni akarta a játékvezetést, ám azon a profi szinten már másról szól a történet.

– Túl sok minden elvette a figyelmet arról, ami a lényeget jelentené. Csak az edzőm véleményére hallgattam, aki jól ismer. Sokat utaztam, jártam az USA 30 államában, miközben a legnehezebb azt volt megtanulni, hogy cégvezetőből, egyik napról a másikra focibíró legyek. Hirtelen át kell váltani, erre pedig egy-két óra nem elegendő. És ez érvényes visszafelé is: amikor a munka után hazaérek, egy percig várok, mielőtt bemennék a házba, mert semmit nem akarok bevinni. Se munkát, se bíráskodást – közölte.