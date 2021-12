ENERGIA SC GYÖNGYÖS–NYÍRSÉG FC 5–4 (1–2)

Gyöngyös. V.: Tamási Patrik, Futó Tamás (Fábián).

ENERGIA: Matin – Bartha, Gulyás, Marosi, Timon. Cserék: Besze (kapus), Izsvák, Halász, Reich, Csoszánszki, Besenyei F., Bihari, Szabó Cs., Titkó. Edző: Berkes László.

A mátraaljaiak ezúttal majdnem teljes létszámmal álltak ki a találkozóra, egyedül Fekete Viktor játékát kellett nélkülözni. A biztató előjelek után kiderült, hogy a vendégek nagyobb játékerőt képviselnek a vártnál. Ez a lőtt gólok számában is érvényre jutott, így némi szerencsére is szüksége volt az Energia SC-nek, hogy hazai pályán győzelemmel zárja az évet. A sikerhez Csoszánszki Dávid gólja kellett, aki 39. percben a házigazdák javára billentette a mérleg nyelvét.

GÓL: Marosi (10.), Reich (26.), Bartha (31.), Bihari (33.), Csoszánszki (39.), ill. Kótai (8., 13.), Hegedűs (25.), Pekk (32.).

JÓK: Bartha, Bihari, Szabó Cs.

BERKES LÁSZLÓ: – Sajnáltam volna, ha nem tudtuk volna begyűjteni a három pontot, ám a vége jól alakult. Az utóbbi három mérkőzésen nyújtottakkal teljesen elégedett voltam, kár, hogy most következik a pihenő, igaz, ránk fér a szusszanásnyi szünet, amely után kupameccsen NB I-es ellenfelet fogadhatunk. Előtte azonban jobbulást kívánok betegágyon fekvő Nyírség FC vezetőjének!

Berkes László csapata felsőháza érő helyen telelhet

Forrás: Albert Péter / Heves Megyei Hírlap

A Keleti csoport állása

1. ASF Nyíregyháza 12 10 1 1 73–34 31

2. Maglód 12 8 3 1 65–27 27

3. Rubeola FC 11 7 2 2 60–23 23

4. Csenger Futsal 12 7 2 3 80–63 23

5. Energia SC 12 6 2 4 61–60 20

6. Kincsem Futsal 12 5 2 5 62–82 17

7. Mádi FC 12 3 2 7 63–64 11

8. Nyírség FC12 3 1 8 32–45 10

9. Nyírbátor 11 2 2 7 41–57 8

10. MEAFC-Miskolc 12 2 2 8 49–73 8

11. DAFC Szeged 12 2 1 9 51–109 7

12. Bodon PFC kizárva

Következik: Magyar Kupa, 2. forduló: Energia SC–Újpest FC-220Volt, január 10.