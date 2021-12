A góllövőlista élén megosztva áll két játékos, mindketten 16–16 alkalommal találtak az ellenfelek kapujába. Az éllovasok egyike az FC Hatvan játékosa, Kitl Krisztián. A 22 éves fiatal 13 bajnoki meccsen szerepelt, a Felsőtárkánynak nyolc, az Energia SC-nek négy gólt rúgott.

– Igazából egyik gólom sem volt nagy durranás, mert a csapattársaknak köszönhetően szinte csak az üres kapuba kellett bepofoznom a labdákat – mondta a Zagyva-parti gárdát 2019 óta erősítő a játékos. – Ám, ha mégis ki kellene emelnem egyet, akkor nem egy gólt, hanem az első meccsemet hoznám példaként. Az Energia SC otthonában féléves kihagyás után négy góllal tudtam segíteni a csapatnak az 5–1-es győzelem elérését. Ez meg is alapozta az egész félévemet.

Kitl Krisztián a Bélkő SE-Bélapát ellen két esetben volt eredményes, ezen kívül egy-egy találatot jegyzett a Hevessel és a Gyöngyöshalásszal szemben.

A Heréd LC futballistája, Balog Bence is 16 gólt jegyez, ezeken 15 bajnoki mérkőzésen érte el. A 26 éves labdarúgó hatszor vette be a Felsőtárkány hálóját, a Bélkő SE-Bélapát ellen duplázott, a többi meccsen egy gólt szerzett. A Gyöngyösi AK-val szembeni találata három pontot ért, ahogy az egri meccset is eldöntötte.

Balog Bencét (zöldben) meghívták a megyei amatőrválogatottba

Forrás: CZIMER TAMAS / Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap

– Az Eger SE elleni összecsapáson 3–3-ra állt a meccs egészen a 87. percig, amikor sikerült fejes góllal eldönteni három pont sorsát. Nekem ez számít az őszi idény legemlékezetesebb góljának – árulta el a megyei amatőrválogatottba meghívott Balog Bence.



A góllövőlista élmezőnye

16 gólos: Balog Bence (Heréd), Kitl Krisztián (FC Hatvan)

15 gólos: Czibolya Gábor (FC Hatvan)

14 gólos: Ivony Attila (Energia SC Gyöngyös), Kaló István Alexander (Besenyőtelek-Erőss út), Márkus Marcell (Gyöngyösi AK)

13 gólos: Tari Szabolcs (Heréd)

12 gólos: Ágói Zoltán (Lőrinci), Balázs Lázár Tihamér (Hevestherm-Hevesi LSC), Danó Zsolt (Marshall-ASE), Fellner Krisztofer Ferenc (FC Hatvan)

11 gólos: Balla Zoltán (Heréd)

10 gólos: Érsek Martin (Bélkő SE-Bélapát), Montvai Tibor (Egerszalók)