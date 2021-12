– Csalódás, nagy kihívás, teljesített megbízás? Hogy jellemezné a klub élén történt szerepvállalását?

– Egy szóval nem tudnám jellemezni az elmúlt időszakot, de ha már ezt a három szót említette, haladjunk ezek mentén – válaszolta Juhász Gábor. – Csalódás? Számos embert ismertem meg ezen időszak során, eközben – kár lenne tagadni – rengeteg csalódás is ért, ugyanakkor ezekből is sokat lehet tanulni. Nagy kihívás? Természetesen, hatalmas kihívás úgy vezetni egy szervezetet, hogy egyetlen embert se én választottam ki, ugyanakkor a munkájukért az első naptól kezdve felelősséget kellett vállalnom. Teljesített megbízás? Volt egy hosszú távú stratégiám, aminek a mentén próbáltam haladni. Ebben az első lépés számomra mindig az a több száz gyermek volt, aki egri színekben sportol mindennap és itt a tehetségközponti státusszal rengeteg lehetőséget és kötelezettséget is kaptunk. Csak egy példa: 2021 nyarán még egyetlen főállású szakemberünk sem volt, minden edző, de még a szakmai igazgató is másodállásban foglalkozott a focival. Ehhez képest jelenleg nyolc főállású edző egy főállású szakmai igazgató irányításával foglalkozik az egri gyermekekkel friss, teljesen új szakmai program alapján, miközben a háttérben főállású Grassroots-koordinátor segíti a munkát. Minden gyermekünk és edzőnk tetőtől talpig új, egységes, immár a klubszíneknek megfelelő piros-kék felszerelést kapott, vagy kap (folyamatos a szállítás) csakúgy, mint a felnőtt csapat. Eredmények tehát vannak, voltak, azzal együtt is, hogy a felnőttcsapat nem a szurkolói várakozásoknak megfelelően szerepel.

– Mozgalmas és nagy horderejű eseményekben bővelkedő évet tudhat maga mögött az Eger SE. Sejtette, hogy „forró pontot” érint?

– Már közvetlenül a kinevezésem előtt is voltak „forró pontok”, ezért nem ért meglepetésként, hogy sok szempontból nehezített a pálya. Persze akadtak olyan mozzanatok, amelyekre magam se számítottam.

– Mit tenne másképp, ha újra lehetne kezdeni az ügyvezetői munkát?

– Klisé, de a sportban nincsen ha. Utólag természetesen látom azokat a kulcsdöntéseket, amelyeke sok mindent más irányba tereltek volna. Ezek jelentős része személyi döntés, akikkel szemben nem lenne elegáns ezeket nyilvánosságra hozni, ezért nem is teszem sem itt, sem más fórumon.

– Hogy látja: Egerben ki és/vagy mi hiányzik ahhoz, hogy jól, jobban működjön az egyesület?

– Nem megbántva senkit, de úgy éreztem, hogy többen élnek a(z egri) fociból, mint ahányan a(z egri) fociért. Ez az egyén motivációit vizsgálva tulajdonképpen valahol normális is, de a teljes szervezetet nézve, amíg a legtöbb embernek nincs meg a kellő belső inspirációja arra, hogy jobb legyen, addig nem lesz fejlődés, a versenytársak elmennek mellettünk. A külső motivációs tényezőkkel pedig sokkal kevesebbet lehet elérni, mintha megvan a kellő belső ösztönző erő. Ezen az újonnan a klubhoz csatlakozó emberek érzésem szerint jelentősen javítottak. Belső motiváció terén egyébként sokat lehetne tanulni az MLSZ Heves Megyei Igazgatóságának vezetőitől és munkatársaitól, valamint az MLSZ regionális mentorától is.

– Az utódja, Farkas Balázs már munkába állt, az új vezető érkezésével milyen irányt vehet az Eger SE?

– Remélem, minden szinten tovább fejlődik a klub, és az általa kezdeményezett változtatások hosszú távon eredményre vezetnek majd.

– A DVTK kötelékében maradva, de egri kötődésű személyként miben, hol számíthatnak önre Diósgyőrben?

– Egri kötődésű személyként természetesen bármikor szívesen segítek bárkinek, aki számít a meglátásaimra. Szerencsére több olyan kapcsolatom is kialakult az Eger SE révén, aminek köszönhetően már nem csak a családi és más személyes kötődések miatt fogok Egerbe járni. A DVTK családon belül a továbbiakban a fő hangsúlyt a jégkorong jelenti számomra. A DVTK Jegesmedvék JSA lett az egyetlen kelet-magyarországi kiemelt jégkorong akadémia, ami rengeteg feladattal és felelősséggel is jár. Az akadémiát folyamatosan fejlesztjük, a hosszú távú cél, hogy A csoportos szintű játékosokat neveljünk, hogy majd ők is átélhessék, milyen hat-nyolcezer ember előtt a jégen lenni és úgy hallgatni a Himnuszt. Boldog vagyok, hogy valamit megpróbálhatok visszaadni a jégkorongnak abból, amit kaptam a sportágtól hazai és nemzetközi szinten. A futball területét se hagyom el, a DVTK-ban a továbbiakban elsősorban a klublicenc és a pénzügyi monitoring lesz a feladatom. Mindkettőben rengeteg a specifikus pénzügyi-számviteli szabály, így nagyon sokat segít, hogy az UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations legutóbbi változásait nekem volt szerencsém magyarra fordítani. Ezen felül talán kicsivel több időm jut a doktori disszertációmra is, kutatásommal pályázni szeretnék az UEFA Research Grant Programme-ban való részvételre, itt tudtommal első kelet-közép-európai résztvevő lehetnék.

Élni a lehetőséggel

– Azzal, hogy az Eger SE elnyerte a tehetségközponti címet, az egész szervezet új ligába került, közvetlenül a tíz kiemelt akadémia alá. Nagyon remélem, hogy az egri foci élni tud majd ezzel a lehetőséggel – emelte ki Juhász Gábor.