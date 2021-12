A férfi Ligakupa B-csoportjának 6. fordulójában:

SBS-EGER–MEZŐKÖVESDI KC 32–26 (18–12)

Eger, Kemény Ferenc Sportcsarnok, 150 néző. V: Bócz L., Wiedemann V.

EGER: SEPRŐS – Lakosy 3, Szuharev 3, Tóth R. 4, Kovács M. 5, TÓVIZI 6, SZÁVA 7. Csere: Szepesi N. 2, Kerezsi 2, Bettembuk B. Edző: Tóth Edmond

MEZŐKÖVESD: Illés – Jancsó 4, Kátai 5, Boda 1, DOBI 7, Gulácsi 2, CSÖRGŐ M. 6 (1). Csere: Pelyhe K. (kapus), Dócs, Bakó B. 1, Szabó P., Vereb M. Edző: Drizner Péter

AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 3–2, 12. p.: 9–5, 18. p.: 12–9, 24. p.: 15–11, 36. p.: 22–14, 42. p.: 25–16, 48. p.: 26–20, 54. p.: 29–23.

KIÁLLÍTÁSOK: 2, ill. 0 perc.

HÉTMÉTERESEK: –, ill. 2/1.

Egri részről Kerezsi Ádám és Bettembuk Bence személyében az ifjúsági csapat két kiválósága is játéklehetőséget kapott a matyók elleni szezonzárón. A prímet azonban az 50 százalékos hatékonysággal védő kapus, Seprős Bence vitte, míg a góllövésben Száva Máté és Tóvizi Tamás járt élen. A találkozóra Tóth Edmond több rutinos játékosunk is pihenőt adott. Az SBS-Eger végig vezetve magabiztos győzelmet aratott, a legnagyobb különbség többször is kilencgólos vezetésnél mutatkozott.

Az egri Szuharev Levék (középen) könnyedén vették az utolsó akadályt

Forrás: Lénárt Márton / Heves Megyei Hírlap

TÓTH EDMOND: – Könnyed utolsó mérkőzés volt, ahol sikerült végre nyerni. A tempó már nem volt olyan nagy, de a játékosok élvezték a meccset, szép megoldásokat láthattunk.

DRIZNER PÉTER: – Hosszú, nehéz ősz után ami talán a legfontosabb, hogy nem történt sérülés a mérkőzésen. Vigyáztak egymásra a játékosok, ami tempó és a keménység rovására ment, de ez most belefért. A szokásosnál is fiatalabb kerettel érkeztünk, amellyel azt gondolom, helytálltunk.

KÖVETKEZIK: SBS-Eger–DEAC, január 11., kedd, 18.00.