SZEKERES ADRIÁN: – Nehéz és mély talaj várt bennünket, ahogy az ellenfelünket is, de köszönet illeti a házigazdákat azért, hogy játékra alkalmas állapotba hozták a pályát. A srácok végig fegyelmezetten és motiváltan futballoztak, ahogy tették ezt az elmúlt két hétben. A csapategységet és az erőt mutatta, hogy Újpesten kétszer egyenlítettünk, most pedig sikerült megfordítani a mérkőzés állását a javunkra. Erre a jövőben is szeretnénk építeni és nagy hangsúlyt fektetni. Fiatal játékosainknak a tanulási folyamat része, ha a mérkőzés végén az ellenfél szurkolói a nem tetszésüket nyilvánítják ki felénk, akkor nem kell kiszólni nekik, hanem megtapsoljuk a saját drukkereinket és bemegyünk az öltözőbe. Ellenben azt sem várjuk el a hazai rendezőktől, hogy az öltözőfolyosón nekiugorjanak a játékosainknak...